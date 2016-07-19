Terk edilmiş bir binanın modern bir eve dönüşümü

Şehirlerde ara sokaklarda kalmış, kurtarılmayı bekleyen eski binalar sizin de dikkatinizi çekiyor olmalı. Bu terk edilmiş yapıların usta bir bakımla son derece modern ve kullanışlı yaşam alanlarına dönüşebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bu yazımızda sizlere şaşırtıcı bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Atıl halde bulunan ve daha önce muhtemelen depo veya dükkan olarak kullanılmış bir binanın, başarılı bir renovasyon ile nasıl değişebileceğini bütün çıplaklığıyla görebileceksiniz. Eğer sizin de benzer durumda bir mülkünüz varsa bütçenize göre bir yenilemeyle o binayı da kullanılır hale getirebilirsiniz. Bu konuda fikir ve öneri almak için homify profesyonellerinden mimarlara ya da inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. Atıl halde olduğu için değer görmeyen yapıları tadilat ve bakımla yenileyip kullanılır hale getirmek hem size hem de çevreye kazanç sağlar. Gelin bu yenileme projesini daha yakından inceleyelim, belki harekete geçmek için böyle bir ilhama ihtiyacınız vardır.
Her gün kim bilir kaç kez böyle bir yapının önünden geçip gidiyoruz. Ara sokaklarda kalan ve kullanılmadığı için günden güne eskiyen bu binalar sokakların görüntüsünü bozmakla kalmıyor, şehrin canlılığını da alıyor. Rutubet kokusu, haşereler, toz ve pas da cabası. Peki bu yapıları değerlendirmek ufak da olsa bir tadilatla kullanılır hale getirmek sizce de faydalı bir iş olmaz mıydı? Bu projeyi alan mimarlar sokağın görüntüsünü baştan aşağıya değiştirecek bir yenilemeye imza atmışlar. İşe dış cepheden ve bahçeden başlayıp bu eski binayı muhteşem bir yaşam alanına çevirmişler. Gelin ilk olarak dış cephenin yeni haline bir bakalım.
Çatısı, pencereleri ve duvarları tamamen yenilenen binayı tanımakta zorlandınız öyle değil mi? Varlığı bile belli olmayan iki küçük pencerenin yerini, üç tane geniş ve temiz pencere almış. Alt katta bulunan iki pencere ve bir kapının yerine üç cam kapı planlayan mimarlar dış cepheye şık bir görüntü kazandırmışlar. Duvarlardaki kir ve rutubet izleri tamamen yok edilmiş. Sıkı bir boya badanadan geçen dış cephede ferahlığın rengi olan beyaz tercih edilmiş. Mimarlar binanın çatısını tamamen değiştirerek en büyük masrafı burada yapmışlar ama yapılan masrafa değmiş çünkü çatının ilk halinin tamir edilebilecek bir durumu yoktu.
Binanın iç mekanı daha önce dükkan/depo olarak kullanıldığı için odalara bölünmemiş. Projeyi yürüten mimarlar kimi odaları yeni bir duvarla bölerken, oturma odası, yemek odası, mutfak gibi alanları açık bırakmışlar. Bu sayede ferah bir iç mekan tasarımı kazanılmış. Dekorasyonda modern mobilyaları ve mat renkleri tercihe den tasarımcılar oldukça kullanışlı ve şık bir dekorasyon meydana getirmişler. Rahat sofalar, geniş cam kapılar, yenilenen zemin ve duvarlar, yenilenen pencereler ile bina tam anlamıyla bir eve dönüşmüş. Şık ve dekoratif aydınlatma ögeleri seçen tasarımcılar aksesuar seçiminde de stilin çizgisini korumuşlar.
Fotoğrafta duvarları yeni boyandığı ve henüz kurumadığı için aynası asılamamış bir banyo dekorasyonu görüyorsunuz. Ahşap dolap ve ayna ile şık bir banyo tasarlanmış. Küçük metrekaresine rağmen her detayı düşünülmüş olan bu banyo dekorasyonu ev için oldukça yeterli. Eski deponun bir banyosu dahi olmadığı düşünüldüğünde bu banyonun yeterince geniş olmaması sorun edilmeyecektir.
İnanmayacaksınız ama bu harabenin bir de arka bahçesi var. Elbette uzun yıllar bakımsız kalmış ve bir bahçeden çok çalılığa benzeyen bu alan mimarları epey uğraştırmış. Son halini görmeden önce bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler bulabileceğiniz
Bahçeniz için 6 özgün fikir başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ve işte o bakımsız çalılığın son hali! Ahşap parke döşenmiş bir veranda, basit ama şık bir bahçe mobilya takımı ve verandaya açılan geniş cam kapılar ile rüya gibi bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Çalılıkların ve ölü otların yerini yemyeşil çimenlerin aldığı bahçe, insana huzur verecek bir güzellik kazanmış.