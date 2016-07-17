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Tepenin hakimi 8 görkemli ev

ümit atdağ ümit atdağ
Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
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Bir evin mimarisinin ne kadar estetik olduğu ev sahibinin ihtiyaçlarına ve evin inşa edildiği arazinin konumuna bağlıdır. ev sahibi evinin göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olmasını istiyorsa tasarım ve mimari bu istekler doğrultusunda yapılır. Eğer arazi muhteşem bir manzaraya hakim bir tepede ise ev ister istemez muhteşem bir mimariye sahip, insanın gözlerini kamaştıran bir güzelliğe sahip olacaktır. Tepeye kurulu evlerin zarif ve göz alıcı güzellikte olması tepenin görselliği, hakim olduğu manzara, evin mimarisi ve bütün bunların düzenli bir uyum içinde olmasından kaynaklıdır.   Bir şehir evi ile bir tepe evinin kıyaslanması yapıldığında bütün özellikleri aynı olsa dahi tepe evinin sahip olduğu manzara ve doğanın bir parçası olması hali tepe evinin tercih edilme sebebi olacaktır. Bu gün homify farkı ile bir araya getirilmiş tepe evlerini inceleyerek bu evlerin mimari açıdan ve görsel açıdan sahip oldukları özelliklerine şahit oluyoruz. Tepe evlerinin göz alıcı güzelliklerini ve büyüleyen mimarisini yakından inceleyelim.

Tepenin hakimi

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Villa
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Bir evin güzelliği dış cephe dekorasyonu ile bulunduğu alanın güzelliğinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Örnek evde olduğu gibi çok estetik bir dış cephenin  yemyeşil bir tepe üzerinde inşa edilmesi ile ortaya muhteşem ve kusursuz görünen bu ev çıkarılmış. Evin diğer evlerden yüksekte olması veya bir tepe de manzaraya hakim olması ferah ve doğal bir ev olmasını sağladığı gibi görsel açıdan da kusursuz bir güzelliğe sahip olmasını sağlar.

Manzaranın hakimi

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bir tepe evini özel kılan en önemli detay bulunduğu alanın manzarasının çok çekici olmasıdır. Bu örnek evde olduğu gibi deniz manzarası ve çevredeki manzara evi daha özel ve daha değerli kılmıştır. Beyaz renge boyanmış olan ev daha fark edilir kılınmış, manzarası ile çevresinin en özel evi haline getirilmiş. Balkon da çay keyfi yaparken denizin ayaklarınızın altında olması paha biçilemez bir özelliktir.

Işıl ışıl ev

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Modern Evler
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

Bir tepe üzerine inşa edilen ev, gece olduğunda bir yıldız misali ışıl ışıl parlar ve çevresine yol gösteren bir deniz feneri halini alır. Bu örnek evde benzer bir özelliğe sahip olarak çevresine ışık açan ve gece olduğunda ışıl ışıl bir yıldız gibi parlayarak hem çekiciliğini hem de kusursuz güzelliğini teşhir ediyor.

Akarsuyun zarafeti

Casa de Campo, Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Kırsal Evler Ahşap
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Bir ev dağın tepenin üzerinde olduğunda ne kadar çekici ise resimdeki ev gibi bir akarsuya hakim bir yükseltinin üzerine kurulu olduğunda da çok çekici ve görseldir.  Yemyeşil bir tepe üzerinde önünden akan akarsuya hakim bir konumda olan bu ev, balkon keyfi yapmak veya su kenarında eğlenmek için en ideal konuma sahip.

Doğanın bir parçası

Modernes Traumhaus mit 1a-Aussicht, GIAN SALIS ARCHITEKT GIAN SALIS ARCHITEKT Modern Evler
GIAN SALIS ARCHITEKT

GIAN SALIS ARCHITEKT
GIAN SALIS ARCHITEKT
GIAN SALIS ARCHITEKT

Bir dağın veya tepenin yamacına kurulu olan bu ev örneği, doğa ile uyumlu ve manzaraya hakim bir konumda olması nedeniyle evin doğanın bir parçası olmasını sağlamış.  Birinci katına yapılan verandası, ev sakinlerinin serin günlerde keyifli vakitler geçireceği, doğa ile iç içe olacağı ve aşağıdaki manzarayı izleyeceği bir yaşam alanı olarak düşünülmüş.

Gecenin zarafeti

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Bu evimiz, bulunduğu tepenin yıldız olmuş ve gece karanlığında çok şık bir aydınlatma sistemi ile muhteşem bir görünüme kavuşmuş. Etrafında bulunan evler için örnek ev olarak tasarlanmış olan bu ev aynı zamanda tepe manzarasına hakim ve göz alıcı güzelliğe sahip olduğu içinde insanı mest ediyor.

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Doğanın içinde

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Doğanın içinde yaşamak isteyenler için çok ideal olan bu ev örneğinde olduğu gibi, hem doğa ile iç içe hem de tepenin manzarasına hakim konumda olmak insanı ferahlatacak ve ruhunu dinlendirecektir. Yeşil ile iç içe olan bu ev aynı zamanda ahşap kullanılarak yapılmış ve kusursuz güzelliği ile insanı büyülemiştir.

Eşsiz manzara

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Bu örnek evimiz hem doğal gölü hem de yemyeşil doğayı ayaklarınızın altına almanızı sağlıyor. Konumu, manzarası, çevresinin güzelliği ile büyüleyen, ahşap özellikleri ile doğallığı en üst noktaya taşıyan bu ev sahiplerinin uzun yıllar yaşlanmadan yaşamalarını sağlayacaktır.

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İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
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