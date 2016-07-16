Az masrafla evimi nasıl güzelleştirebilirim?

Uygun bütçe ile evimizi dekore etmek ve daha da güzelleştirmek, zaman ve araştırma gerektiren bir iştir. Çok fazla masraf etmeden ferah ve göze hitap eden mekanlar dekore etmek mümkün. Üstelik bunu yaparken yeniden değerlendirilecek eşyaları gözden geçirmek, artık kullanılmayan eşyaları satarak maddi kazanç elde etmek ve dahası mümkün. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilginizi çeken modelleri inceleyebilirsiniz. Kendi imkanlarınızla evinizde monte edeceğiniz materyalleri bir araya getirebilir, özgün ve fark yaratan mobilya parçaları tasarlayabilirsiniz. Eşya satın alabileceğiniz büyük yapı marketlerinin yanı sıra, internet üzerinden de kaynak sağlayabilir, ikinci el eşya satıcılarından işlevsellik oranı yüksek parçalar bulabilirsiniz. Her ürün ve eşya parçasının yenisini almak zorunda değilsiniz. Bazı ürünler için ikinci el satış mağazaları ve internet adreslerini kontrol edebilirsiniz. Düşük bütçe ile akılcı çözümler bulmak, evinizi güzelleştirmek için derlediğimiz başlıkları inceleyebilirsiniz.
Bütçeye uygun alışveriş yapma imkanı yakalamadan önce, halihazırda artık kullanmadığınız eşya ve objeleri tespit edin. Artık kullanım dışı olan eşyaları listeleyin. Daha sonra sahiplendirmek ve gerekirse ikinci el eşya satan noktalarda satışa sunmak üzere kaldırın. Bu sayede hem ekonomik çözümlerle küçük de olsa katkı sağlarken, hem de evinizde döşeme zemini alanından yer kazanabilirsiniz. Sadece satış amaçlı değerlendirmek zorunda değilsiniz. Daha sonra yeniden değerlendirmek ve ihtiyaç duyulduğunda başka bir proje için değerlendirebilirsiniz.
Her zaman eski eşyaları atmak, yerine yenisini almak tek çözüm değildir. Kendin yap (DIY) projeleri geliştirebilir, artık eskiyen eşyalarınıza yeni bir görünüm kazandırmak için örneğin yeni bir yüzey kaplaması uygulayabilirsiniz. Başka bir bölümde kullanılmak üzere kullanılabilecek parçalar ayrıştırılabilir, monte edilebilir. Boyanması gereken dolap ve raflar yeniden gözden geçirilir, sadece bir dolabın boyanması bile bir oturma odasının görünümünü tamamen değiştirebilir. Yeniden renklendirilen, kaplanan, form değiştirilen eşya ve objeler vasıtasıyla ekonomik yolla yenilik sağlanabilir. Eski koltuklarınıza yeni çıkan yüzey kaplamaları ile kaplayarak bambaşka bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Satın alınacak eşya ve objeler için bir araştırma safhası geçebilir. Örneğin bir mağazadan satış fiyatı ortalama ya da pahalıya gelebilecek bir masayı, yapı marketlerinde daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Birinci el satış imkanları sunan website adreslerini kontrol edebilir, aradığınız ölçü ve boyutlarda mobilyaları daha ekonomik yollarla temin edebilirsiniz.
Doğal materyalleri değerlendirmek, evinizde ferah bir görünüm kazandıracaktır. Üstelik maliyet açısından yaratıcı fikirlerle özgün dekorlar oluşturmak oldukça keyifli bir iştir. Country stil dekorasyon fikirlerinden etkileniyorsanız, ahşabın sıcaklığı, doğa ile iç içe bir yaklaşım sizin için ideal olacaktır. Örneğin dikey bahçe dekorları olağanüstü duvar dekorları oluşturmanızı sağlayabilir. Arzulanan renklerdeki ceplerle oluşturulan bitki dekorları, dikey bahçeler ve dahası aradığınız dekor fikirleri arasında yer alabilir.
Ev dekorasyonu fikirleri içinde sıcak ve samimi bir hava oluşturmak istiyorsanız, doğru malzemeleri seçin ve tasarım fikirleri oluşturun. Mobilyadan yapı elemanlarına birçok alanda rahatlıkla kullanılan ahşap materyal, başka materyallerle bir araya geldiğinde de estetiği ön plana çıkarıyor. Hem kolay şekil alabilirliği, hem de imalat esnasında ekonomik olduğu için, uygulayacağınız mobilya ve yapı elemanlarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir malzemedir.
Evinizde karakteristik öğelerle dekorasyon yapmayı tercih edebilir, duvar dekorlarına küçük dokunuşlarla estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Sadece şık ve özgün bir duvar dekoru vasıtasıyla evin görünümü değişebilir. Dekoratif raflar, ahşap, metal ya da cam materyallerle uygulanacak alan ölçülerek tasarlanabilir. Kendi evinize uygun tasarladığınız dekoratif raflarla duvarlarınızı hem özgün, hem de ekonomik yöntemlerle dekore edebilirsiniz.
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