Şık bir salon için uygulamanız gereken 8 zekice dekorasyon önerisi

Oturma odaları evde yaşayanların zamanlarını geçirdiği, misafirlerin ağırlandığı evin en çok kullanılan alanlarının başında gelir. Bu nedenle evlerimizin en özen gösterilerek dekore edilen odasıdır. Oturma odası dekorasyonu yapılırken hem işlevsel bir oturma odası oluşturmak hem de oturma odasının göz kamaştıran bir güzelliğe sahip olmasını sağlamalıyız. Akıllı dokunuşlar ve pratik çözümler ile oturma odalarını hem görsel hem de fonksiyonel odalar haline getirmek bizim elimizdedir. Bu gün homify farkı ile oturma odalarının da uygulayabileceğimiz akıllı yöntemler ve bu yöntemler sayesinde oturma odamızın ne kadar kullanışlı odalar haline geldiğine şahit oluyoruz. Örnek oturma odası dekorasyonlarını ve akıllı dokunuşları birlikte inceleyelim.
Oturma odası dekorasyonu yapılırken bir dekorasyon planı oluşturulmalı ve renk seçimleri en baştan belirlenmelidir. Bu sayede kısa sürede tüm dekorasyon bitirilebilir. Bu örnekte olduğu gibi geniş bir oturma odası şık bir şekilde dekore edilmiş ve kullanılan koyu mobilyalar açık tonlardaki duvarlar ile birlikte muhteşem bir oturma odasının ortaya çıkmasını sağlamış.
Küçük oturma odasının geniş görünmesini sağlamanın en kolay ve an akıllı yöntemi aynaların tercih edilmesidir. Aynalar yansıtma özellikleri ile odaları daha geniş ve daha görsel odalar olarak gösterecek ve oturma odanızın küçük olması dezavantajını lehinize çevirecektir.
Oturma odanız ister büyük olsun ister küçük olsun doğru bir aydınlatma ile oturma odanızı daha ferah ve daha zarif bir oturma odası haline getirebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ana aydınlatma dışında dekoratif bir aydınlatma elemanı ile oturum alanı özel olarak aydınlatılmış ve görsellik sağlanarak büyüleyici bir güzelliğe kavuşması sağlanmış
Bir oturma odasının insanı içine çekmesi ve inanı kendisine hayran bırakmasının en temel noktası doğal olmasıdır. Örnek oturma odası hem doğal ahşaptan mobilyaları ve zemin kaplaması ile hem de geniş pencereleri sayesinde doğal ışığın odaya girmesi ile hem doğal hem de ferah bir dekorasyona sahip olmuş. Bu özelliği ve şıklığı insanı içine çeken bir güzelliğe sahip olmuş.
Oturma odasının renkli olması kadar zemininin de renkli ve dekoratif olması gereklidir. Bu sayede düz ve mat görünümden şık ve zarif bir görünüme sahip olacak, oturma odasının genel dekorasyonuna uygun bir güzelliğe sahip olacaktır. Resimde yer alan örnekte olduğu gibi renkli bir halı ile zemin şenlendirilmiş ve görsellik kazanması sağlanmış.
Küçük oturma odalarının şık bir şekilde dekore edilmeleri için minimalist düzende dekore edilmeleri daha akıllıca olacaktır. Minimalist düzen aynı zamanda oturma odasının daha geniş kalmasını ve mobilyaların daha kullanışlı olmalarını sağlayacak ve oturma odasının ev içerisinde rahat rahat kullanılmasına katkıda bulunacaktır. Kalabalık ve dar bir oturma odası yeteri kadar geniş olmayacağından kullanılmayacaktır.
Oturma odası dekorasyonun genel uyumu çok önemlidir. Genel uyum bir odanın ne kadar ferah ve zarif olacağını ortaya koyar. Eğer dekorasyon uyumlu değilse, dekorasyon için harcanan zaman ve para boşa gidecektir. Bu nedenle oturma odası dekorasyonu, resimdeki gibi hem renk hem mobilya uyumu olmalı ve kusursuz bir güzelliğe sahip olmalıdır.
Bir odanın doğal aydınlatmaya sahip olması hem odanın ferah olmasını hem de yaşam alanı olarak rahatça kullanılmasını sağlar. Örnek oturma odası dekorasyonu renk seçim, geniş penceresi ile aydınlık ve şirin bir oturma odası olarak dekore edilmiş. Geniş pencere hem doğal ışığın içeri girmesine hem de içeriden manzaranın izlenmesine katkıda bulunmuş.