Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu

Ev dekorasyonu denince işe genelde mobilya aksesuar seçerek başlayanlar sonradan ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlıyorlar. Benzer hatalara düşmemeniz için size önerilerimiz var. Bahçe ve ev dekorasyonuna başlarken atılacak adımlar neler olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz hepsi örnek tasarımlarla birlikte bu yazımızda olacak.
Genel olarak ev dekorasyon adımlarını planlama ve uygulama olmak üzere iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Planlama kısmı elbette ki ilk adım olacak. Bahçe ve ev dekorasyonunuzu planlarken öncelikle kullanacağınız mekanın keşif ve ölçülendirmesini profesyoneller eşliğinde yapmanız gerekecek. Sahip olduğunuz evin bahçesinden banyosuna, mutfağından salonuna kadar hangi alanın hangi odaya ayrılacağını ve ölçülerini netleştirmelisiniz. Hemen ardından, kullanım alışkanlıklarınızı, zevklerinizi, uygulamak istediğiniz stili, kullanmak istediğiniz renkleri göz önüne alarak bir proje oluşturmalısınız. Bu konuda bir profesyonelden destek almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Profesyonel bir ekip stil ve renk konusunda size danışmanlık yaparak idealinizdeki tasarımı yaratacaktır. Öncelikle bilgisayar ortamında oluşturulan ve yerleşim planı yapılan tasarım, onayınıza istinaden, model, malzeme ve renk seçimlerinin ardından uygulamaya konulabilir.
Uygulamaya başlamadan önce planınıza bağlı kalarak alış verişinizi yapabilirsiniz. Önceden piyasa araştırması yapmak da bütçenize iyi gelebilir. Uygulama kısmında en önemli detay ise, işe tadilatlarla başlamaktır. Eski malzemelerin ve kaplamaların sökülmesinden, elektrik, su, kalorifer ve benzeri tesisat işlerine kadar bütün tadilat işlemleri ilk olarak halledilmelidir. Ardından pencereler, mermer, taş, zemin ve duvar kaplamaları yapılıp, banyo, mutfak fayans ve seramikleri döşenmelidir. Kapılar ve tezgah, lavabo, küvet, ankastre, dolap gibi banyo – mutfak ekipmanları da döşendikten sonra kartonpiyer, boya, badana ve ahşap parkeyle uygulama kısmının kirli işi tamamlanır. Geriye dekorasyonun en zevkli kısmı yani yerleştirme kalır. Projeye göre seçilen mobilya ve aksesuarları da özenle yerleştirdikten sonra yepyeni evinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Bütün bu adımları titizlikle uygularken göz ardı etmemeniz gereken bazı incelikler de olacak, dilerseniz bir de onlara göz atalım…
Dekorasyon için bu oldukça önemli bir detaydır. Ev dekorasyonuna başlarken bahçeyi tamamen plan dışı bırakıp, bir iki çimen ve sandalye ile sonradan halledebileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak evin kaba işlerini bitirdikten sonra bahçe için tahmin ettiğinizden daha fazla iş çıktığını görünce üşenip erteleyebilir veya baştan savma yapabilirsiniz. Bunun olmaması için bahçe dekorasyonunuzu ilk planlama kısmından itibaren dekorasyona dahil edin. Böylece tadilatından, alış verişine, planlamasından, uygulamasına her adımda bahçe işini de aradan çıkarmış olursunuz. Özellikle havuz gibi özenli çalışılması gereken unsurlar varsa bahçe dekorasyonunuzu mutlaka profesyonel planlamaya dahil edin.
Veranda, balkon, teras ve bahçe gibi alanların yaz ve kış mevsimlerinde farklı özelliklere sahip olması gerekir. Bu nedenle bu gibi alanların her hava şartında kullanılabilecek alternatif çözümleri olması konforunuz için önemlidir. Evin mimari yapısına göre, teras veya balkonlar için açılıp kapanabilir brandalar, veranda ve bahçe için yine açık – kapalı kullanılabilen gazebo, kameriye veya pergolalar, evin dış cephesi için store, tente gibi koruyucular işinizi görebilir. Bu dekorda kullanılan ve evin üst kat cam cephesini tamamen kaplayan çelik örgü açılır – kapanır özelliğe sahip. Mevsime göre kullanılabileceği gibi evinizi kapatıp tatile çıktığınız zamanlarda da içinizi rahat ettirecek bir uygulama.
Dekorasyona başlarken profesyonel bir ekipten yardım alsanız dahi onlara zevkinizi ve sizi yansıtan stili doğru anlatabilmeniz için renk ve stil konusunda temel bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Bunun için sitemizin stil başlıklarındaki tasarımları ayrı ayrı inceleyebilir veya renk konusunda bilgilendirici “Ev dekorasyon renkleri üzerine öneriler” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz. Renk armonisi sağlamak ve stil konusunda bilgi sahibi olmak için doğuştan yetenekli veya eğitim almış olmanız gerekmiyor. Ne kadar çok farklı tasarım ve öneri görür, okursanız bu konudaki fikirleriniz o kadar gelişir. Böylece çalışacağınız ekibe sizi yansıtacak ve rahatlıkla kullanabileceğiniz dekor fikrini daha iyi bir şekilde anlatır ve daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Ayrıca size sunulan çalışmaları irdeleme gücünüz de artar. Stil, renk ve malzeme hakkındaki fikirlerinizi hızlı netleştirmek, beton ve taş dekor, mermer zemin gibi uğraş gerektiren uygulamalara hızlı ve kolay bir hazırlık sağlar.
Bu konuda profesyonel ekibiniz gerekli ölçüm ve hesaplamaları yapıp sizi bilgilendirecektir. Ancak siz de uygulamaya geçmeden önce kullanmak istediğiniz dekorun bir takım özelliklerini netleştirmiş olmalısınız. Mesela taş ve beton dekor kullanmak istiyorsanız, dekorunuzda brütal ögelere yer verecekseniz bunu baştan belirlemeniz lazım. Çünkü tadilatın bazı kısımları tamamlandıktan sonra bu tarz stillere dönmek mümkün olmayabilir. Örnekteki gibi bir dekor için, mekanın ışıklandırma ögelerinden, taşıyıcı sisteme binecek ağırlık hesabına, cephesinden, kolon ve kirişlerine kadar ummalı bir zemin hazırlığı gerekir.
Dekorasyon stilleri hakkında fikir sahibi olmak birçok konuda işinizi kolaylaştırır. Evin her alanını farklı stillerde dekor edebileceğiniz gibi tamamını takım olarak, aynı temaya göre de düzenleyebilirsiniz. Ancak mutfak dekorasyonunun evin diğer alanlarından en azından biri ile aynı stil ve temayı sağlıyor olması daha dengeli bir uyum oluşturur. Özellikle salon ve mutfağın aynı konsepte göre dekor edildiği evler her zaman daha çok dikkat çeker.
Salon veya çalışma odası dekor ederken şıklığı, modernliği ön plana koyabilirsiniz ama yatak odası dekorasyonunda birinci sıra hep konforundur. Uyku mabediniz için en uygun yatak, en rahat yastıklar ve eşyalarınız için en kullanışlı gardıroplar yatak odası dekorasyonunun önceliğidir. Örnek dekorda taş duvar uygulaması ile dikkat çeken tasarım, mükemmel rahatlıktaki yatağı ile de göz dolduruyor.
Konforun yatak odası için önemi bir yana, özellikle yeni evli çiftlerin şıklık konusunda da en çok ilgi gösterdikleri alan yatak odası olabilir. Yeni çiftin en özel alanı olan bu oda için en popüler stiller, klasik ve klasik stilin yeni yorumu olan avangart stildir. Gösterişli desenler, dikkat çeken saçak ve püskülleriyle ağır mobilyalar, parlak kumaşlar bu popüler şıklığı yaratmanın sırları arasında. Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyan bu mükemmel tasarım konforu ve şıklığı bir arada barındıran özel bir çizgiye sahip.
Eğer imkanınız varsa, evinizde çalışma odası, giyinme odası, çamaşır – ütü odası, kiler gibi alanlar ayırmak ve bunların dekorasyonu için de özenli çalışmak, evinizi olduğundan daha modern ve kullanışlı yapacaktır. Ayrıca, keyifle kullanabileceğiniz daha fazla odanız olacağı gibi birçok kalabalığınızı da kolayca görünmez edebileceksiniz.
Ev dekorasyonunda genelde geri planda bırakılan alanlardır. Ancak evinizin girişi ve dolayısıyla misafirlerinizin ilk izlenimini edineceği alanlar olduğundan dekorasyonuna gereken önemi vermek lazım. Koridor, hol, antre gibi alanları dekorasyon planınızın dışında tutmayın. Örnek dekorda kullanılan, yakın renklere ve farklı desenlere sahip duvar kağıtları, basit bir dekoratif koltuk olan Josephine ile son derece başarılı bir dekor oluşturmuş.
Evinizi istediğiniz kadar süsleyin eğer banyonuz yeterince iyi değilse ve ev dekorasyonunuzu tamamlamıyorsa ciddi bir eksiklik var demektir. Oldukça sade dekor edilmiş bir evi sadece görkemli bir banyo ile saray gibi gösterebilirsiniz. Bu nedenle dekorasyon uzmanlarının üzerine en çok çalıştığı alanlardan biri banyolardır. Örnekteki banyo, parlak yüzeyli yer ve duvarları, seramikleri ve aksesuarları ile göz alıcı bir güzelliğe sahip.