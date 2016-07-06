현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizi büyüleyici bir görünüme kavuşturmak için 5 ipucu

Homify TR Homify TR
Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Zaman geçtikçe ve mobilya ve dekorasyonunuz eskidikçe evinizdeki yaşam alanlarından giderek daha çok sıkılmaya mı başladınız? Bu son derece normal. Ve bunun önüne geçebilmek için dekorasyonunuzu ya da mobilyalarınızı baştan aşağı değiştirmenize ve küçük bir servet harcamanıza gerek yok. Küçük detaylara odaklanarak büyük değişimler yaratmak mümkün ve üstelik çok daha ekonomik ve kolay. Bu yazımızda da sizlerle çok özel yaşam alanları yaratmaya dair ipuçlarından bahsedeceğiz. Evinize yeniden aşık olmanız için yapmanız gerekenler çok basit! İşte 5 farklı yaşam alanı için 5 kolay, ekonomik ve göz kamaştırıcı dekorasyon ipucu.

1. Koridorlara renk katın

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Koridor, Hol & Merdivenler
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Antre ve koridorlara stil, yenilik ve karakter kazandırmanın en kolay ve etkili yolu: Renk katmak! Evinizin genelinde kullandığınız dekorasyon tarzına ve kişisel zevklerinize göre seçeceğiniz bir renkle koridor ve antre alanlarınızdaki monotonluğu büyüleyici bir estetiğe çevirebilirsiniz. Küçük antre ve koridorlarda daha geniş ve ferah bir his yaratmak adına nötr ve pastel renkleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Ancak geniş bir antreye sahipseniz bu örnekte olduğu gibi çok daha cesur ve çarpıcı renkler kullanabilir ve eşsiz bir tarz yaratabilirsiniz.

2. Mutfakta yeni bir tezgah yaratın

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva İskandinav Mutfak Ahşap Gri
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Mutfağınız tarzı ve şekli nasıl olursa olsun eğer bir mutfak adanız yoksa harika bir mutfak deneyimini kaçırdığınızı söyleyebiliriz. Mutfakta dilerseniz tamamen bağımsız bir mutfak adasıyla, dilerseniz bu örnekteki gibi duvara dayalı ekstra tezgah ve yemek alanı yaratarak hem çalışma alanınızı arttırabilir, hem pratik ve şık bir yemek ve oturma alanı oluşturabilir, hem de harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

Tekerlekli mutfak adası

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify İskandinav Mutfak
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

Bu örnekteki bağımsız mutfak adası ise tekerli yapısıyla mutfağınızın istediğiniz yerine kolaylıkla taşınabilme özelliği taşıyor. Mutfağına yenilik katmak isteyenler için harika bir fikir!

3. Banyo: Eski mobilyaları yeniden değerlendirin

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Banyo
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Banyonuzu kişiselleştirmek ve ona bir karakter kazandırmak için farklı fikirler mi arıyorsunuz? Eski mobilyalarınızı farklı fonksiyonlarla değerlendirmeye ne dersiniz? İleri dönüşüm mobilyaları olarak da adlandırılan bu tarz tasarımlar, artık kullanılmayan eşyaların yeniden farklı bir amaçla tasarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu örnekteki harika bir rustik dokuya sahip olan yemek masası, üzerine konulan cam yüzeyle mükemmel bir banyo tezgahına dönüşmüş.

4. Oturma odası: Döşemeler ve duvarlar

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

Unutmayın ki oturma odanızın merkez noktası ve en fazla dikkat çeken bölgesi kanepe ve koltuklardır. Eğer oturma odanızın dekorasyonundan sıkıldıysanız koltuklarınızın döşeme kılıflarını değiştirerek ya da desenli ve renkli yastık ve kırlentler ekleyerek tüm odanın atmosferini değiştirebilirsiniz. Ayrıca duvarlar da bir odanın karakterini belirlemede ve havasını değiştirmede oldukça büyük önem taşıyorlar. Düşük bütçeyle oturma odanızın yalnızca bir duvarını desenli duvar kağıdı ile kaplayabilir ve yepyeni bir dekorasyon elde edebilirsiniz.

5. Teras ve balkonları yaşam alanına dönüştürün

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Evinizin içi artık size yeterince geniş gelmiyor mu? O halde hiç inşaat masrafına girmeden ekstra bir oturma odası yaratabilirsiniz: Elbette balkon ve terasları şık birer yaşam alanına dönüştürerek. Ahşap banklar ve renkli minderlerle son derece ekonomik ama aynı zamanda büyüleyici ve konforlu bir açık hava oturma alanı yaratabilirsiniz.

Yaz akşamlarınız için mükemmel barbekü alanları
Bu dekorasyon ipuçlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler