Evinizi büyüleyici bir görünüme kavuşturmak için 5 ipucu

Zaman geçtikçe ve mobilya ve dekorasyonunuz eskidikçe evinizdeki yaşam alanlarından giderek daha çok sıkılmaya mı başladınız? Bu son derece normal. Ve bunun önüne geçebilmek için dekorasyonunuzu ya da mobilyalarınızı baştan aşağı değiştirmenize ve küçük bir servet harcamanıza gerek yok. Küçük detaylara odaklanarak büyük değişimler yaratmak mümkün ve üstelik çok daha ekonomik ve kolay. Bu yazımızda da sizlerle çok özel yaşam alanları yaratmaya dair ipuçlarından bahsedeceğiz. Evinize yeniden aşık olmanız için yapmanız gerekenler çok basit! İşte 5 farklı yaşam alanı için 5 kolay, ekonomik ve göz kamaştırıcı dekorasyon ipucu.
Antre ve koridorlara stil, yenilik ve karakter kazandırmanın en kolay ve etkili yolu: Renk katmak! Evinizin genelinde kullandığınız dekorasyon tarzına ve kişisel zevklerinize göre seçeceğiniz bir renkle koridor ve antre alanlarınızdaki monotonluğu büyüleyici bir estetiğe çevirebilirsiniz. Küçük antre ve koridorlarda daha geniş ve ferah bir his yaratmak adına nötr ve pastel renkleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Ancak geniş bir antreye sahipseniz bu örnekte olduğu gibi çok daha cesur ve çarpıcı renkler kullanabilir ve eşsiz bir tarz yaratabilirsiniz.
Mutfağınız tarzı ve şekli nasıl olursa olsun eğer bir mutfak adanız yoksa harika bir mutfak deneyimini kaçırdığınızı söyleyebiliriz. Mutfakta dilerseniz tamamen bağımsız bir mutfak adasıyla, dilerseniz bu örnekteki gibi duvara dayalı ekstra tezgah ve yemek alanı yaratarak hem çalışma alanınızı arttırabilir, hem pratik ve şık bir yemek ve oturma alanı oluşturabilir, hem de harika bir görünüm elde edebilirsiniz.
Bu örnekteki bağımsız mutfak adası ise tekerli yapısıyla mutfağınızın istediğiniz yerine kolaylıkla taşınabilme özelliği taşıyor. Mutfağına yenilik katmak isteyenler için harika bir fikir!
Banyonuzu kişiselleştirmek ve ona bir karakter kazandırmak için farklı fikirler mi arıyorsunuz? Eski mobilyalarınızı farklı fonksiyonlarla değerlendirmeye ne dersiniz? İleri dönüşüm mobilyaları olarak da adlandırılan bu tarz tasarımlar, artık kullanılmayan eşyaların yeniden farklı bir amaçla tasarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu örnekteki harika bir rustik dokuya sahip olan yemek masası, üzerine konulan cam yüzeyle mükemmel bir banyo tezgahına dönüşmüş.
Unutmayın ki oturma odanızın merkez noktası ve en fazla dikkat çeken bölgesi kanepe ve koltuklardır. Eğer oturma odanızın dekorasyonundan sıkıldıysanız koltuklarınızın döşeme kılıflarını değiştirerek ya da desenli ve renkli yastık ve kırlentler ekleyerek tüm odanın atmosferini değiştirebilirsiniz. Ayrıca duvarlar da bir odanın karakterini belirlemede ve havasını değiştirmede oldukça büyük önem taşıyorlar. Düşük bütçeyle oturma odanızın yalnızca bir duvarını desenli duvar kağıdı ile kaplayabilir ve yepyeni bir dekorasyon elde edebilirsiniz.
Evinizin içi artık size yeterince geniş gelmiyor mu? O halde hiç inşaat masrafına girmeden ekstra bir oturma odası yaratabilirsiniz: Elbette balkon ve terasları şık birer yaşam alanına dönüştürerek. Ahşap banklar ve renkli minderlerle son derece ekonomik ama aynı zamanda büyüleyici ve konforlu bir açık hava oturma alanı yaratabilirsiniz.