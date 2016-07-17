Tepenin hakimi 8 görkemli ev

Bir evin mimarisinin ne kadar estetik olduğu ev sahibinin ihtiyaçlarına ve evin inşa edildiği arazinin konumuna bağlıdır. ev sahibi evinin göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olmasını istiyorsa tasarım ve mimari bu istekler doğrultusunda yapılır. Eğer arazi muhteşem bir manzaraya hakim bir tepede ise ev ister istemez muhteşem bir mimariye sahip, insanın gözlerini kamaştıran bir güzelliğe sahip olacaktır. Tepeye kurulu evlerin zarif ve göz alıcı güzellikte olması tepenin görselliği, hakim olduğu manzara, evin mimarisi ve bütün bunların düzenli bir uyum içinde olmasından kaynaklıdır. Bir şehir evi ile bir tepe evinin kıyaslanması yapıldığında bütün özellikleri aynı olsa dahi tepe evinin sahip olduğu manzara ve doğanın bir parçası olması hali tepe evinin tercih edilme sebebi olacaktır. Bu gün homify farkı ile bir araya getirilmiş tepe evlerini inceleyerek bu evlerin mimari açıdan ve görsel açıdan sahip oldukları özelliklerine şahit oluyoruz. Tepe evlerinin göz alıcı güzelliklerini ve büyüleyen mimarisini yakından inceleyelim.