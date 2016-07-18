23 metrekarelik bir stüdyonun tam donanımlı bir daireye dönüşümü

homify Önce & Sonra sayfalarında farklı büyüklüklerde ve farklı yapılardaki konutları misafir ediyoruz, böylece tüm okuyucularımız kendilerine hitap edebilecek bir renovasyon çalışması bulabilir, gezdiği sayfalarda işlerine yarayacak sıra dışı çözümlere ve muhteşem ilham ve fikirlere ulaşabilirler. Sayfamızın bugünkü konuğu Fransa'nın güneybatısında, Atlantik Okyanusu kııyısında yer alan Rochefort kasabasından minicik, toplam yirmi üç metrekarelik bir stüdyo daire. Bir tatil yöresi olan Rochefort kasabasında kısa süreli konaklamalar için kullanılan bu konut için baştan aşağıya bir değişim oluşturacak bir renovasyon projesi geliştirilmiş ve böylece mekanın hem daha işlevsel hem de daha şık olması öngörülmüş. Bu yazımızda stüdyo dairenin hem eski halinin fotoğraflarını hem de renovasyon sonrası neye benzeyeceğinin üç boyutlu resimlerini görebileceğiniz. Atlantik Okyanusu kıyısında yer alması ve tatil yöresi olması nedeniyle iç mimar Magali Jeanneteau tarafından denizcilik temasının uygun görüldüğü dairemizi gelin her birlikte gezelim.