Tasarım banyolar

Banyolar evin en değerli bölümlerinden biridir. Her zaman misafir beğenisine açık olmayabilirler ama günün dert ve tasalarından kurtulduğumuz birer kişisel mabettirler. Ancak son dönemlerde banyolar giderek küçülüyor. Ev sahipleri daha geniş mutfaklar ya da oturma odaları için banyoyu kurban ediyor. Oysa evin kendimizle baş başa kalabildiğimiz tek bölümü olan banyolar böyle bir muameleyi hak etmiyorlar. Banyoya göstereceğimiz özen kendimize göstereceğimiz özen anlamına geliyor.
Her şeye rağmen iyi bir tasarımcının elinden çıkmış güzel bir banyo pek çok kişinin hayalini süslüyor. Ünlülerin pahalı banyolarının fotoğraflarını görünce yaşanan imrenme duygusunu herkes yaşamıştır. En yeni trendleri barındıran bu tip banyoları gördüğümüzde ağzımız açık kalır, hayranlık duygumuzu gizleyemeyiz. Bugün Homify uzmanlarımızın elinden çıkmış harika tasarım banyolara bir göz atacağız. Umarız bu olağanüstü banyolar eviniz için size ilham verecektir. Bu banyoları gördükten sonra siz de kişisel mabedinizi zevkle tasarlayacaksınız.
Tatilde kaldığımız pahalı otellerin banyo tasarımlarını unutmak mümkün değildir. Elektronik gereçler, hoş aksesuarlar ve banyo malzemeleriyle donatılmış bu banyoların bir benzerinin evimizde de olmasını düşler dururuz. Bugünlerde bu mümkün. Ana cadde üstünde çok çeşitli replika ürün satan dükkanlardan, hayalinizdeki otel banyosunu evinize taşıyabilirsiniz. Hem de bunu yaparken bir servet ödemek zorunda da değilsiniz. Böyle bir banyoda alınacak geçirilecek keyifli dakikalara hatta saatlere hayır diyebilir ki?
Mavi beyazın ardından banyolarda en çok tercih edilen renk. Bunun nedenini anlamak çok zor değil. Güneşli bir gökyüzü, ya da çarşaf gibi mavi bir deniz insana huzur verir. Banyo da rahatlamak için kullandığımız bir yer olduğuna göre, ev sahiplerinin maviyi tercih etme nedenini anlayabiliyoruz. Duvar seramiklerinin geometrik şekilleri ve canlı mavileri bu banyoya farklı bir boyut katmış. Ayrıca ahşap paravanlar banyoya mahremiyet kazandırırken aynı zamanda sıcacık bir sahildeymişiz hissi de uyandırıyor. Bir tek kum ve güneş eksik. Bu küvette keyif yaparken serinlemek için ne alırdınız? Ne alırsanız alın, bu banyoya her girdiğinizde yazdan kalma günler yaşayacağınız kesin.
Mermerin modası hiçbir zaman geçmez. Tasarım tarihinin en iyi dönemlerinde de en kötü dönemlerinde de karşımıza çıkar. Mermer hem banyolarda, hem de mutfaklarda zarafetin ve güzelliğin simgesi olarak ortaya çıkıyor. Zeminlerde, duvarlarda ve tüm yüzeylerde mermeri görmek mümkün. Dünyanın en güzel saray banyolarından, ünlü Türk hamamlarına kadar mermer vazgeçilmez bir malzeme. Mermerin en güzel yanı ise doğal olarak oluşan damarlar sayesinde farklı dokulara sahip olmasıdır. Yani bir mermer parçası hiçbir zaman bir diğerinin aynısı değildir. Bu da banyonuza biricik olma şansı verir. Mermerle banyonuz sonsuza kadar şık ve zarif olacak. Klasikleşecek banyoların sırrı mermerden geçiyor.
Banyolar beyaz tonlarında olmak zorunda değil. Neden siyah ve koyu tonlar kullanılarak mistik ve tutkulu bir duygu yaratılmasın ki? Gördüğünüz gibi bu banyo bolca ışık alıyor. Böyle koyu renk bir banyo tasarlıyorsanız bu dikkat edilmesi gereken bir faktör. Küçük seramikler tüm banyoya farklı bir hava katıyor ve zarif bir görüntü veriyor. Bu banyo evinizin konforunda adeta bir sağlık merkezi keyfi sunuyor. Kim böyle bir keyiften mahrum kalmak isteyebilir ki?
Klasik, asalet ve zarafet sözcükleri bu resmi özetlemeye yeter sanırım. Buzlu camdan odaya yayılan doğal ışık bu banyoya havadar bir atmosfer kazandırmış. Banyoyu steril ve banal bir görüntüden kurtarmak için tasarımcılar beyaz ve bej tonlara akıllıca lila tonlar eklemişler. Duvardaki lila çiçek portresi de bu amaca hizmet eden önemli bir ayrıntı. Ferah ve havadar banyoda ilk göze çarpan şey ise ortada duran küvet. Küvet banyonun asıl işlevini gözler önüne serer gibi duruyor. Bize kalırsa insanın bu banyodan çıkası gelmez. Siz ne dersiniz?