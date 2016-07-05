현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Doğada tek başına duran 10 mükemmel ev

nihal e. nihal e.
Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Kırsal Evler
Loading admin actions …

Kim şehir hayatının kaosundan uzaklaşıp doğa ile iç içe yaşamak istemez ki? Bu yazıda tamamen doğal ortamda birbirinden güzel 10 evi derleyerek hayallerinizi gerçek kılmak istedik.

 

​Modern ve dingin

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

İlk örneğimiz bakımlı bahçesi ile nefis bir ev tasarımı. Çatısında enerji tasarrufu için çeşitli paneller bulunan ev çevresindeki doğa ile de uyumlu hale gelmiş.

​Ev içinde ağaç

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Bu yapı gördüğünüz diğer evlere hiç benzemiyor. Çünkü mekanın içine girdiğinizde antrede sizi mini bir ağaç karşılarken açık tavanı sayesinde enfes gökyüzü manzarasını seyredebiliyorsunuz.

​Müthiş manzara

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Kırsal Evler
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Resimde görmüş olduğumuz enfes manzara el değmemiş bir doğa ortamı. Göl kenarı yanında bulunan ev ise doğal ortama uyumlu olarak ahşap malzemeden yapılma.

​Rustik iç mekan

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Kırsal Evler
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Dışı gibi iç kısmı da tamamen ahşap kaplama olan ev bu tercihiyle evin doğal atmosferine uyum sağlarken aynı zamanda rustik stili başarılı bir şekilde sergiliyor.

​Çimenlere gömülmek

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Kırsal Oturma Odası
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Dağlara karşı eğimli bir arazide inşa edilmiş bina bu görüntüsüyle adeta yarısı toprağa gömülmüş yanılgısı yaratsa da kırsal tarza bağlı kalarak sıra dışı olmayı başarıyor.

​Konforlu salon

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Kırsal Oturma Odası
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Dağ başında olmasından dolayı doğal malzemelerden inşa edilen ev klasik olmaktan hayli uzak. Geniş perdesiz pencereleri, büyük siyah kanepesi ve de güzel şöminesiyle günümüze uygun bir dekorasyon modeli.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Sazdan çatı

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey Kırsal Evler
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

Kırlar içinde devasa sazdan çatısıyla çok sevimli görünen bu kır evi adeta masallardan fırlamışçasına görünüyor.

​İskandinav mutfak

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey İskandinav Mutfak
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

Mutfakla yemek odasını bir arada gördüğümüz fotoğrafta mekan büyük oradan beyaz iken doğal ahşaptan yapılma kirişler dikkat çekici. Seçilen aksesuar ve mobilya tarzı ise İskandinav stile uyuyor.

​Masal gibi

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Orman içinde göle karşı uyandığınızı düşünsenize. Bu sıra dışı proje size o imkanı sunuyor. Tamamen cam kaplı tek odalı yapıda yalnızca bir yatak bulunuyor. Sürekli barınma imkanı olmamakla birlikte yaratıcı bir fikir olduğu kesin.

​Arka cephe

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Camekan bölümün bitip siyah kırma çatının başladığı arka cephede orman içerisinde lazım olabilecek çeşitli aletlerin bulunduğu bir dolap var.

​Sevimli çiftlik evi

Exterior Amina Kırsal Evler
Amina

Exterior

Amina
Amina
Amina

Özellikle kırsal yaşamdan hoşlanan ve hayvan yetiştirenler için ideal bir çiftlik evi örneği görüyoruz. Birden fazla çatısı bulunan evin bir kısmı saz kaplı iken diğerinde modern malzeme kullanılmış. Binanın çatı katında bulunan kısımlarında devasa camlar kullanılarak aydınlatma maksimum seviyeye çıkarılmış.

​Çatı katında yatak odası

Guest Room Amina Kırsal Yatak Odası
Amina

Guest Room

Amina
Amina
Amina

Çatı katında bulunan yatak odası beyaz duvarlar ve neredeyse her yerde bulunan ahşap kirişlerle ilgi çekici hale gelmiş.

​Dilediğin yere git

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Sıradaki ev örneği konteyner olup istediğiniz yere taşıma özelliğine sahip. Bu sayede istediğiniz zaman şehirde yaşayabileceğiniz gibi dilediğiniz zaman da sessiz sakin bir yerlere kaçabiliyorsunuz.

​Konforlu yaşam alanı

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Her ne kadar diğer binalara oranla daha küçük olsa da konteyner ev her türlü ihtiyacınızı karşılayacak kapasitede. Camlı bölümünde gördüğünüz üzere mutfağı, oturma odası ve banyosu da bulunuyor.

​Pastoral dağ evi

Rustichella, supercake supercake Kırsal Evler
supercake

supercake
supercake
supercake

Bir başka toprağa gömülü izlenimi uyandıran dağ evi örneği daha. İki katlı evin dışarıdan görünüşü biraz demode. Bakalım içi nasıl?

​Çağdaş iç mekan

Rustichella, supercake supercake Modern Oturma Odası
supercake

supercake
supercake
supercake

Çelik malzeme ile güçlendirilmiş binanın içi kısmı ahşap ağırlıklı olsa da günümüzün izlerini taşıyor ve geleneksellikten uzak.

​Küçük ahşap ev

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünen sevimli ahşap evin içine bakalım.

​Nostaljik bar

ahşap ev içi görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Oturma Odası
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev içi görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Ahşap evin iç kısmı dışı gibi tamamen tahtadan yapılmış. İç kısmında sedir koltukla bir bar bulunuyor. Stil olarak eski zamanları andıran dekorasyon evin tasarımıyla uyum içinde.

​Orman içinde

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

İşte doğada tek başına kalmak için harika bir seçenek. Orman içerisine inşa edilen bu hayalinizi gerçekleştirmek için son derece ideal.

​Renkli mobilya

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Binanın çatı katı çok yüksek değil ancak dinlenmek için yeterli eşyayı yerleştirebiliyorsunuz. Basık bir alan olduğu için ahşap duvarlar beyaza boyanmış. Mobilya olarak ise desenli ve baskın renkli modeller tercih edilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bu kır evleri insanın aklını başından alıyor’ başlığına göz atabilirsiniz.

Evde daha fazla yer kazanmak için 6 pratik fikir
Doğada tek başına duran bu evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler