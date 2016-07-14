Önce & Sonra: Sıcak ve mütevazı bir aile evi

Beyaz saflığın ve çoğu zaman temizliğin rengidir. İç mekan dekorasyonunda beyazın kullanılması, kimi yerlerde cesaret isteyen bir yaklaşımdır. Sadece beyaz renk ile büyüleyici ve etkileyici bir sonuç elde etmek mümkün. Minimalist yaklaşımla döşenen yatak odası alanı, dingin, duru ve ferah bir atmosfer yakalamada ideal alternatiflerden biri olarak değerlendirilebilir.

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