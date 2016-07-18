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Evinizde ahşap zarafeti ve şıklığı

ümit atdağ ümit atdağ
Haus E, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Modern Koridor, Hol & Merdivenler Demir/Çelik Beyaz
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Ahşap, evinizin her alanında kullanabileceğiniz,  dekoratif ve şık bir dekorasyon malzemesi olarak günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. Evinizin dış cephe kaplamasını, iç cephe kaplamasını, mobilyalarını, zemin kaplamasını, dekoratif aksesuarlarını ahşap malzemeden tercih ederek evinizin doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap, kullanıldıkları alanlarda çekici, göz alıcı ve zarif görüntüle oluşturduğu için gönül rahatlığı ile istediğiniz şekilde ve ölçüde kullanabilirsiniz.  Ahşabın bir evi nasıl dekoratif ve zarif bir ev haline getirdiğini  homify farkı ile inceleyelim. İnceleyeceğimiz bu ev örneğinde ahşabın kullanılan alana göre nasıl farklı ölçülerde kullanıldığına şahit olalım.

Ayrıntılar ve detaylar

Cobertura praia, LX Arquitetura LX Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
LX Arquitetura

LX Arquitetura
LX Arquitetura
LX Arquitetura

Ahşap, her alanda ve her detayda rahatça kullanılabildiği için  evinizin her alanını ince ve zarif bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tavan çizgileri olarak, mobilya kolçakları olarak,  oturmak için kullandığınız bank olarak veya orta sehpa olarak ahşabı her şekilde kullanabilir kullanacağınız ölçülere kendiniz karar verebilirsiniz. Örnek uygulamalarda olduğu gibi ince ayrıntıların ahşap ile düzenlenmesi  evi daha çekici ve daha zarif kılmıştır.

Ahşap yoğunluğu

A.Barbosa - Pavimentos maciços, A.Barbosa A.Barbosa Çalışma OdasıDepo Masif Ahşap Ahşap rengi
A.Barbosa

A.Barbosa
A.Barbosa
A.Barbosa

Bir odanın şık zarif ve doğal olması oda içinde ne kadar ahşap kullanıldığı ile doğru orantılıdır.Örnek oda dekorasyonunda olduğu gibi ahşap yoğun olarak kullanıldığında ahşabın çekiciliği ve görselliği odayı daha estetik bir oda haline getirmiş. Zemin kaplaması olarak, işlevsel çalışma masası olarak ve kullanılan mobilyaların ham maddesi olarak kullanılan ahşap her hali ve her detayı ile muhteşem bir güzellik oluşturmuş.

Çağdaş ve modern

Casa de Godinho, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura Klasik Oturma Odası
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

Ahşap, malzeme olarak modern tasarımlar içinde kullanıldığında resimdeki gibi çağdaş ve modern görünüme sahip mobilyalar ortaya çıkarılabilir. Mobilyalar günümüz teknolojisi ile üretildikleri için çağdaş tasarımlara sahip mobilyalar olarak üretilirler. Tasarım sırasında ahşap çizgilere sahip mobilyalar tasarlamak ve mobilyaların kasalarını ahşaptan yapmak  modern oda dekorasyonları ortaya çıkaracaktır.

Ağaç estetiği

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Ticari alanlar Oteller
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Ahşaplar sadece evlerde değil ev dışında kalan tüm alanlarda, tüm dekoratif  dekorasyonlarda kullanılabilir.  Ağaç evlerde , çocuklarınız için yapacağınız oyun evlerinde ahşaplar kullanılarak bu alanların görsel ve şık olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi özel bir tasarım yapılmış ve tasarım çerçevesi ahşaptan yapılarak görsellik sağlanmış.

Ahşap zeminler

Haus E, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Modern Koridor, Hol & Merdivenler Demir/Çelik Beyaz
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Ahşap kaplama malzemesi olarak kullanıldıkları gibi zarif ve doğal güzellikleri nedeniyle zemin kaplama malzemesi olarak, ahşap parke olarak da kullanılır. Örnek resimde yer alan ev dekorasyonunda oda zemini masif ahşap parke ile kaplanmış,  oda dekoratif bir güzelliğe sahip doğal ve şık bir oda haline getirilmiş. Parkenin doğal güzelliği,  odanın estetiği ile birleşince ortaya resimdeki gibi zarif bir oda dekorasyonu çıkarılmış.

Har alanda ahşap

Silver Wood House, 3r Ernesto Pereira 3r Ernesto Pereira
3r Ernesto Pereira

3r Ernesto Pereira
3r Ernesto Pereira
3r Ernesto Pereira

Ahşaplar kaplama malzemesi olarak, mobilya olarak kullanıldıkları gibi  kapı olarak da kullanılırlar. Renkli, doğal ve zarif  görünümleri nedeniyle  kapı olarak kullanıldıklarında  hem odanın görselliğini artırır hem de dekorasyonunuzun genel güzelliğinin artmasına katkıda bulunur. Kapılar isteğe bağlı olarak iç kapı ve dış kapı olarak ahşaptan yapılarak evin dışarıdan daha görsel görünmesini sağlar. Ahşap malzemeler her alanda  kusursuz bir güzellik oluşturduğu için evinizin her alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Eski bir evden şahane bir konuta büyük dönüşüm
Bu ahşap uygulamalarından siz en çok hangisini beğendiniz?

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