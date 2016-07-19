Bir çift kendine 50 metrekarelik bir yuva inşa ediyor: Sevgiyle ve az bütçeyle

Bütçesi ve imkanları gereği herkes oldukça büyük evlerde oturamayabilir. Bu oldukça normal bir durumdur. Yine benzer bir şekilde sadece kişisel sebeplerle veya ihtiyaçlarınız gereği de boyutları açısından mütevazi bir evi tercih edebilirsiniz. Güzellikle boyut arasında zorunlu bir ilişki olmadığına inananlardansanız bu sizin için büyük bir problem teşkil etmez, zira evin boyutlarından ziyade dekorasyon estetiği, kullanışlılığı, aydınlık olup olmadığı gibi daha önemli öncelikleriniz olabilir. Biz de bugünkü ev tanıtım yazımızda sizlere, çok uzaklardan, Güney Kore’den boyut olarak küçük ancak apaydınlık, şirin, sıcak ve kullannışlı bir evi tanıtmak istedik. Beğeneceğinizi umarak sizleri bu eve biraz daha yakından bakmaya davet ediyoruz.