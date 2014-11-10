Evinizdeki sağlık merkezi

Sağlık merkezi ve spalar uzun yıllardır süren bir gelenek.

Kayıtlara göre bu gelenek Antik Romalıların Toskana Saturnia'daki mineralli su kaynaklarını keşfetmesiyle ortaya çıkmış. Modern teknolojideki gelişmelere rağmen, bu antik hamamların kalıntıları bugün bile hayranlık uyandırıyor. Spa kelimesi latincede sudan gelen sağlık anlamındaki Sanus per aquam tabirinin baş harflerinden geliyor. Spa geleneği son yıllarda öyle popüler oldu ki pek çok lüks spa ve yaşam merkezi inşa edildi. Bu talep dinlenme ve yenilenme için yeni endüstriyel standartlar getirdi.

Hepimiz küvette geçirilen zamanın ya da bir sauna seansının sağlığa iyi geldiğini biliriz. Ancak maalesef pek çok kişi bu zevin ya tatilde, ya da halka açık havuzlarda mümkün olduğunu düşünüyor. Ama bu doğru değil. Bugün dört duvarınız arasında kendi kişisel vahanızı, kişisel sağlık merkezinizi yaratabilirsiniz. Homify uzmanlarımızın yardımıyla, bunun nasıl başarılabileceğini göstereceğiz. Evin temizlik ve yenilenmeyle eş anlamlı bölümü olan banyoya odaklanacağız. Umarız, yakın zamanda hidromasajlı küvetinizde keyif yapıp, saunanızda ter atıp, dinlenme odanızda dinlenmek size de nasip olur.