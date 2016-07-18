İlham kaynağı 5 görkemli ev!

Loş bir ışık, dingin bir oturma alanı. Belki de ihtiyacınız olan aradığınız huzurlu yaşam alanını sağlayacak dingin bir atmosfer. Özellikle küçük daireler için, kasvetli ve karanlık atmosferden kurtulmak bazı küçük ipuçları sayesinde çözülebilir. Açık plan tasarım anlayışı, bölücü duvar olmaksızın ferah ve iç açıcı mekanlar dekore etmenize olanak verir. Şüphesiz ki ferah ve iç açan bir atmosfer sağlamada açık renk tonlarındaki duvar zemini rengi ve açık renk tonlarındaki döşeme kaplamasının etkisi oldukça fazladır. Modern çizgilerle döşenen şık bir oturma odası dekorasyonu.

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