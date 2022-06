Evinizde ahşap zarafeti ve şıklığı

Ahşap, her alanda ve her detayda rahatça kullanılabildiği için evinizin her alanını ince ve zarif bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tavan çizgileri olarak, mobilya kolçakları olarak, oturmak için kullandığınız bank olarak veya orta sehpa olarak ahşabı her şekilde kullanabilir kullanacağınız ölçülere kendiniz karar verebilirsiniz. Örnek uygulamalarda olduğu gibi ince ayrıntıların ahşap ile düzenlenmesi evi daha çekici ve daha zarif kılmıştır.