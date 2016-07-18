Türkiye'deki evlerden özgün TV üniteleri

Televizyonların oturma odası, salon, yatak odası, multimedya/sinema odası hatta bazen mutfaklarda bile dekorasyonun önemli bir parçası olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ülkemizde, televizyonların ev dekorasyonunda olmazsa olmaz olarak kabul edildiğini biliyorsunuzdur. Peki televizyon gibi bir cihazı dekorasyona en uygun şekilde nasıl eklemleyebiliriz? Elbette ki şık ve stilinize uygun TV üniteleri ile. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık ve özgün tasarımlara sahip TV üniteleri tanıtacağız. Eğer oturma odası dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız veya diğer odalarınız için TV edinmek istiyorsanız bu modelleri görmeden karar vermeyin.

Oturma dekorasyonu için farklı fikirler arıyorsanız “Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.