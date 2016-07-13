Çocuklu aileler için pratik çözümler

Evde çocukların güvenliğini sağlamak, onlar için daha yaşanılası alanlar sunmak, tüm çocuklu ailelerin arzusudur. Çocukların varlığı, ev dekorasyonu ve dizayn fikirlerini de etkiler. Lamba anahtarlarının konumu, yüksekliği, kapalı prizler, mobilya ve objelerde yuvarlak hatlar, sivri köşesi bulunmayan objeler gibi detaylar kullanılması, gözden geçirilmesine dikkat edilir. Oturma alanlarının işlevselliği, askılı ve sallanan aksesuarların kullanılmaması gibi önlemler alınır. Aksi taktirde askılı veya sallanan eşyalara çocuklar asılabilir, düşebilir. İç dekorasyonda çocuklu ailelerin dikkat etmesi gereken bazı fikirler derledik. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birbirinden renkli, birbirinden özgün çocuk odası fikirleri bulabilirsiniz. Çocukların güvenliği ön planda tutularak daha yaşanılası alanlar sunabilir, pratik çözümler derlediğimiz başlıklarımızı inceleyerek ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Çocukların yaşam enerjilerini çocuk odası dekorasyonuna yansıtmak, onları ifade eden yaklaşımları yansıtmak mümkün. Renklerin ahengi, hem oyun alanı, hem uyku alanı için konforlu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Eğer sadece dingin bir alan tasarlamak, kaliteli bir uyku çekmek için yatak alanını dizayn ediyorsanız, beyaz, mavi ya da pastel renkleri değerlendirebilirsiniz. Oyun alanları ve çocukların daha fazla saatlerini geçirecekleri mekanlar için, daha renkli, neon renkler, sıcak ve soğuk renklerin dengesi gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Mutlaka çocuklarınızı daha iyi hissettirecek renk paleti bulmak mümkün, renkli dünyalarını çocuk odası dekorasyonuna yansıtmaya ne dersiniz?
Çocukların renkli dünyalarını iç mekan dekorasyonunda yansıtmak, hayal dünyalarını da içine alır. Özellikle sevilen kahramanlarla ilgili stickerlar, posterler ya da duvar resimleri, çocuklarınızın coşkuyla karşılayacağı dekorasyon fikirleri olarak değerlendirilebilir.
İster tek çocuklu olsun, ister kardeşler için oda dizayn edin; akılcı çözümlerle tasarlanan ranza sistemleri aradığınız cevapları verebilir. Özellikle çalışma alanı, yatma alanı, depolama alanını tek bünyede çözen ranza sistemleri, zemin alanında fazla yer kaplamadan, rahat ve geniş kullanım alanları kazandırıyor.
Form, renk ve doku farkı ile ön plana çıkarılabilir. Renklerin ahengini daha kontrollü kullanmak istiyorsanız zemin renklerini tek renk kullanabilir, formları öne çıkaran mobilya ve aksesuarları daha renkli değerlendirebilirsiniz. Sıcak renklerle soğuk renkleri bir arada kullanarak denge unsuru sağlanabilir.
Aydınlatma unsurları bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Çocukların çalışma alanları, oyun alanları, doğru ve ölçülü biçimde aydınlatılmalı. Çalışma alanları için beyaz ışık, uyku alanı, dinlenme alanı ve oyun alanı için sarı ışık kullanılabilir. Işık yoğunluğu da iç mekan atmosferini etkileyen önemli faktörler arasında yer alır.
Karakteristik öğelerle döşenen iç mekanlarda, çocukların hayal dünyalarına hitap edebilecek sevimli kahramanlar, spor ya da mesleklerle ilgili konseptler, oldukça etkileyici sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.
Kapalı prizler, yuvarlak hatlı köşe ve kenarlar, halı kaplı merdivenler gibi alınması gereken önlemler mutlaka gözden geçirilmelidir. Evinizle ilgili küçük teferruatlar, güvenlik önlemleri açısından kontrol edilmelidir. Çocukların asılabilecekleri, düşebilecekleri, kırarak kendilerine zarar verebilecekleri objeleri ortadan kaldırmayı unutmayın.
İç mekanda renklerin, dokuların, ışıklandırmanın atmosferi önemli ölçüde değiştirdiğine değindik. Gerekli güvenlik önlemleri alındığında, istenilen tarz ya da konsept ile bir çocuğun kalbini kazanmanız çok kolay. Geriye akılcı çözümlerle tasarlanan yatak alanı, pratik bir şekilde çözümlenen depolama sistemlerinin kullanımı kalıyor. Beğenilerine hitap eden, karakterlerini yansıtan dekor fikirlerini uygulayarak çocuğunuzun kalbini kazanın.
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