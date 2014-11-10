Evinizdeki sağlık merkezi

Sağlık merkezi ve spalar uzun yıllardır süren bir gelenek.
Kayıtlara göre bu gelenek Antik Romalıların Toskana Saturnia'daki mineralli su kaynaklarını keşfetmesiyle ortaya çıkmış. Modern teknolojideki gelişmelere rağmen, bu antik hamamların kalıntıları bugün bile hayranlık uyandırıyor. Spa kelimesi latincede
sudan gelen sağlık anlamındaki
Sanus per aquam tabirinin baş harflerinden geliyor. Spa geleneği son yıllarda öyle popüler oldu ki pek çok lüks spa ve yaşam merkezi inşa edildi. Bu talep dinlenme ve yenilenme için yeni endüstriyel standartlar getirdi.
Hepimiz küvette geçirilen zamanın ya da bir sauna seansının sağlığa iyi geldiğini biliriz. Ancak maalesef pek çok kişi bu zevin ya tatilde, ya da halka açık havuzlarda mümkün olduğunu düşünüyor. Ama bu doğru değil. Bugün dört duvarınız arasında kendi kişisel vahanızı, kişisel sağlık merkezinizi yaratabilirsiniz. Homify uzmanlarımızın yardımıyla, bunun nasıl başarılabileceğini göstereceğiz. Evin temizlik ve yenilenmeyle eş anlamlı bölümü olan banyoya odaklanacağız. Umarız, yakın zamanda hidromasajlı küvetinizde keyif yapıp, saunanızda ter atıp, dinlenme odanızda dinlenmek size de nasip olur.
Ev spalarında klasikleşen lüks Fin Saunasıdır. Sıcaklığı ihtiyacınıza göre 70 ile 100 derece arasında ayarlayabilirsiniz. Saunanın yararları saymakla bitmez. Kışın içinizi ısıtan sauna vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur. Saunanın bir diğer pozitif etkisi ise bağışıklık sisteminize yapacağı uyarıcı etkidir.
Evinizde sauna sahibi olma şansına sahipseniz, halka açık saunalarda yaşayacağınız pek çok sorunu da yaşamak zorunda kalmazsınız. Sıcaklığı kendinize göre ayarlayabilir, hijyen kaygısı duymazsınız. Ayrıca çevrenizde yarı çıplak yabancıları da görmek zorunda kalmazsınız. Üstelik içerinin kokusunu da siz belirlersiniz. İster canlandırıcı limon ve okaliptüs, isterseniz dinlendirici lavanta. Sauna yapmadan önce, saunayı yerleştirmek için doğru yeri bulduğunuzdan emin olmalısınız. Bodrum katlar her zaman için iyi birer tercihtir. Ama su geçirmez zemin, uygun havalandırma ve enerji kaynağına yakınlık gibi özelliklere dikkat etmeniz gerek. Yoksa mikroplar ve küfle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
Sauna Kulübesi, bahçesi olanlar için mükemmel bir alternatif. Her tarafı cam olmasına rağmen, yine de yeterince mahremiyete sahip. Küçük ışıklar kulübenin karanlıkta ışıldamasına neden oluyor ve güzel bir görünüm veriyor. Fin saunalarının yanı sıra farklı saunalar da var. Çocuklar için de uygun olan klasik saunalardan daha serin bir saunaya ne dersiniz? Ya da daha yoğun koku istiyorsanız, bitkisel saunayı seçebilirsiniz. Enfraruj saunalar ise dolaşımı zayıf insanlar, özellikle yaşlılar için çok uygun ve önceden ısıtmaya gerek duymuyor.
İçinde şömine olan tam bir dinlenme odasına ne dersiniz? Rahatlatıcı bir ılıklık vermesinin yanı sıra, şömine odaya dinlendirici bir ambiyans da katıyor. Alevleri izlemek sizi rahatlatıp adeta transa sokacak. Detaylardan arındırılmış yataklar odadaki tek amacın huzur ve sükunet olduğunu hatırlatıyor. Burada hiçbir şey sizi rahatsız edemez.
Hidromasajlı küvetin çok büyük ya da zahmetli olacağını düşünenler böyle bir köpüklü küvet tercih edebilirler. Hidromasajlı küvet ve köpüklü küvetler içinde bulunan su miktarı açısından farklılık gösteriyorlar. Ayrıca köpüklü küvetler normal küvetler gibi yeniden doldurulabiliyor. Böylece bu küvetlerde dezenfeksiyon ve kimyasal temizliğe gerek kalmıyor. Bu küvetler küçük boyutlarından dolayı normal bir eve uydukları gibi, dış mekanlara da kurulabiliyor. Suya banyo tuzu ve yağı koyabilirsiniz. Ayrıca resimdeki gibi üstünde yüzen mumların olduğu bir cam kap ve başınızın arkasına bir yastıkta koyup, evdeki spa keyfinizi katlayabilirsiniz.
Evinizde hidromasajlı küvet, sauna ya da yüzme havuzu için yer yoksa, banyonuza kolayca spa duygusu verebilirsiniz. Nasıl mı? Parlak duvar ve yer karoları yerine açık kahverengi ya da bej gibi yumuşak renkler, doğal taşlar ve basit ahşap mobilyalar tercih edin. Ortada bağımsız duran bir küvet hem herkesin ilgisini çeker, hem de banyoya şıklık kazandırır. Kokulu mumlar, banyo köpükleri ve banyo suyuna konulacak taze çiçekler evinize spa deneyimi kazandırmanın diğer yolları. Isıtıcılı havlu askıları havlularınızı sıcak tutup, sudan çıktığınızda ürpermenize engel olur.
Umarız kişisel spanız için faydalı ipuçları ve tavsiyeler vermişizdir. Şimdi ayaklarınıza terliklerinizi giyip, üzerinize bir bornoz alıp günün stresinden uzaklaşmanın tam vakti.