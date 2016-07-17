Eski bir evden şahane bir konuta büyük dönüşüm

Yenilenen proje ise görenleri hayran bırakıyor! Doğal taş kaplama ile oluşturulan duvar dekoru, modern ve klasik stil öğeleri buluşturan havuz oldukça göz kamaştırıcı. Doğa ile iç içe bir dizayn söz konusu. Dolayısıyla doğal taş ve çim alanı samimi bir hava yansıtıyor. Sıcak atmosferi ile göze hitap eden çeşme aynı zamanda fonksiyonel açıdan yüzme havuzu olarak da değerlendirilebilir. Sıcak yaz aylarını geçirmek için konfor sunan ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir bahçe alanı. Gerek geleneksel izleri ile, gerekse konfor sunan tasarım anlayışı ile Meksika'da akıllarda kalacak bir dönüşüm projesi.

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