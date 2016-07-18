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Şık bir salon için uygulamanız gereken 8 zekice dekorasyon önerisi

ümit atdağ ümit atdağ
DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Kırmızı
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Oturma odaları evde yaşayanların zamanlarını geçirdiği, misafirlerin ağırlandığı  evin en çok kullanılan alanlarının başında gelir. Bu nedenle evlerimizin en özen gösterilerek dekore edilen odasıdır. Oturma odası dekorasyonu yapılırken  hem işlevsel bir oturma odası oluşturmak hem de oturma odasının göz kamaştıran bir güzelliğe sahip olmasını sağlamalıyız. Akıllı dokunuşlar ve pratik çözümler ile oturma odalarını hem görsel hem de fonksiyonel odalar haline getirmek bizim elimizdedir. Bu gün homify farkı ile oturma odalarının da uygulayabileceğimiz akıllı yöntemler ve bu yöntemler sayesinde oturma odamızın ne kadar kullanışlı odalar haline geldiğine şahit oluyoruz.  Örnek oturma odası dekorasyonlarını ve akıllı dokunuşları birlikte inceleyelim.

Renk seçimleri

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Klasik Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Oturma odası dekorasyonu yapılırken bir dekorasyon planı oluşturulmalı ve renk seçimleri en baştan belirlenmelidir. Bu sayede kısa sürede tüm dekorasyon bitirilebilir. Bu örnekte olduğu gibi geniş bir oturma odası şık bir şekilde dekore edilmiş ve kullanılan koyu mobilyalar açık tonlardaki duvarlar ile birlikte muhteşem bir oturma odasının ortaya çıkmasını sağlamış.

Aynalar

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto Klasik Oturma Odası
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Küçük oturma odasının geniş görünmesini sağlamanın en kolay  ve an akıllı yöntemi aynaların tercih edilmesidir. Aynalar yansıtma özellikleri ile odaları daha geniş ve daha görsel odalar olarak gösterecek ve oturma odanızın küçük olması dezavantajını lehinize çevirecektir.

Aydınlatmalar

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Oturma Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Oturma odanız ister büyük olsun ister küçük olsun doğru bir aydınlatma ile oturma odanızı daha ferah ve daha zarif bir oturma odası haline getirebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ana aydınlatma dışında dekoratif bir aydınlatma elemanı ile oturum alanı özel olarak aydınlatılmış ve görsellik sağlanarak büyüleyici bir güzelliğe kavuşması sağlanmış

Doğallık

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Modern Oturma Odası
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Bir oturma odasının insanı içine çekmesi ve inanı kendisine hayran bırakmasının en temel noktası doğal olmasıdır.  Örnek oturma odası hem doğal ahşaptan mobilyaları ve zemin kaplaması ile hem de geniş pencereleri sayesinde doğal ışığın odaya girmesi ile hem doğal hem de ferah bir dekorasyona sahip olmuş. Bu özelliği ve şıklığı insanı içine çeken bir güzelliğe sahip olmuş.

Renkli zeminler

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Kırmızı
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Oturma odasının renkli olması kadar zemininin de renkli ve dekoratif olması gereklidir. Bu sayede düz ve mat görünümden şık ve zarif bir görünüme sahip olacak, oturma odasının genel dekorasyonuna uygun bir güzelliğe sahip olacaktır. Resimde yer alan örnekte olduğu gibi renkli bir halı ile zemin şenlendirilmiş ve görsellik kazanması sağlanmış.

Minimalist dizayn

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Küçük oturma odalarının şık bir şekilde dekore edilmeleri için  minimalist düzende dekore edilmeleri daha akıllıca olacaktır. Minimalist düzen aynı zamanda oturma odasının daha geniş kalmasını ve mobilyaların daha kullanışlı olmalarını sağlayacak ve oturma odasının ev içerisinde rahat rahat kullanılmasına katkıda bulunacaktır. Kalabalık ve dar bir oturma odası yeteri kadar geniş olmayacağından kullanılmayacaktır.

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Genel uyum

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Modern Oturma Odası
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Oturma odası dekorasyonun genel uyumu çok önemlidir. Genel uyum bir odanın ne kadar ferah ve zarif olacağını ortaya koyar. Eğer dekorasyon uyumlu değilse, dekorasyon için harcanan zaman ve para boşa gidecektir. Bu nedenle oturma odası dekorasyonu, resimdeki gibi hem renk hem mobilya uyumu olmalı ve kusursuz bir güzelliğe sahip olmalıdır.

Doğal aydınlık

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Bir odanın doğal aydınlatmaya sahip olması hem odanın ferah olmasını hem de yaşam alanı olarak rahatça kullanılmasını sağlar. Örnek oturma odası dekorasyonu  renk seçim, geniş penceresi  ile aydınlık ve şirin bir oturma odası olarak dekore edilmiş. Geniş pencere hem doğal ışığın içeri girmesine hem de içeriden manzaranın izlenmesine katkıda bulunmuş.

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