Rüya gibi ama gerçek 8 ev

Cephe görünümünde yapılan hareketlilik, dinamik bir görünüm oluşturur. Çatı formu renk ve doku farkı ile ön plana çıkıyor. Beyazın büyüsünden vazgeçmeyenler için ahşabın sıcak dokusu ile dengenin sağlanması pratik ve estetik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Doğal taş kaplama ise çevresel şartlarla uyumlu ve göze hitap eden nitelikler taşıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler’ yazımız da ilginizi çekebilir.