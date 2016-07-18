İlham kaynağı 5 görkemli ev!

Birbirinden özgün ve zarif çizgilerle tasarlanan 5 görkemli evi tanımaya hazır olun! Minimalist stilden modern stile, klasik çizgilerle buluşan farklı stillerle elde edilen özgün çalışmalar derledik. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Tarz ve stili ile dikkat çeken iç mekan dekorasyonu ile ilgili 5 örneğimizi incelemeye geçebiliriz.
Oturma alanı ile yemek alanını bir araya getiren zarif bir mekan. Çağdaş ve geleneksel izleri bir araya getiren oturma odası dekorasyonunda, zarafet ve incelik gerek aksesuarlarla, gerekse renk ahengi ile sağlanıyor. Eğer klasik stilden vazgeçmiyorsanız, modern stil objelerle bir araya getirmek için ideal örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Nötr renklerin kullanımı gözü yormayan bir atmosfer oluştururken, sıcaklık katan renklerle bir araya getirebilir, sıcak ahşap dokusu ile kullanıldığında nötr renklerle sıcak renk dengesi sağlanır.
Beyazın zarafeti özellikle küçük oturma odası dekorasyonu ile ilgilenenler için ideal ve şık çözümler arasında yer alır. Dar ve küçük mekanlarda derinlik katan unsurlarla tercih edilir. Ferah ve aydınlık bir görünüm katar. Öte yandan canlı ve cesur renklerin kullanımına zemin hazırlar. Özellikle cesaret isteyen renk, formu ile öne çıkan objeler ve parlak renkler kullanacaksanız; duvar zemini, tavan ve döşeme zemini yalın bir doku ve renk tercih edilmesi tavsiye edilir.
Beyazlara bürünen etkileyici bir oda. Masa ve sandalye takımından, mobilyalara kadar, duvar zemininden tavana beyaz zarafet burada da hissediliyor. Genellikle beyaz renk gerek oturma odasında, gerek mobilya ve zemin renklerinde bir arada kullanmak cesaret isteyen bir iştir. Minimalist yaklaşımla tek rengin zarafeti ön plana çıkıyor ve etkileyici bir sonuç elde ediyor.
Nötr renkler tercih edilen döşeme zemini kaplaması, beyazı ön plana çıkarıyor. Öte yandan nötr renklerle gerek duvar zemini, gerekse karyolanın uyum ve ahengi gözü okşuyor. Hem estetik hem de ferah bir yatak odası alanı yaratmak için minimalist yaklaşımlardan esinlenebilirsiniz.
Modern stil öğelerle geleneksel öğeleri bir araya getiren yaklaşımlar, özgün ve çarpıcı sonuçlar veriyor. Ayrınlatma aksesuarları ve modern çizgiler taşıyan mutfak aksesuarlarının yanı sıra, mutfak dolapları yerine geleneksel örtüler ve benzer dokular kullanılıyor. Döşeme zemininde kullanılan ahşap parke, pencere ve merdivende de kullanılarak sıcak dokusu ile ahenk yakalıyor.
Mutfaktaki merdivenle çıkılan asma katta dinlenme ihtiyacını gidermek ve temiz bir uyku çekmek için yatak alanı bulunuyor. Çift kişilik yatak barındıran bu alanda, fonksiyonellik ve esteti dokular bir arada. Çatı iskeletinde tercih edilen ahşap doku hem estetik görünümü ile sıcaklık katıyor, hem de rustil stil ev havası yakalıyor.
Loş bir ışık, dingin bir oturma alanı. Belki de ihtiyacınız olan aradığınız huzurlu yaşam alanını sağlayacak dingin bir atmosfer. Özellikle küçük daireler için, kasvetli ve karanlık atmosferden kurtulmak bazı küçük ipuçları sayesinde çözülebilir. Açık plan tasarım anlayışı, bölücü duvar olmaksızın ferah ve iç açıcı mekanlar dekore etmenize olanak verir. Şüphesiz ki ferah ve iç açan bir atmosfer sağlamada açık renk tonlarındaki duvar zemini rengi ve açık renk tonlarındaki döşeme kaplamasının etkisi oldukça fazladır. Modern çizgilerle döşenen şık bir oturma odası dekorasyonu.
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