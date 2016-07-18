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İlham kaynağı 5 görkemli ev!

Meral Eser Meral Eser
venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Yatak Odası
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Birbirinden özgün ve zarif çizgilerle tasarlanan 5 görkemli evi tanımaya hazır olun! Minimalist stilden modern stile, klasik çizgilerle buluşan farklı stillerle elde edilen özgün çalışmalar derledik. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Tarz ve stili ile dikkat çeken iç mekan dekorasyonu ile ilgili 5 örneğimizi incelemeye geçebiliriz.

1. Nötr renkler

Bramham Gardens , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Klasik Yemek Odası
Keir Townsend Ltd.

Bramham Gardens

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Oturma alanı ile yemek alanını bir araya getiren zarif bir mekan. Çağdaş ve geleneksel izleri bir araya getiren oturma odası dekorasyonunda, zarafet ve incelik gerek aksesuarlarla, gerekse renk ahengi ile sağlanıyor. Eğer klasik stilden vazgeçmiyorsanız, modern stil objelerle bir araya getirmek için ideal örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Nötr renklerin kullanımı gözü yormayan bir atmosfer oluştururken, sıcaklık katan renklerle bir araya getirebilir, sıcak ahşap dokusu ile kullanıldığında nötr renklerle sıcak renk dengesi sağlanır.

2. Beyaz zarafet

Bellissimo attico in stile industriale in città che ti ispirerà, architetto Lorella Casola architetto Lorella Casola Endüstriyel Evler
architetto Lorella Casola

architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola

Beyazın zarafeti özellikle küçük oturma odası dekorasyonu ile ilgilenenler için ideal ve şık çözümler arasında yer alır. Dar ve küçük mekanlarda derinlik katan unsurlarla tercih edilir. Ferah ve aydınlık bir görünüm katar. Öte yandan canlı ve cesur renklerin kullanımına zemin hazırlar. Özellikle cesaret isteyen renk, formu ile öne çıkan objeler ve parlak renkler kullanacaksanız; duvar zemini, tavan ve döşeme zemini yalın bir doku ve renk tercih edilmesi tavsiye edilir. 

3. Minimalist stil

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Oturma Odası
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Beyazlara bürünen etkileyici bir oda. Masa ve sandalye takımından, mobilyalara kadar, duvar zemininden tavana beyaz zarafet burada da hissediliyor. Genellikle beyaz renk gerek oturma odasında, gerek mobilya ve zemin renklerinde bir arada kullanmak cesaret isteyen bir iştir. Minimalist yaklaşımla tek rengin zarafeti ön plana çıkıyor ve etkileyici bir sonuç elde ediyor.

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Yatak Odası
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Nötr renkler tercih edilen döşeme zemini kaplaması, beyazı ön plana çıkarıyor. Öte yandan nötr renklerle gerek duvar zemini, gerekse karyolanın uyum ve ahengi gözü okşuyor. Hem estetik hem de ferah bir yatak odası alanı yaratmak için minimalist yaklaşımlardan esinlenebilirsiniz.

4. Modern

Casa al cedro, RCFZERO RCFZERO Modern Oturma Odası
RCFZERO

RCFZERO
RCFZERO
RCFZERO

Modern stil öğelerle geleneksel öğeleri bir araya getiren yaklaşımlar, özgün ve çarpıcı sonuçlar veriyor. Ayrınlatma aksesuarları ve modern çizgiler taşıyan mutfak aksesuarlarının yanı sıra, mutfak dolapları yerine geleneksel örtüler ve benzer dokular kullanılıyor. Döşeme zemininde kullanılan ahşap parke, pencere ve merdivende de kullanılarak sıcak dokusu ile ahenk yakalıyor.

Casa al cedro, RCFZERO RCFZERO Modern Oturma Odası
RCFZERO

RCFZERO
RCFZERO
RCFZERO

Mutfaktaki merdivenle çıkılan asma katta dinlenme ihtiyacını gidermek ve temiz bir uyku çekmek için yatak alanı bulunuyor. Çift kişilik yatak barındıran bu alanda, fonksiyonellik ve esteti dokular bir arada. Çatı iskeletinde tercih edilen ahşap doku hem estetik görünümü ile sıcaklık katıyor, hem de rustil stil ev havası yakalıyor. 

5. Açık plan

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Loş bir ışık, dingin bir oturma alanı. Belki de ihtiyacınız olan aradığınız huzurlu yaşam alanını sağlayacak dingin bir atmosfer. Özellikle küçük daireler için, kasvetli ve karanlık atmosferden kurtulmak bazı küçük ipuçları sayesinde çözülebilir. Açık plan tasarım anlayışı, bölücü duvar olmaksızın ferah ve iç açıcı mekanlar dekore etmenize olanak verir. Şüphesiz ki ferah ve iç açan bir atmosfer sağlamada açık renk tonlarındaki duvar zemini rengi ve açık renk tonlarındaki döşeme kaplamasının etkisi oldukça fazladır. Modern çizgilerle döşenen şık bir oturma odası dekorasyonu.

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