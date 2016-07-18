Evinizde ahşap zarafeti ve şıklığı

Bir odanın şık zarif ve doğal olması oda içinde ne kadar ahşap kullanıldığı ile doğru orantılıdır.Örnek oda dekorasyonunda olduğu gibi ahşap yoğun olarak kullanıldığında ahşabın çekiciliği ve görselliği odayı daha estetik bir oda haline getirmiş. Zemin kaplaması olarak, işlevsel çalışma masası olarak ve kullanılan mobilyaların ham maddesi olarak kullanılan ahşap her hali ve her detayı ile muhteşem bir güzellik oluşturmuş.