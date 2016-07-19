Terk edilmiş bir binanın modern bir eve dönüşümü

Şehirlerde ara sokaklarda kalmış, kurtarılmayı bekleyen eski binalar sizin de dikkatinizi çekiyor olmalı. Bu terk edilmiş yapıların usta bir bakımla son derece modern ve kullanışlı yaşam alanlarına dönüşebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bu yazımızda sizlere şaşırtıcı bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Atıl halde bulunan ve daha önce muhtemelen depo veya dükkan olarak kullanılmış bir binanın, başarılı bir renovasyon ile nasıl değişebileceğini bütün çıplaklığıyla görebileceksiniz. Eğer sizin de benzer durumda bir mülkünüz varsa bütçenize göre bir yenilemeyle o binayı da kullanılır hale getirebilirsiniz. Bu konuda fikir ve öneri almak için homify profesyonellerinden mimarlara ya da inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. Atıl halde olduğu için değer görmeyen yapıları tadilat ve bakımla yenileyip kullanılır hale getirmek hem size hem de çevreye kazanç sağlar. Gelin bu yenileme projesini daha yakından inceleyelim, belki harekete geçmek için böyle bir ilhama ihtiyacınız vardır.