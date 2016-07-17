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Eski bir evden şahane bir konuta büyük dönüşüm

Meral Eser Meral Eser
Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Havuz
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Tipik Meksika evleri ile benzer unsurlar taşıyan bir yenileme projesi ile karşınızdayız. Bahçe alanı oldukça geniş ve kullanışlı olan proje, fonksiyonel ve estetik açıdan değerlendirilmek üzere oldukça büyük bir alana yerleşiyor. Dikdörtgen planlı konut tasarımı, dönüşüm öncesi tek katlı olup, proje tamamlandıktan sonra iki katlı modern bir konuta dönüşüyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden tipik Meksika evi özellikleri taşıyan projenin, cephe ve bahçe görüntülerini birlikte inceleyelim.

Önce: Ön cephe

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Evler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Ön cephenin orjinal haline ilk bakış. Çıplak duvarların bulunduğu cephe oldukça gösterişsiz ve sade. Yenileme projesi gerçekleşmeden kapı, pencere ve duvarların yalın halini görebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilirsiniz.

Geleneksel izler

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Evler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Değişim aşamasında, bu açıdan modern stil çözümlerle yeni bir görünüm kazandırılabilir. Duvar rengi sıcak ve samimi bir hava yaratıyor. Burada bu rengin tercihi ise geleneksel izler taşıyor. Meksika'da bulunan tipik ev modelleri ve ülkenin tipik evlerini anımsatan bir model.

Dikdörtgen plan

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Çimlerle örtülü bahçe alanına giden yol, evin dikdörtgen planı ile paralel uzanan bir yol. Dikdörtgen planlamaya iç mekanda odaların ve diğer mahallerin konumlanması açısından kolaylık sağlanır. Modern ve göze hitap eden bahçe mobilyaları ve duvar dekorları aracılığıyla oldukça şık bir bahçe dekorasyonu oluşturulabilir.

Bahçeden perspektif

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Evler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Büyük ve geniş bahçe alanından konuta bakan açıdan bir perspektif görüyoruz. Tamamen bahçe mobilyaları, peyzaj mimarisi ve dekoratif öğelerle yeniden tasarlandıktan sonra bu alan bir cennete dönüşebilir. Bahçeden ve diğer açılardan cephe görünümleri ile ilgili mimarlar bazı taslak çalışmaları hazırlıyor ve yeni cephe dizaynı göz önüne seriliyor.

Cephe taslağı

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Evler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

İki katlı bir yapıya dönüştürülen taslakta, sıcak ve samimi renkleri ile bir cephe sizi karşılıyor. Tipik Meksika evleri stilini yansıtan ev cephesinde, rustik stil izler mevcut. Ahşap pencere sistemleri geçmişten bugüne işlevselliğini koruyor. Ferforje parmaklıklarla sadelik ve uyum hakimiyeti devam ediyor. Çağdaş yaklaşımla yeniden dizayn edilen cephe taslağı ahşap kapı dizaynı ve kiremit çatı örtüsü ile geleneksel izler taşıyor.

Yenileme projesi

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Ahşap taşıyıcı iskeletin öne çıkması hem estetik bir görünüm kazandırıyor, hem de ahşap dokularla birlikte rustik stil esintiler hissediliyor. Geleneksel mimaride simetri içeren klasik usüle uygun birbirine paralel pencereler mevcut. Bahçeye giden yolda zemin kaplamaları ve bahçe kapı modeli modern stil dizayn ediliyor.

Ferah ve göz alıcı

Ampliacion Nopalucan, Taller Esencia Taller Esencia Rustik Havuz
Taller Esencia

Taller Esencia
Taller Esencia
Taller Esencia

Yenilenen proje ise görenleri hayran bırakıyor! Doğal taş kaplama ile oluşturulan duvar dekoru, modern ve klasik stil öğeleri buluşturan havuz oldukça göz kamaştırıcı. Doğa ile iç içe bir dizayn söz konusu. Dolayısıyla doğal taş ve çim alanı samimi bir hava yansıtıyor. Sıcak atmosferi ile göze hitap eden çeşme aynı zamanda fonksiyonel açıdan yüzme havuzu olarak da değerlendirilebilir. Sıcak yaz aylarını geçirmek için konfor sunan ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir bahçe alanı. Gerek geleneksel izleri ile, gerekse konfor sunan tasarım anlayışı ile Meksika'da akıllarda kalacak bir dönüşüm projesi.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Muhteşem bahçe dönüşümü!’ yazımız da ilginizi çekebilir.


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