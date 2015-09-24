Ahşap malzemenin büyüsüyle inşa edilen evler

İçinde yaşayacağınız bir ev inşa ettiğinizi hayal edin desek düşüncelerimiz bizi öncelikle geleneksel yapılı villalara ve apartman dairelerine götürüyor elbette. Oysa bildiğimiz ve alışık olduğumuz beton malzemenin dışında da ev inşasında, mimarisinde ve iç mimarisinde kullanılabilecek hem doğal hem uzun ömürlü hem dayanıklı hem de modern malzemeler var. Şehir hayatına adapte olmuş betonarme ezberimizi bozduğumuz takdirde bu doğal ve muhteşem görünümleriyle zamansız bir tarz yaratan malzemelerden faydalanabiliriz.

Bu doğal malzemelerin başında elbette ahşap geliyor. Modası asla geçmeyen ahşap yalnızca görünümüyle değil kaliteli olduğu takdirde sağlamlığı ve yalıtım özellikleriyle de öne çıkıyor. Evin hem dış cephelerinde hem de iç mekânlarda kullanılabilen ahşap dayanıklı, güçlü, aynı zamanda da doğal ve çok yönlü bir yapı malzemesi. Bu yazımızda da ahşabın, yer döşemelerinden, tavan kaplamalarına kadar farklı uygulamalarını ele alacağız ve ahşabın konfor, güzellik ve samimiyeti bir araya getiren yegane malzeme olduğunu kanıtlayan örnekler sunacağız.