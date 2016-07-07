Önce & Sonra: 3 harika dış cephe renovasyonu

İngilizlerin bir deyişi vardır: “İlk izlenimin ikinci şansı olmaz.” İlk izlenimlerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorum elbette. Ve bu İngiliz deyişini evlerimizin görünümüne uyarlamak da mümkün. Çünkü aslında bir eve dair beğenilerimizin büyük bir kısmı evi ilk görüşümüzde ortaya çıkıyor. Bunun için de dış cepheler dekorasyon ve mimari açısından çok büyük bir önem taşıyor. Zaten dış cephe renovasyonlarının bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi de bu!

Bu yazımızda da sizlerle ilk izlenimi eşsiz bir şekilde değiştirecek kadar kuvvetli olan üç farklı dış cephe yenileme projesini inceleyeceğiz. Üçü de Portekiz'de yer alan bu renovasyon projeleri, harabe gibi görünen eski binalardan büyüleyici ve göz alıcı mimarilere dönüşmüşler. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu evlerin öncesine ve sonrasına şöyle bir göz atalım.