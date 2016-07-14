Önce & Sonra: Sıcak ve mütevazı bir aile evi

Öncesi ve sonrası ile göz alıcı bir dönüşüm projesi ile karşınızdayız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilirsiniz. Sakin, huzurlu ve göze hitap eden yaşam alanları kurmak için, bazen yenilik ve düzenleme gerekir. Küçük bir dairenin dönüşüm öncesi ve sonrası aşamalarını incelerken, ferah ve aydınlık bir atmosfer elde etmek bazı pratik yaklaşımlarla mümkün. Açık ve ferah zemin renkleri, doğru ve ölçülü ışıklandırma, bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Gerek göze hitap eden ışıklandırması ile, gerekse modern stil çözümleri ile şık ve ferah bir dairenin dönüşüm aşamalarını birlikte inceleyelim.
Huzurlu ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız, açık ve iç açıcı renkler ve doğru ışıklandırmayı tercih edebilirsiniz. Bu açıdan baktığımızda oturma alanı, yemek alanı ve mutfak ilişkisi görünüyor. Açık ve ferah atmosferi ile dingin ve sakin bir yaşam alanı oluşturuyor. Yalın ve açık renk tonlarındaki zemin tercihlerinin yanı sıra; aksesuarlar, sandalyeler ve çiçekler renk katıyor.
Tavandan döşemeye tüm yüzeylerin değiştiği, adeta renk ve ışıklandırma farklı ile bir evin tamamen değişimine şahit oluyoruz. Modern stil öğelerle döşenen oturma odası dekorasyonunda minimalist çizgilere de rastlıyoruz. Göz yormayan, karmaşa yaratmayan bu yaklaşım, ortak yaşam alanlarında samimi ve huzurlu bir atmosfer yakalanmasına yardımcı oluyor. Kapı ve pencere detayları, değişen ışıklandırma ile adeta bambaşka bir alana dönüşüyor. Ahşap renk tonlarından beyaz renge dönüşen kapı formu gibi detayları ile, açık ve ferah görünümünün yanı sıra, derinlik katan, odayı daha geniş gösteren bir yaklaşım söz konusu.
İç mimaride pratik fikirler, evinizi dekore ederken hem fonksiyonel, hem de estetik çözümleri bir araya getirmenize yardımcı olur. Beyaz renk duvar zemini, beyaz mobilya ve aksesuarlar, yemek masası ile dingin ve ferah bir görünüm kazandırılmış. Soğuk renklerle uyum ve denge yaratan ahşabın sıcaklığı ise döşeme zemin kaplamasında kullanılmış.
Öncesi ve sonrası ile değişim aşamalarını bu açıdan görüyoruz. Ahşap gardırobun ve ahşap kapı kasalarının ön plana çıktığı evin eski halinden bir görünüm. Öte yandan beyazın zarafeti ve iç mekanda daha geniş gösteren, derinlik katan etkisi ile kaliteli bir uyku çekmek için ideal bir yatak odası dekorasyonu.
Basit, yalın ve rahat. Bazen konfor sunan bir yaşam alanı tasarlamak, sade ve yalın bir dille büyüleyici bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir. Özellikle yatak odası dekorasyonunda temiz bir uyku çekmek, dingin ve yalın bir dil kullanmayı tercih edenler için ideal bir yatak odası modeli. Dinlendirici ve göz yormayan bir uyku alanı sadece beyaz veya açık renk tonlarının kullanımı ile gerçekleşmiyor. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları, rahat ve dingin bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.
Beyaz saflığın ve çoğu zaman temizliğin rengidir. İç mekan dekorasyonunda beyazın kullanılması, kimi yerlerde cesaret isteyen bir yaklaşımdır. Sadece beyaz renk ile büyüleyici ve etkileyici bir sonuç elde etmek mümkün. Minimalist yaklaşımla döşenen yatak odası alanı, dingin, duru ve ferah bir atmosfer yakalamada ideal alternatiflerden biri olarak değerlendirilebilir.
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