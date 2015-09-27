Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu

Ev dekorasyonu denince işe genelde mobilya aksesuar seçerek başlayanlar sonradan ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlıyorlar. Benzer hatalara düşmemeniz için size önerilerimiz var. Bahçe ve ev dekorasyonuna başlarken atılacak adımlar neler olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz hepsi örnek tasarımlarla birlikte bu yazımızda olacak.

Genel olarak ev dekorasyon adımlarını planlama ve uygulama olmak üzere iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Planlama kısmı elbette ki ilk adım olacak. Bahçe ve ev dekorasyonunuzu planlarken öncelikle kullanacağınız mekanın keşif ve ölçülendirmesini profesyoneller eşliğinde yapmanız gerekecek. Sahip olduğunuz evin bahçesinden banyosuna, mutfağından salonuna kadar hangi alanın hangi odaya ayrılacağını ve ölçülerini netleştirmelisiniz. Hemen ardından, kullanım alışkanlıklarınızı, zevklerinizi, uygulamak istediğiniz stili, kullanmak istediğiniz renkleri göz önüne alarak bir proje oluşturmalısınız. Bu konuda bir profesyonelden destek almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Profesyonel bir ekip stil ve renk konusunda size danışmanlık yaparak idealinizdeki tasarımı yaratacaktır. Öncelikle bilgisayar ortamında oluşturulan ve yerleşim planı yapılan tasarım, onayınıza istinaden, model, malzeme ve renk seçimlerinin ardından uygulamaya konulabilir.

Uygulamaya başlamadan önce planınıza bağlı kalarak alış verişinizi yapabilirsiniz. Önceden piyasa araştırması yapmak da bütçenize iyi gelebilir. Uygulama kısmında en önemli detay ise, işe tadilatlarla başlamaktır. Eski malzemelerin ve kaplamaların sökülmesinden, elektrik, su, kalorifer ve benzeri tesisat işlerine kadar bütün tadilat işlemleri ilk olarak halledilmelidir. Ardından pencereler, mermer, taş, zemin ve duvar kaplamaları yapılıp, banyo, mutfak fayans ve seramikleri döşenmelidir. Kapılar ve tezgah, lavabo, küvet, ankastre, dolap gibi banyo – mutfak ekipmanları da döşendikten sonra kartonpiyer, boya, badana ve ahşap parkeyle uygulama kısmının kirli işi tamamlanır. Geriye dekorasyonun en zevkli kısmı yani yerleştirme kalır. Projeye göre seçilen mobilya ve aksesuarları da özenle yerleştirdikten sonra yepyeni evinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Bütün bu adımları titizlikle uygularken göz ardı etmemeniz gereken bazı incelikler de olacak, dilerseniz bir de onlara göz atalım…