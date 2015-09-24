Ahşap malzemenin büyüsüyle inşa edilen evler

İçinde yaşayacağınız bir ev inşa ettiğinizi hayal edin desek düşüncelerimiz bizi öncelikle geleneksel yapılı villalara ve apartman dairelerine götürüyor elbette. Oysa bildiğimiz ve alışık olduğumuz beton malzemenin dışında da ev inşasında, mimarisinde ve iç mimarisinde kullanılabilecek hem doğal hem uzun ömürlü hem dayanıklı hem de modern malzemeler var. Şehir hayatına adapte olmuş betonarme ezberimizi bozduğumuz takdirde bu doğal ve muhteşem görünümleriyle zamansız bir tarz yaratan malzemelerden faydalanabiliriz.
Bu doğal malzemelerin başında elbette ahşap geliyor. Modası asla geçmeyen ahşap yalnızca görünümüyle değil kaliteli olduğu takdirde sağlamlığı ve yalıtım özellikleriyle de öne çıkıyor. Evin hem dış cephelerinde hem de iç mekânlarda kullanılabilen ahşap dayanıklı, güçlü, aynı zamanda da doğal ve çok yönlü bir yapı malzemesi. Bu yazımızda da ahşabın, yer döşemelerinden, tavan kaplamalarına kadar farklı uygulamalarını ele alacağız ve ahşabın konfor, güzellik ve samimiyeti bir araya getiren yegane malzeme olduğunu kanıtlayan örnekler sunacağız.
Ahşap ev denilince aklımıza tabii ki şehrin ortasında bir ev gelmiyor, aksine doğanın içinde evler geliyor çünkü gerçekten de şehir merkezinde betonarme binaların içinde tamamen ahşaptan bir müstakil ev hayal etmek zor. El değmemiş bir ormanın içindeki bu doğal ahşap ev de asimetrik çatı tasarımı ve koyu renk ahşabın dokusuyla doğanın içindeki ahşap evlerin güzelliğini ortaya koyuyor.
Doğayla iç içe olan ahşap evler pek tabii ki aynı zamanda ekolojik olarak da çevredeki ayak izlerimizi azaltıyor ve bizi doğanın daha zararsız birer parçası haline getiriyor. House Habitat isimli firma tarafından dizayn edilen bu ekolojik ev de yalnızca görünümüyle değil aynı zamanda yapısıyla da doğanın bir parçası.
Çocukken bir ağaç evinin olduğunu hayal etmeyen kimse var mı aramızda? Ağaç evler çocuklar için hayal güçlerinin en çok çalışığı, tüm yetişkinlerden uzak ve tüm hayali kahramanlarıyla birlikte olabildikleri rüya evleridir. Portekizli bir mimarlık firması da bu çocukluk rüyasını bir yetişkinlik gerçekliğine dönüştürmeye ve hayal gibi ev yaratmaya karar vermiş: Ayakları yerden kesilmiş, harika bir ahşap ev!
Ve bu şahane ağaç evin içine girdiğinizde artık tüm çocukluk hayallerinizi unutabilirsiniz; olumsuz anlamda değil tabii! Ağaç evin içi bir oyun alanı ya da yetişkinlerden saklanma mekanı değil tabii ki. Minimal bir tarzda dizayn edilmiş beyazlar içinde gerçek bir estetik ve konfor harikası!
Aslında daha önce de dediğimiz gibi her ne kadar ahşap ev denilince aklımıza ilk olarak şehir merkezinden uzakta tenha evler ve kulübeler gelse de, aslında şehirde ahşap bir ev de mümkün; üstelik şehrin genel dokusuna da uyumlu olacak şekilde! Mesela bu iki katlı kıpkırmızı sempatik ahşap ev, şehir merkezindeki villalardan çok daha gösterişli ve modern görünmüyor mu?
Ahşap kullanımın son yıllarda giderek yaygınlaşan trendlerinden biri de ham malzemeyle modern ve çağdaş tasarımlar yaratmak. Resimde gördüğümüz çatı da, herhangi bir kaplamaya ihtiyaç duymadan ham ahşabın yalnızca beyaza boyanmasıyla oluşturulmuş ve bu mekana sıra dışı ve kendine özgü bir hava katıyor.
Ahşap binaların dış cephelerinde görmeye alışık olduğumuz kereste kaplama aslında iç cephelerde de harikalar yaratıyor. Açık renkli bir tasarımla, bu yatak odası örneğinde de görüldüğü gibi kereste kaplama duvarlar modern ve çağdaş dekorasyonlu evlere eşsiz bir rustik görünüm kazandırıyor.
Ahşap yapı malzemeleriyle oluşturulan prefabrik evler basit, ekonomik ve üstelik akıllıca tasarımlarla estetik birer alternatif oluşturuyorlar. Çelik ve beton malzemelerle yapılan prefabriklere nazaran çok daha çevre dostu ve sıra dışı olan ahşap aynı zamanda ısıyı çok daha iyi muhafaza ediyor ve enerji tasarrufu konusunda çok daha iyi performans gösteriyor. Ayrıcı görünüm açısından da sıradan prefabrik evlerden çok daha farklı ve göz alıcı olduğu kesin, değil mi?
Dışarıda büyüleyici bir manzara varsa manzarayı olduğu gibi evin içine taşımanın en güzel yolu cephe boyunca uzanan pencerelerdir kuşkusuz. Bu pencerelere sahip olan tamamen ahşap malzemeyle inşa edildiyse dışarının manzarası sadece görüntü olarak değil, ruh olarak da içeriye yansır ve doğal ve büyüleyici bir yaşam alanı ortaya çıkar.
Ahşabın yalnızca küçük kulübeler ya da tatil evleri için ideal bir malzeme olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Oldukça geniş aileler için, çok odalı devasa villa yapımı için de ahşap son derece uygun bir malzeme. Hâlâ ikna olmadıysanız resimdeki bu estetik açıdan göz kamaştıran, izolasyonu betonarme evlerden çok daha iyi olan ve bol odalı ve bol yaşam alanlı şahane eve göz gezdirmeniz yeter.
Siz de ahşap tutkunuysanız Baş rolde ahşap: Hayranlık uyandıran bir ev dekorasyonu isimli yazımız da tam size göre demektir.