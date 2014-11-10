Metalle güzelleşen mutfaklar

Işıltılı özelliğinin yanı sıra, mutfaklarda çelik malzeme kullanımının başka avantajları da var. Paslanmaz çelikten yapılmış bıçak, çatal gibi mutfak gereçlerinin avantajları iyi bilinirken, çelik mutfak tezgahlarının faydaları bazen gözden kaçıyor. Paslanmaz çelik, demir, nikel ve krom alaşımıdır. Krom çeliğin yapısındaki çeliğin yüzeyine çıkarak demirin oksitlenmesini önler. Adı üstünde paslanmaz olan bu malzeme su geçirmezdir ve dolayısıyla sürekli ıslak olan mutfak ortamında ideal bir malzemedir. Ayrıca paslanmaz çelik çok az bakım gerektirir ve kolay temizlenir. Bu yüzden pek çok profesyonel mutfakta çelik kullanılır. Hem güvenli hem de hijyenik bir malzemedir. Üstelik her şekil ve her dokuda çelik mutfak tezgahı bulmak da mümkün. Çeliğin bir diğer avantajı ise evyenin tezgaha bağlı olmasından dolayı sızıntı ihtimalinin ortadan kalkması. Pek çok tarza adapte edilebilen çelik malzemeler aynı zamanda uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekiyor ve en az 30 yıl sağlam kalabiliyor. Bir de unutmadan sıcak bir tavayı çelik tezgahın üstüne rahatlıkla koyabileceğinizi de ekleyelim çünkü çelik ısıya dayanıklıdır. Yani çelik bir mutfağınız varsa, nihalelerin görevi sona erecek demektir.