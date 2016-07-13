Rüya gibi ama gerçek 8 ev

Türkiye'den ve farklı ülkelerden farklı stil ve tarzlarda birçok ev modeli bulabileceğiniz homify'da, sizler için birbirinden özgün ve rüya gibi ev modellerini bir araya getirdik. Country stilden modern stile, klasik stilden rustik stile birçok tarz ve stile uygun ev modelini bulabileceğiniz gibi, mimarların detaylı çalışmalarını inceleyebileceğiniz projelerimiz de mevcut. Hayallerinizi süsleyen evler, bahçeli, geniş terasların olduğu havuzlu evlerden oluşuyor olabilir. Bu yazımızda sizler için özenle tasarlanmış 8 ev modelini derledik, ilginizi çeken örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Dünyadan cazip ev modellerini bir araya getirdiğimiz yazımızda özenle tasarlanan farklı stillerde evler bulabilirsiniz. Örneğin klasik stil öğelerle tasarlanan evler, modern stil yaklaşımla buluştuğu bu örnek, huzurlu ve ferah bir atmosfer sunuyor. Rüyalarınızı süsleyen müstakil ev, geniş bahçesi ve terası ile iç açan bir atmosfere sahip olabilir. Sade ama şık detaylarla konfor sunan bir ev.
Evinize giderken nasıl bir manzara ile karşılaştığınız önemlidir. Davetkar bir girişi olan bahçeli bir eve kimse hayır demeyecektir. Özellikle rüyaları süsleyen yapısı, görkemli cephesi ve şık peyzaj çalışması ile enfes bir bahçe yolu olan bu evde olduğu gibi. Gerek çatı formları, gerekse bahçe yolu ve çevresinde olduğu gibi, geometrik formların ön plana çıktığı çalışmada, doğa ile iç içe enfes bir bahçeli ev sizi karşılıyor.
Doğa ile iç içe yaşam tarzından kopmak istemeyenlere, enfes manzarası ile şahane bir ev. Mütevazı ama şık dizaynı ile natürel dokuları bir araya getiriyor. Taş duvar ve zemin kaplama ise doğa ile iç içe uyum ve ahenk getiren doğal bir malzeme. Hayallerinizdeki akşam davetleri için rüya gibi atmosfer sunan bu evden çıkmak istemeyeceksiniz.
Eğer şanslıysanız, geniş bahçeli evin konforu ve imkanlarından faydalanmak isteyebilirsiniz. Elbette ağaçlarla çevrili, natürel renk ve dokularla tasarlanan bu müstakil ev, geniş bahçesi ile hem sizi, hem de konuklarınıza davetkar bir platform sunuyor.
Hayallerinizi süsleyen evlerden bahsediyoruz. İç mekan tasarımı ve dekorasyonunun yanı sıra, evinizin nasıl göründüğü de öneli olacaktır. Modern ve klasik öğelerle şık bir dizayna sahip ev modeli, aradığınız niteliklerde olabilir. Fark yaratan stil ve tarzları uygulamak ve ilham almak için, birbirinden özgün projeleri incelemeye devam edin.
Sıcak yaz aylarında evin içinde vakit geçirmekten şikayet edenlere, doğa ile bütünleşen yaklaşımı ile enfes bir müstakil ev. Doğal ışığı muntazam alan, natürel dokularla iç içe, samimi bir atmosfer. Özellikle country stil evlerle ilgilenenler için enfes bir model olarak değerlendirilebilir.
Zarif çizgilerden uzaklaşmak istemiyorsanız, görkem ve zarafeti bir araya getiren klasik stil ev modelleri dikkatinizi çekebilir. Aynı zamanda farklı stil ve tarzlarda çalışmaları bir araya getirebileceğiniz gibi, modern stil öğelerle klasik stil yapı özelliklerini bir arada tasarlamak mümkün. Akşam üzeri sevdiklerinize konforlu bir davet sunmak için, uyum ve ahenk içeren bahçe mobilyaları ile konfor yakalayabilirsiniz.
Cephe görünümünde yapılan hareketlilik, dinamik bir görünüm oluşturur. Çatı formu renk ve doku farkı ile ön plana çıkıyor. Beyazın büyüsünden vazgeçmeyenler için ahşabın sıcak dokusu ile dengenin sağlanması pratik ve estetik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Doğal taş kaplama ise çevresel şartlarla uyumlu ve göze hitap eden nitelikler taşıyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler’ yazımız da ilginizi çekebilir.