7 adımda bahçe çeşmesi nasıl dizayn edilir?

Eski bir bakır sürahi ile renkli taşlarla dekoratif öğelerin bir araya getirildiği şahane bir çalışma ile sonlandırıyoruz. Çeşme tasarımı ister modern stil, ister klasik öğelerle tasarlansın; estetiği ön plana çıkaracak unsurlar detaylar ve doğa ile iç içe tasarım anlayışı ile ön plana çıkar. Dönemsel esintiler ve karakteristik öğeler dekorasyon modelleri için renk katan detaylar arasında yer alır.

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