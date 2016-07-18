23 metrekarelik bir stüdyonun tam donanımlı bir daireye dönüşümü

homify Önce & Sonra sayfalarında farklı büyüklüklerde ve farklı yapılardaki konutları misafir ediyoruz, böylece tüm okuyucularımız kendilerine hitap edebilecek bir renovasyon çalışması bulabilir, gezdiği sayfalarda işlerine yarayacak sıra dışı çözümlere ve muhteşem ilham ve fikirlere ulaşabilirler. Sayfamızın bugünkü konuğu Fransa'nın güneybatısında, Atlantik Okyanusu kııyısında yer alan Rochefort kasabasından minicik, toplam yirmi üç metrekarelik bir stüdyo daire. Bir tatil yöresi olan Rochefort kasabasında kısa süreli konaklamalar için kullanılan bu konut için baştan aşağıya bir değişim oluşturacak bir renovasyon projesi geliştirilmiş ve böylece mekanın hem daha işlevsel hem de daha şık olması öngörülmüş. Bu yazımızda stüdyo dairenin hem eski halinin fotoğraflarını hem de renovasyon sonrası neye benzeyeceğinin üç boyutlu resimlerini görebileceğiniz. Atlantik Okyanusu kıyısında yer alması ve tatil yöresi olması nedeniyle iç mimar Magali Jeanneteau tarafından denizcilik temasının uygun görüldüğü dairemizi gelin her birlikte gezelim.
Yirmi üç metrekarelik küçük dairenin mutfak için ayrılmış olan alanı da elbette minicik. Alan sınırlı olduğu için yeni tasarımın hem mümkün olduğunca fonksiyonel hem de ferah bir görünüm sağlaması gerekiyor.
Mutfak alanı oldukça dar olduğu için farklı tasarım imkanı da son derece kısıtlı. Duvar dibinde yer alan tezgah ve dolaplar aynı şekilde kullanılmş, dolap kapaklarının rengi değiştirilmiş. Günümüz trendine uygun olarak gri renk kullanılmıl ve parlak lake cila tercih edilmiş. Esas büyük değişiklik ise yarımada ünite ile gelmiş. Yarımada ünite hem mutfak ile stüdyonun kalan kısmını ikiyer ayırıyor hem de ekstra tezgah ve dolap olarak görev yapıyor.
Mutfak ile oturma odası arasında bir paravan görevi gören yarımada ünitenin mutfağa bakan yüzü boyunca raflar yer alıyor. Böylece mutfak alanı fiilen olmasa bile fonksiyonel olarak genişlemiş oluyor, depolama alanları artıyor.
Konutun küçük bir duş alanına sahip olan banyosu iyi durumda olmakla birlikte biraz demode. Bu alan da stüdyo dairenin diğer kısımlarıyla birlikte tadilata girecek.
Banyo alanı renovasyona hakim olan denizcilik temasına uygun biçimde koyu mavi ve beyaz renklerinde yenilenmiş ve daha trendi hale getirilmiş.
Konut bir stüdyo daire, yani yatak odası ve oturma odası aynı mekan içerisinden bulunuyor. Renovasyon öncesi fotoğrafa baktığımızda alanın oldukça kötü organize edildiğini ve dekorasyon adına hiçbir özelliğin bulunmadığını görüyoruz. Üstelik mekan içinde yer alan mobilyalar da son derece yetersiz.
Renovasyon sonrasında mekan eski, ruhsuz halinde tamamen sıyrılmayı başarıyor ve şık, günümüz trendlerine uygun, konumlandığı lokasyon ile uyumlu olacak şekilde denizcilik konseptine sahip güzel bir dekorasyon ile taçlanıyor. Tek kişilik koltuk yerine yatak da olabilen bir kanepe geliyor, tek kişilik yatak iki kişiik yatak ile değiştiriliyor.
Yarağın ve koltuğun karşısında birbiri ile ve odadaki diğer eşyalar ile tamamen uyumsuz iki ufak dolap yer alıyor. Bu ufak dolaplardan biri raflardan oluşuyor, diğeri ise televizyon taşımak ile görevli. Sol tarafta mutfağı görebiliyoruz.
Beyaz, mavş ve gri renklerindeki dekorasyon okyanusu adeta mekana taşımış. Murfağın dışına, yarımada ünitenin önüne taşınan yemek masası ve sandalyelerde ve duvar önünde yer alan komodinde beyaz renk tercih edilmiş. Televizyon duvara asılmış, uygun renklerdeki dekoratif aksesuarlar ile mekan süslenmiş.
Bir konut ile ilgili ilk izlenimimizi edindiğimiz evin giriş kısmı, yani antresi hakikaten de evin kalan kısımları hakkında bize yeterli bilgiyi sunuyor: Özensiz, dağınık, sevimsiz. Bakalım yeni hali nasıl olacak?
Evin antresi ile yatağı ayıran yaklaşık otuz santimetre genişliğinde olan duvarın yanına üçlü çekmece ve onun üstüne de bir adet ayna yerleştirilmiş. Hem pılı pırtıyı toplamak için hem de şık görünüm için harika bir seçim. Ayna ise mekana ferah bir hava getirmek için ideal! Antre dekorasyonu ile ilgili Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.