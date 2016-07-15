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7 adımda bahçe çeşmesi nasıl dizayn edilir?

Meral Eser Meral Eser
Vivienda en Algodon Wine Estates - Lote E11, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Akdeniz Evler Bej
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Peyzaj mimarisi ve bahçe dekorasyonu, en az iç mekan dekorasyonu kadar önem kazandı. Bahçeli evlere sahip bireyler, evlerini güzelleştirmek istedikleri gibi bahçeleri için de konfor sunan pratik fikirler aramaya ve değerlendirmeye devam ediyor. Günümüzde bahçe dekorasyonu ile ilgili birçok kullanışlı alternatif bulabilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde bahçe modeli ve örneklerini bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere bahçelerde değerlendirilmek üzere çeşme dizaynı ile ilgili bazı pratik fikirler vereceğiz. Sıcak yaz aylarında renk ve hareket katacak nostaljik bir öğe olan çeşmelerin, fonksiyonelliği tartışılmaz. Dilerseniz daha fazla beklemeden çeşme dizaynı aşamalarını birlikte inceleyelim. 

1. Çeşmeye tasarımına uygun yer bulmak

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo Modern Bahçe
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

Öncelikle çeşme yapmaya karar verdiyseniz, buna uygun alan ve yeri belirlemek gerekir. Çeşme tasarımına karar vermek ise bu aşamada gerçekleştirilir. Nitekim doğru ölçülendirme bilgileri yolunda, kaplayacağı alan ve bu iş için gereken maliyet hesaplanır. Dairesel, kare, dikdörtgen, oval ya da daha farklı form ve tasarımlarla ilgilenebilir, uygulanacak alan ve çevresel şartları göz önüne almanız gerekir. Bahçenizde uygun bir alan ve ihtiyaç duyulan zemin alanına sahip iseniz, diğer aşamaya geçebilirsiniz.

2. Pompalar

Vivienda en Algodon Wine Estates - Lote E11, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Akdeniz Evler Bej
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

İnşa süresince uygulanacak malzemeler, ihtiyaç duyulacak tüm aparatlar belirlenir ve uygulama aşaması öncesi temin edilir. Evlerin göze hitap eden çehrelerinin yanı sıra, peyzaj mimarisi ve doğru konumlanmış bir çeşmenin görkemli karşılamaya olumlu yönde etkisi olacaktır. Suyun aktarımı aşamasında iki tür pompa kullanılır. Küçük çeşmeler için su içinde tasarlanan pompa veya enerji tasarrufu sağlayan pompa modelleri kullanılabilir. Uygulanacak çeşmenin boyutuna göre karar verilir ve gerekli araçlar temin edilir.

3. Başlangıç: Kazma aşaması

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Bahçe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Çeşme modeli ve tasarıma karar verdikten sonra, uygulanacak alana temel atma aşaması ve kazma işlemi gerçekleştirilir. Sondaj işlemleri için ihtiyaç duyulan araçlar ve pompa temin edilir. Toprak zemin alanı ya da beton zemin alanına göre, temel yapımı aşamaları farklılık gösterir.

4. Zemin oluşturma

Villa 2, Guido Ariotti Guido Ariotti Klasik Bahçe
Guido Ariotti

Guido Ariotti
Guido Ariotti
Guido Ariotti

Zemin seviyesi altı gömme tasarımlar, ya da zemin kotu üzerinde alternatifler değerlendirilebilir. Bu aşamada zemin için uygun materyallerin belirlenmesi, gerekli araçların temin edilmesi ve ihtiyaca göre zeminde kullanılacak materyallerin belirlenmesi gerekir. Beton, taş ve kum karışımı kullanılabilir, toprak zemine uygun bir çalışma gerçekleştirilebilir. Su yalıtımı ise bu aşamada önem arz eden bir başka detaydır.

5. Form ve tasarım

Valldoreix-Cascada, Naturalgreen Jardiners Naturalgreen Jardiners Akdeniz Bahçe
Naturalgreen Jardiners

Naturalgreen Jardiners
Naturalgreen Jardiners
Naturalgreen Jardiners

Projenin temel ve zemin için gereken çalışmaları yapıldıktan sonra, çeşmenin tasarımı ile ilgili işlemlere geçilebilir. Önceden tasarlanmış form, materyal ve ölçülendirme bilgilerine bu aşamada ihtiyaç vardır. Örnek görselde doğal taş materyalin kullanımına rastlıyoruz. Dekoratif öğelerle estetik bir görünüm kazandırıyor. Tasarım aşamasında su çıkış yönü, bunun sağlanması, pompa ve diğer araçların kullanım kontrolü yapılır.

6. Aydınlatma unsurları

Residencial, InGarden InGarden Modern Bahçe
InGarden

InGarden
InGarden
InGarden

Yaz akşamlarını bahçe keyfi eşliğinde açık alanlarda geçirmek isteyenler için, aydınlatma unsurları bir bahçenin görünümünü tamamen değiştiren etkenler arasında yer alır. Özellikle çeşme tasarımını daha da ön plana çıkarmak ve dekoratif bir öğe olarak da sergilemek istiyorsanız, doğru ve ölçülü ışıklandırma detaylarına dikkat edin.

7. Son dokunuş

homify BahçeHavuz & Göletler
homify

homify
homify
homify

Eski bir bakır sürahi ile renkli taşlarla dekoratif öğelerin bir araya getirildiği şahane bir çalışma ile sonlandırıyoruz. Çeşme tasarımı ister modern stil, ister klasik öğelerle tasarlansın; estetiği ön plana çıkaracak unsurlar detaylar ve doğa ile iç içe tasarım anlayışı ile ön plana çıkar. Dönemsel esintiler ve karakteristik öğeler dekorasyon modelleri için renk katan detaylar arasında yer alır.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’8 adımda doğru barbekü nasıl tasarlanır?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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