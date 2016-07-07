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Önce & Sonra: 3 harika dış cephe renovasyonu

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Facade Renovation / Repairing Cracks, RenoBuild Algarve RenoBuild Algarve Rustik Evler
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İngilizlerin bir deyişi vardır: “İlk izlenimin ikinci şansı olmaz.” İlk izlenimlerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorum elbette. Ve bu İngiliz deyişini evlerimizin görünümüne uyarlamak da mümkün. Çünkü aslında bir eve dair beğenilerimizin büyük bir kısmı evi ilk görüşümüzde ortaya çıkıyor. Bunun için de dış cepheler dekorasyon ve mimari açısından çok büyük bir önem taşıyor. Zaten dış cephe renovasyonlarının bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi de bu!

Bu yazımızda da sizlerle ilk izlenimi eşsiz bir şekilde değiştirecek kadar kuvvetli olan üç farklı dış cephe yenileme projesini inceleyeceğiz. Üçü de Portekiz'de yer alan bu renovasyon projeleri, harabe gibi görünen eski binalardan büyüleyici ve göz alıcı mimarilere dönüşmüşler. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu evlerin öncesine ve sonrasına şöyle bir göz atalım.

Önce: Metruk bir yapı

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Rustik Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

İlk örneğimizdeki tek katlı yapı her ne kadar metruk ve harabe bir eski bina gibi görünse de aslında yapısal olarak oldukça sağlam ve mimari açıdan da hiçbir sorunu yok. Yalnızca eskimiş kötü boya, yıpranmış ve çatlayan sıvalar, oldukça kötü görünen veranda kaplaması binayı olduğundan çok daha perişan bir hale getirmiş.

Sonra: Doğal taş kaplamalı benzersiz bir cephe

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Rustik Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Abrakadabra! Bu tek katlı evin az önceki metruk yapı olduğuna inanmak güç değil mi? Pürüzsüz bir boya, doğal taş kaplamalar, yenilenen veranda alanı ve etrafında oluşturulan çakıllı alan sayesinde bu küçük ev benzersiz bir estetik görünüme kavuşmuş. Eski ön kapının bembeyaz ve zarif bir kapıyla değiştirilmesi de gözden kaçmayan kuvvetli detaylardan biri.

Önce: Dökülen duvarlar

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Akdeniz Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

İçinde yaşadığınız bina ne kadar sağlam olursa olsun, eğer beton bir yapıdan söz ediyorsak dış cephe duvarlarının zaman geçtikçe dökülmesine tanık oluruz ve bu konuda yapacak hiçbir şey yoktur. Özellikle Türkiye gibi bol güneş ve yağış alan coğrafyalarda binaların dış cephe boyalarının eskime ve yıpranma süresi de azalır. Bu ev de aslında oldukça sağlam bir binaya sahip olmasına rağmen dökülen duvar kaplaması yüzünden hiç de cazip bir görünüme sahip değil.

Sonra: Bembeyaz ve yepyeni

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Akdeniz Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Dış cephe boyasının mucizeler yaratabileceğinin sağlam bir örneği olan bu projede boya dışında pek bir şey yapılmamasına rağmen eşsiz bir değişim gözlemleniyor. Artık bembeyaz ve yepyeni görünen bina zarif ve şık bir havaya bürünmüş.

Önce: Eski ve yıpranmış sıradan bir cephe

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Rustik Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Yıpranmış duvarlar evinizin ilk intibasını oluştururken en büyük düşmanınızdır. Bu örnekte de son derece yıpranmış ve güneşten rengi solmuş ve alacalı bir hale bürünmüş bir cephe kaplamasıyla karşı karşıyayız. Evin mimari olarak tüm özelliklerini örten ve son derece sıradan ve eski bir ev görünümü yaratan bu tip sorunlar basit dış cephe renovasyon çözümleriyle giderilebiliyor. Nasıl mı?

Sonra: Yeniden doğan bir ev

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Rustik Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Çatlakların onarılması, sorunlu yerlerin tamir edilmesi ve iç açıcı ve şık bir sarı tonuyla pürüzsüz bir boya sonrasında artık dış cephe kaplaması yepyeni bir binanınkinden farklı değil! Yalnızca bu kadarla sınırlı olan renovasyonlar bile ne kadar etkili değişimlerde bulunuyor değil mi?

Bu yazımızı beğendiyseniz Önce & Sonra: 5 olağanüstü dış cephe dönüşümü başlıklı yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. 

Modernist çizgilerle tasarlanan göz alıcı bir ev!
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