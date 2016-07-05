Doğada tek başına duran 10 mükemmel ev

Kim şehir hayatının kaosundan uzaklaşıp doğa ile iç içe yaşamak istemez ki? Bu yazıda tamamen doğal ortamda birbirinden güzel 10 evi derleyerek hayallerinizi gerçek kılmak istedik.
İlk örneğimiz bakımlı bahçesi ile nefis bir ev tasarımı. Çatısında enerji tasarrufu için çeşitli paneller bulunan ev çevresindeki doğa ile de uyumlu hale gelmiş.
Bu yapı gördüğünüz diğer evlere hiç benzemiyor. Çünkü mekanın içine girdiğinizde antrede sizi mini bir ağaç karşılarken açık tavanı sayesinde enfes gökyüzü manzarasını seyredebiliyorsunuz.
Resimde görmüş olduğumuz enfes manzara el değmemiş bir doğa ortamı. Göl kenarı yanında bulunan ev ise doğal ortama uyumlu olarak ahşap malzemeden yapılma.
Dışı gibi iç kısmı da tamamen ahşap kaplama olan ev bu tercihiyle evin doğal atmosferine uyum sağlarken aynı zamanda rustik stili başarılı bir şekilde sergiliyor.
Dağlara karşı eğimli bir arazide inşa edilmiş bina bu görüntüsüyle adeta yarısı toprağa gömülmüş yanılgısı yaratsa da kırsal tarza bağlı kalarak sıra dışı olmayı başarıyor.
Dağ başında olmasından dolayı doğal malzemelerden inşa edilen ev klasik olmaktan hayli uzak. Geniş perdesiz pencereleri, büyük siyah kanepesi ve de güzel şöminesiyle günümüze uygun bir dekorasyon modeli.
Kırlar içinde devasa sazdan çatısıyla çok sevimli görünen bu kır evi adeta masallardan fırlamışçasına görünüyor.
Mutfakla yemek odasını bir arada gördüğümüz fotoğrafta mekan büyük oradan beyaz iken doğal ahşaptan yapılma kirişler dikkat çekici. Seçilen aksesuar ve mobilya tarzı ise İskandinav stile uyuyor.
Orman içinde göle karşı uyandığınızı düşünsenize. Bu sıra dışı proje size o imkanı sunuyor. Tamamen cam kaplı tek odalı yapıda yalnızca bir yatak bulunuyor. Sürekli barınma imkanı olmamakla birlikte yaratıcı bir fikir olduğu kesin.
Camekan bölümün bitip siyah kırma çatının başladığı arka cephede orman içerisinde lazım olabilecek çeşitli aletlerin bulunduğu bir dolap var.
Özellikle kırsal yaşamdan hoşlanan ve hayvan yetiştirenler için ideal bir çiftlik evi örneği görüyoruz. Birden fazla çatısı bulunan evin bir kısmı saz kaplı iken diğerinde modern malzeme kullanılmış. Binanın çatı katında bulunan kısımlarında devasa camlar kullanılarak aydınlatma maksimum seviyeye çıkarılmış.
Çatı katında bulunan yatak odası beyaz duvarlar ve neredeyse her yerde bulunan ahşap kirişlerle ilgi çekici hale gelmiş.
Sıradaki ev örneği konteyner olup istediğiniz yere taşıma özelliğine sahip. Bu sayede istediğiniz zaman şehirde yaşayabileceğiniz gibi dilediğiniz zaman da sessiz sakin bir yerlere kaçabiliyorsunuz.
Her ne kadar diğer binalara oranla daha küçük olsa da konteyner ev her türlü ihtiyacınızı karşılayacak kapasitede. Camlı bölümünde gördüğünüz üzere mutfağı, oturma odası ve banyosu da bulunuyor.
Bir başka toprağa gömülü izlenimi uyandıran dağ evi örneği daha. İki katlı evin dışarıdan görünüşü biraz demode. Bakalım içi nasıl?
Çelik malzeme ile güçlendirilmiş binanın içi kısmı ahşap ağırlıklı olsa da günümüzün izlerini taşıyor ve geleneksellikten uzak.
Dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünen sevimli ahşap evin içine bakalım.
Ahşap evin iç kısmı dışı gibi tamamen tahtadan yapılmış. İç kısmında sedir koltukla bir bar bulunuyor. Stil olarak eski zamanları andıran dekorasyon evin tasarımıyla uyum içinde.
İşte doğada tek başına kalmak için harika bir seçenek. Orman içerisine inşa edilen bu hayalinizi gerçekleştirmek için son derece ideal.
Binanın çatı katı çok yüksek değil ancak dinlenmek için yeterli eşyayı yerleştirebiliyorsunuz. Basık bir alan olduğu için ahşap duvarlar beyaza boyanmış. Mobilya olarak ise desenli ve baskın renkli modeller tercih edilmiş.
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