Metalle güzelleşen mutfaklar

Mutfağın her yerinde metal kullanımına rastlıyoruz. Temel yapısal elemanlarda, mutfak gereçlerinde, menteşelerde, saplarda ve diğer aksesuarlarda metal vazgeçilmez malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunların çoğu kötü görüntüye neden olmasın diye ahşap ya da plastik döşemelerin ya da boyanın altına gizleniyor. Ama biz metalin mutfakta nasıl etkileyici birer unsura dönüşebileceğini göstermek istiyoruz. Mutfak tasarımcıları çelik, alüminyum, ve diğer metalleri kullanarak mutfaklarda yeni tasarım fikirleri ortaya çıkarıyor. Sizin için bu fikirlerin bazılarını derledik.
Metal esnek bir malzemedir. Deforme olmadan her şekle sokulabilir ve sağlamlığından da bir şey kaybetmez. Bu nedenle hiç zorlanmadan temizleyebileceğiniz paslanmaz çelikten yapılmış bir duvar ünitesine sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu mutfakta paslanmaz çeliğin hem pırıltısını, hem de lüks duygusunu hissederken, taşla oluşturduğu kontrast duygusunu da yaşamak mümkün. Eklektik bir tasarım olan bu mutfak aynı zamanda endüstriyel bir havaya da sahip. Eminiz misafirleriniz böyle bir mutfaktan çıkacak bir ziyafete bayılacaktır.
İlk örneğimiz metalin ışıl ışıl parladığı bir mutfak. Buzdolabının yüzeyinden, taburelerin çelik iskelet ve kolçaklarına kadar bir çok şey metalden yapılmış ve bu metaller tüm mutfağa büyüleyici bir atmosfer kazandırmış. Dolap kapaklarından, cam parçalara, parlayan ocaktan, yıldız biçimli spotlara kadar tüm tasarım lüks duygusunu ortaya çıkarıyor.
Işıltılı özelliğinin yanı sıra, mutfaklarda çelik malzeme kullanımının başka avantajları da var. Paslanmaz çelikten yapılmış bıçak, çatal gibi mutfak gereçlerinin avantajları iyi bilinirken, çelik mutfak tezgahlarının faydaları bazen gözden kaçıyor. Paslanmaz çelik, demir, nikel ve krom alaşımıdır. Krom çeliğin yapısındaki çeliğin yüzeyine çıkarak demirin oksitlenmesini önler. Adı üstünde paslanmaz olan bu malzeme su geçirmezdir ve dolayısıyla sürekli ıslak olan mutfak ortamında ideal bir malzemedir. Ayrıca paslanmaz çelik çok az bakım gerektirir ve kolay temizlenir. Bu yüzden pek çok profesyonel mutfakta çelik kullanılır. Hem güvenli hem de hijyenik bir malzemedir. Üstelik her şekil ve her dokuda çelik mutfak tezgahı bulmak da mümkün. Çeliğin bir diğer avantajı ise evyenin tezgaha bağlı olmasından dolayı sızıntı ihtimalinin ortadan kalkması. Pek çok tarza adapte edilebilen çelik malzemeler aynı zamanda uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekiyor ve en az 30 yıl sağlam kalabiliyor. Bir de unutmadan sıcak bir tavayı çelik tezgahın üstüne rahatlıkla koyabileceğinizi de ekleyelim çünkü çelik ısıya dayanıklıdır. Yani çelik bir mutfağınız varsa, nihalelerin görevi sona erecek demektir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi paslanmaz çelik profesyonel mutfakların vazgeçilmez malzemesidir. Hijyen, sadelik ve sağlamlık bunun en önemli nedenlerinden. Bu nedenlerden dolayı çelik, ev mutfaklarında da çok kullanışlı bir malzemeye dönüşüyor. Bu mütevazı mutfağın sade olduğu kadar şık da bir havası var. Hem profesyonel şeflere hem de keyfine düşkün amatörlere hitap ediyor. Siz de böyle bir mutfakta birbirinden harika lezzetler yaratmak istemez miydiniz?
Yeri kısıtlı olan ama fonksiyonelliğe ve stile önem verenler için çelik mutfak bankosu burada görüldüğü gibi tamamen farklı bir biçim alabilir. Sade ve minimalist tasarımı bu mutfağa ferahlık kazandırıyor. Ayrıca açık tasarımı tüm mutfak malzemeleri için mükemmel bir depolama sistemi sunuyor. Şunu nereye koyacağım, bunu nereye koyacağım derdine son veriyor.
Elbette metalden bahsederken, mutfak demirbaşlarından söz açmamak olmaz. Paslanmaz çeliğin yukarıda bahsettiğimiz faydaları armatürler için de geçerli. Mutfağın bu vazgeçilmez demirbaşlarını gün içinde defalarca kullanıyoruz. Sürekli biçimde suyla temas eden armatürler, her geçen gün biraz daha yıpranırlar. Bu yıpranmanın önüne geçmenin tek yolu çelik malzeme kullanmaktır ve bu yüzden de musluklarda çelik dışında bir malzeme düşünmek neredeyse imkansızdır. Bugün metalin kolay biçim alabilme özelliğinin sayesinde çok farklı biçimlerde armatürlerle karşılaşmak mümkün. Tıpkı bu zarif tasarım gibi.