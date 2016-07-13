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Rüya gibi ama gerçek 8 ev

Meral Eser Meral Eser
Загородный дом в Комарово, Fusion Design Fusion Design Eklektik Evler
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Türkiye'den ve farklı ülkelerden farklı stil ve tarzlarda birçok ev modeli bulabileceğiniz homify'da, sizler için birbirinden özgün ve rüya gibi ev modellerini bir araya getirdik. Country stilden modern stile,  klasik stilden rustik stile birçok tarz ve stile uygun ev modelini bulabileceğiniz gibi, mimarların detaylı çalışmalarını inceleyebileceğiniz projelerimiz de mevcut. Hayallerinizi süsleyen evler, bahçeli, geniş terasların olduğu havuzlu evlerden oluşuyor olabilir. Bu yazımızda sizler için özenle tasarlanmış 8 ev modelini derledik, ilginizi çeken örnekler bulacağınızı umuyoruz.

Huzurlu ve ferah

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Dünyadan cazip ev modellerini bir araya getirdiğimiz yazımızda özenle tasarlanan farklı stillerde evler bulabilirsiniz. Örneğin klasik stil öğelerle tasarlanan evler, modern stil yaklaşımla buluştuğu bu örnek, huzurlu ve ferah bir atmosfer sunuyor. Rüyalarınızı süsleyen müstakil ev, geniş bahçesi ve terası ile iç açan bir atmosfere sahip olabilir. Sade ama şık detaylarla konfor sunan bir ev.

Masal gibi

Загородный дом в Комарово, Fusion Design Fusion Design Eklektik Evler
Fusion Design

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

Evinize giderken nasıl bir manzara ile karşılaştığınız önemlidir. Davetkar bir girişi olan bahçeli bir eve kimse hayır demeyecektir. Özellikle rüyaları süsleyen yapısı, görkemli cephesi ve şık peyzaj çalışması ile enfes bir bahçe yolu olan bu evde olduğu gibi. Gerek çatı formları, gerekse bahçe yolu ve çevresinde olduğu gibi, geometrik formların ön plana çıktığı çalışmada, doğa ile iç içe enfes bir bahçeli ev sizi karşılıyor.

Doğa ile iç içe

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Bahçe
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Doğa ile iç içe yaşam tarzından kopmak istemeyenlere, enfes manzarası ile şahane bir ev. Mütevazı ama şık dizaynı ile natürel dokuları bir araya getiriyor. Taş duvar ve zemin kaplama ise doğa ile iç içe uyum ve ahenk getiren doğal bir malzeme. Hayallerinizdeki akşam davetleri için rüya gibi atmosfer sunan bu evden çıkmak istemeyeceksiniz.

Geniş bahçeler

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Evler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Eğer şanslıysanız, geniş bahçeli evin konforu ve imkanlarından faydalanmak isteyebilirsiniz. Elbette ağaçlarla çevrili, natürel renk ve dokularla tasarlanan bu müstakil ev, geniş bahçesi ile hem sizi, hem de konuklarınıza davetkar bir platform sunuyor.

Fark yaratan cephe görünümü

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Hayallerinizi süsleyen evlerden bahsediyoruz. İç mekan tasarımı ve dekorasyonunun yanı sıra, evinizin nasıl göründüğü de öneli olacaktır. Modern ve klasik öğelerle şık bir dizayna sahip ev modeli, aradığınız niteliklerde olabilir. Fark yaratan stil ve tarzları uygulamak ve ilham almak için, birbirinden özgün projeleri incelemeye devam edin.

Country stil şıklık

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Sıcak yaz aylarında evin içinde vakit geçirmekten şikayet edenlere, doğa ile bütünleşen yaklaşımı ile enfes bir müstakil ev. Doğal ışığı muntazam alan, natürel dokularla iç içe, samimi bir atmosfer. Özellikle country stil evlerle ilgilenenler için enfes bir model olarak değerlendirilebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Görkem ve zarafet

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Zarif çizgilerden uzaklaşmak istemiyorsanız, görkem ve zarafeti bir araya getiren klasik stil ev modelleri dikkatinizi çekebilir. Aynı zamanda farklı stil ve tarzlarda çalışmaları bir araya getirebileceğiniz gibi, modern stil öğelerle klasik stil yapı özelliklerini bir arada tasarlamak mümkün. Akşam üzeri sevdiklerinize konforlu bir davet sunmak için, uyum ve ahenk içeren bahçe mobilyaları ile konfor yakalayabilirsiniz.

Form ve dinamizm

Ahmet Bilgin Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Evler
Hiba iç mimarik

Ahmet Bilgin Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Cephe görünümünde yapılan hareketlilik, dinamik bir görünüm oluşturur. Çatı formu renk ve doku farkı ile ön plana çıkıyor. Beyazın büyüsünden vazgeçmeyenler için ahşabın sıcak dokusu ile dengenin sağlanması pratik ve estetik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Doğal taş kaplama ise çevresel şartlarla uyumlu ve göze hitap eden nitelikler taşıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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