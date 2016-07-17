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Türkiye'den iç açıcı 8 yazlık dekor

ümit atdağ ümit atdağ
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Balkon, Veranda & Teras
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Sıcak yaz aylarında sıcaktan korunacağınız, serin bahar aylarında akşamın keyfini çıkaracağınız teras, bahçe dekorasyonları ve yazlık dekorlar  ile evimizi daha konforlu hale getirmek tamamen bizim elimizdedir. Özellikle sıcaklardan bunaldığımız sıcak yaz aylarında ağaç gölgesinde kitap okumak, serin bir alanda huzurlu bir şekilde yaşamak en büyük arzumuzdur Bu nedenle evimizin bahçesini, verandasını veya terasını yazlık dekorlar ile güzelleştirip sıcaklardan kaçacağımız bir sığınak haline getirmek için çabalarız. Bu alanlar ayrıca ailemizle, dostlarımızla mutlu anlar yaşayacağımız birer yaşam alanı olarak dikkati bir şekilde dekore edilmeli ve yazlık dekorun yazlık konseptine uygun bir şekilde yapılarak genel dekorasyon ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bu gün homify farkı ile sizler için bir araya getirdiğimiz Türkiye'den iç açıcı 8 yazlık dekoru inceleyerek yazlık konseptinin ne kadar ince ve zarif olabileceğine şahit oluyoruz.

Doğal, zarif ve keyifli

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi avlu,taş zemin,arnavut kaldırım,ferforje sandalye,ahşap kapı,butik otel,alaçatı,çeşme,izmir,Oteller
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin ön avlusu bir ön bahçe şeklinde düzenlenmiş ve parke taşlar ile arnavut kaldırımı şeklinde zemin dizayn edilerek tarihi ve doğal bir yazlık dekor oluşturulmuş. Bitkiler  boyutlarına göre dikkatle yerleştirilmiş ve bahçe de oturum alanı için geniş bir alan bırakılarak ortaya muhteşem güzellikte bir dinlenme alanı çıkarılmış. Zarif bir masa takımı ile bu dekorasyon desteklenerek kusursuz güzellikteki ön bahçe dekoru yapılmış.

Şık ve zarif

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bu örnek dekorumuz,  geniş bahçe içerisine özel bir çalışma ile yerleştirilmiş ve kat kat oturma alanı yapılarak hem yeşil bitkiler hem de  teras mobilyaları ile zarif ve şık bir bahçe yazlık dekoru oluşturulmuş.  Zemin döşemesi  için farklı renklerde taş seçilerek dekoratif ve görsel bir bahçe oturum alanı dekoru yapılmış.

Renk cümbüşü

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Yaz akşamlarının keyfini yaşamak için resimde yer alan yazlık dekoru evinizin bahçesine uygulayabilir ve yaz akşamlarını kendiniz için bir eğlence saati haline getirebilirsiniz. Yuvarlak bir zemin üzerine şık bir oturma grubu dizaynı ve renkli zemin taşları ile dekoratif bir süsleme ile aydınlatma sistemini bir arada dekore ederek yazlık dekoru kusursuz güzellikte ve renk cümbüşü şeklinde düzenleyebilir ailenizle mutlu akşamlar geçirebilirsiniz.

Ağaç gölgeleri

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Evinizin bahçesinde yer alan ağaçların gölgesini kullanarak yaz aylarında keyifli saatler geçirebileceğiniz bir sıcaktan korunma alanına sahip olabilirsiniz. ağaçların dallarını gölge oluşturacak şekilde budayıp ağaç altına masa ve sandalye takımı yerleştirdiğinizde şık ve zarif bir yazlık dekorunuz olacaktır.

Yarı açık bahçeler

Bahçe Seramik homify Eklektik Bahçe bahçe seramik,bahçe,italyan seramik,dış mekan
homify

Bahçe Seramik

homify
homify
homify

Evinizin bahçesi resimdeki gibi yarı açık bir bahçe ise bahçenin  açık olan kısmı ile kapalı bölümünü ortak kullanabileceğiniz, bahçenin doğallığından yararlanıp kapalı kısımda oturabileceğiniz bir yazlık dekor yapabilir ve resimdeki gibi şık bir yazlık bahçeye sahip olabilirsiniz.

Yeşiller içinde

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bahçeniz tamamen taş bir zemine sahip ise duvarlarınız sarmaşıklar ile yemyeşil hale getirebilirsiniz.  Resimdeki gibi köşeyi oturum alanı olarak düzenledikten sonra büyükçe bir şemsiye ile gölge olmasını sağlayabilir ve bir orta masa ile bu alanın ailecek yemek yenilen veya dostlarla eğlenilen bir alan haline getirebilirsiniz.

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Göz alıcı güzellik

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Balkon, Veranda & Teras
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Eviniz bir kır evi de olsa bir veranda yaparak yeşillikler içinde şık bir dinlenme alanı sahibi olabilirsiniz. Bu alanı, misafirlerinizi ağırlamak, keyifli zaman geçirmek veya yorgunluğunuzu attığınız dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz özel bir alan  olarak kullanabilirsiniz. Ahşap zemin üzerine teras mobilyaları ile zarif bir dinlenme alanı sizi yazın sıcağından koruyacaktır.

Gölet kenarı

L.Ş Evi Kemerburgaz, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Balkon, Veranda & Teras
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

L.Ş Evi Kemerburgaz

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Evinizde veya bahçenizde bir havuz veya gölet var ise gölet kenarında muhteşem bir oturum alanı tasarımı yaparak şık bir dinlenme alanına sahip olabilirsiniz.  Resimde yer alan özel tasarıma sahip dinlenme alanı hem su kenarında olması hem de yeşil bahçe içinde olması ile muhteşem derece de güzel, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz hayallerimizdeki gibi  dekore edilmiş. 

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