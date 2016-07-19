Bir çift kendine 50 metrekarelik bir yuva inşa ediyor: Sevgiyle ve az bütçeyle

Bütçesi ve imkanları gereği herkes oldukça büyük evlerde oturamayabilir. Bu oldukça normal bir durumdur. Yine benzer bir şekilde sadece kişisel sebeplerle veya ihtiyaçlarınız gereği de boyutları açısından mütevazi bir evi tercih edebilirsiniz. Güzellikle boyut arasında zorunlu bir ilişki olmadığına inananlardansanız bu sizin için büyük bir problem teşkil etmez, zira evin boyutlarından ziyade dekorasyon estetiği, kullanışlılığı, aydınlık olup olmadığı gibi daha önemli öncelikleriniz olabilir. Biz de bugünkü ev tanıtım yazımızda sizlere, çok uzaklardan, Güney Kore’den boyut olarak küçük ancak apaydınlık, şirin, sıcak ve kullannışlı bir evi tanıtmak istedik. Beğeneceğinizi umarak sizleri bu eve biraz daha yakından bakmaya davet ediyoruz.
Arazinin eğimi nedeniyle mimarları biraz zorlasa da evin dıştan görünüşü bu şekilde. Bahçe ve duvar peyzajının henüz bitmediği anlaşılmakla birlikte yine de bizlere bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda minik bahçeye açılan mink bir teras bulunmakta, üstte ise evin boyutlarına oranla iddialı diyebilececğimiz bir balkon mevcut. Oldukça kompakt, şirin ve sevimli bir havası var.
Kedinin renkleriyle fotoğrafını gördüğünüz mekanın renkleri ne kadar uyumlu değil mi? Bir yandan bunun şaka payı var diğer yandan da gerçek. Uzak Doğulular’ın ahşap ve zemin döşemesi konusunda ne kadar başarılı olduğunu bilmekteyiz. Burada da Uzak Doğulu mimarlar hünerlerini sergilemişler. Beyaz rengin de yardıma yetişmesiyle, hem modern, hem de parlak, aydınlık ve insanı dinlendiren bir atmosfer ortaya çıkmış.
Evin Güney Koreli müstakbel sahiplerinin hayalindeki evin kağıda dökülmüşhali de bu. Cepheden bir kesit görmekteyiz. Gördüğünüz gibi ev küçük olmakla birlikte dış mekanları da ekleyip düşündüğünüzde aslında her ihtiyacın karşılanabileceği türden bir yapıi hatta görüntüsü itibariyle bir ‘yuva’. Tuvalet ve banyonun alt katta yer aldığı evde, her iki katın tavanlarının bir hayli yüksek olması dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.
Fotoğrafta mutfak kısmı görünüyor. Aynı oda ya da bölümün içinde kot farkının olması her zaman rastladığımız türden bir uygulama olmasa da burada bunun çok zekice tasarlanmış bir öneğini görüyoruz ki, kot farkının adeta bir tabure gibi mutfak tezgahında kullanıldığı dikkatinizi çekmiştir sanıyoruz. Yine evdeki her boşluk çok iyi değerlendirilip, hem boğucu bir atmosfer oluşturulmamış hem de fonksiyonellikten de taviz verilmemiş.
Daha önce evin her boşluğunun doğru değerlendirildiğinden bahsetmiştik. Gerçekten de eğer eviniz küçükse her santimetrekareyi iyi hesaplamalı, doğru değerlendirmelisiniz. Bu evde de bu durumun en önemli önceliklerden biri olduğunu anlıyoruz. Üstelik evin yüksek tavanları, mekanın dikey olarak da kullanılmasına izin verdiğinden büyük bir avantaj olarak ortaya çıkıyor. Sizin de eğer buna benzer bir eviniz varsa, bu tarz minimal ve küçük hesaplamaların önemini sakın göz ardı etmeyin; pişman olmayacağınızı garanti ediyoruz.
Değişik ev modellerine merakınız devam etmekteyse ve bu konuda daha fazla yeni fikir edinmek ve dağarcığınızı zenginleştirmek istiyorsanıuz; yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Görür görmez insanı çarpan masal gibi 6 ev’ başlığını taşımakta olan yazımıza göz gezdirmeniz faydalı olabilir diye düşnüyoruz.