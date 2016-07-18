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Türkiye'deki evlerden özgün TV üniteleri

Homify Homify
Elit Country TV Ünitesi, Sanal Mobilya Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Televizyonların oturma odası, salon, yatak odası, multimedya/sinema odası hatta bazen mutfaklarda bile dekorasyonun önemli bir parçası olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ülkemizde, televizyonların ev dekorasyonunda olmazsa olmaz olarak kabul edildiğini biliyorsunuzdur. Peki televizyon gibi bir cihazı dekorasyona en uygun şekilde nasıl eklemleyebiliriz? Elbette ki şık ve stilinize uygun TV üniteleri ile. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık ve özgün tasarımlara sahip TV üniteleri tanıtacağız. Eğer oturma odası dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız veya diğer odalarınız için TV edinmek istiyorsanız bu modelleri görmeden karar vermeyin.

Oturma dekorasyonu için farklı fikirler arıyorsanız “Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Yaratıcı duvar dekorasyonları

homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

homify
homify
homify

Önceleri televizyon ünitesi yerine tek parça bir televizyon sehpası kullanılırdı. Günümüzde televizyonun kendisi gibi birçok ek cihazı olduğundan daha kapsamlı ünitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu durumun iyi yönü ise bu ünitelerin TV sehpası olmakla beraber başka birçok amaç için kullanılabiliyor olmasıdır. Biblo ve aksesuarlarınız için vitrin görevi ya da kitaplarınız için şık bir kitaplık da barındırabilen TV üniteleri için yüzlerce farklı renk ve model bulabilirsiniz. Bu dizaynda ise duvar dekorasyonu ile birlikte tasarlanmış bir ünite görebilirsiniz. Duvar nişleri ve raflarla birlikte muhteşem bir takım oluşturan bu ünite oturma odanızı güzelleştirmeye yetebilir.  

Modern üniteler

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Canan Delevi

MyHome

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Raf ve kitaplık olarak da kullanılabilen modern TV üniteleri çok sayıda dolap ve çekmece de barındırabildiklerinden oldukça fonksiyonel mobilyalardır. Genelde ahşap ve lake gibi malzemelerden üretilen Tv ünitelerini hazır olarak bütün mobilyacılarda bulabilir veya marangozlara danışarak kendiniz de yaptırabilirsiniz. Bu şekilde çok daha ekonomik bir şekilde elde edebileceğiniz TV üniteleri oturma odanızdaki birçok kalabalığınızı da ortadan kaldırabilir.  

Romantik modeller

Kelebek Tv hardal Füme Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Füme Mobilya

Kelebek Tv hardal

Füme Mobilya
Füme Mobilya
Füme Mobilya

Klasik ve avangart özellikler taşıyan bir salon dekorasyonunuz varsa bu tarz modelleri değerlendirebilirsiniz. Çok parçalı bu set; dresuar görünümlü ayaklı bir dolap, iki adet duvara monte edilmiş raf ve yine duvara monte edilmiş TV panosundan oluşuyor. TV panosunun kelebek modeli ve kullanılan renkler sete sıra dışı ve şık bir görünüm kazandırmış.  

Ayna ve ahşap kombinasyonu

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Bu dekorasyonda ise bütün duvarı kaplayan ve hatta başlı başına bir duvar dekorasyonu yerine geçen bir TV ünitesi görebilirsiniz. İki yanında ayna bölümler bulunan bu ünitenin ana levhası ise ahşaptan oluşuyor. Şık ve bir o kadar da farklı bir tasarıma sahip olan bu model klasik ve modern oturma odaları için ideal. Dekorasyonda kullanılan diğer mobilyalar ile de başarılı bir uyum sağlamış. 

Canlı renkler

Elit Country TV Ünitesi Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Sanal Mobilya

Elit Country TV Ünitesi

Sanal Mobilya
Sanal Mobilya
Sanal Mobilya

Oturma odanızda farklı renk ve temalar uyguladıysanız dekorasyonunuza göre böyle bir TV ünitesi seçebilirsiniz. Dilediğiniz renkte bulabileceğiniz bu set ayaklı bir dolap ve bir TV panosundan oluşuyor. Salonunuzda kullandığınız renklere uygun bir renkte seçebileceğiniz gibi bu seti vurgu rengi olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin gri ve beyaz tonlarında yaptığınız bir dekorasyona bu sarı TV ünitesini ekleyerek hem başarılı bir kontrast hem de vurgu sağlayabilirsiniz.  

Ayaklı üniteler

Vogue TV Unıt NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

Vogue TV Unıt

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Ayaklı dolap ve raflı TV panosundan oluşan bu set Tv ünitesi denince en çok rastlayacağınız modellerden olabilir. Yüzlerce farklı renk ve modelde bulabileceğiniz setleri dilediğiniz odada ve dekorasyonda kullanabilirsiniz. Genelde ahşap ve lake malzemeden üretildiği için bakımı ve temizliği de oldukça kolay olacaktır. Özellikle kir tutmayan boya kullanılmış ve çizilmelere karşı dayanıklı modelleri değerlendirebilirsiniz.

Yatak odaları için ideal modeller

ARDA YAVARİ- DÜDENPARK EVLERİ, DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları tv ünitesi
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ARDA YAVARİ- DÜDENPARK EVLERİ

DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TV üniteleri yalnızca oturma odası dekorasyonlarında kullanılmıyor elbette. Bu dekorasyonda bulunan model yatak odaları için ideal bir tasarıma sahip. Raf, kitaplık, vitrin, dolap, çekmece ve TV panosu olmak üzere hemen her şekilde değerlendirebileceğiniz bu çok yönlü mobilya yatak odalarınızı da güzelleştirebilir.  

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