Çocuklu aileler için pratik çözümler

İç mekanda renklerin, dokuların, ışıklandırmanın atmosferi önemli ölçüde değiştirdiğine değindik. Gerekli güvenlik önlemleri alındığında, istenilen tarz ya da konsept ile bir çocuğun kalbini kazanmanız çok kolay. Geriye akılcı çözümlerle tasarlanan yatak alanı, pratik bir şekilde çözümlenen depolama sistemlerinin kullanımı kalıyor. Beğenilerine hitap eden, karakterlerini yansıtan dekor fikirlerini uygulayarak çocuğunuzun kalbini kazanın.

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