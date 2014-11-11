Tasarım banyolar

Banyolar evin en değerli bölümlerinden biridir. Her zaman misafir beğenisine açık olmayabilirler ama günün dert ve tasalarından kurtulduğumuz birer kişisel mabettirler. Ancak son dönemlerde banyolar giderek küçülüyor. Ev sahipleri daha geniş mutfaklar ya da oturma odaları için banyoyu kurban ediyor. Oysa evin kendimizle baş başa kalabildiğimiz tek bölümü olan banyolar böyle bir muameleyi hak etmiyorlar. Banyoya göstereceğimiz özen kendimize göstereceğimiz özen anlamına geliyor.

Her şeye rağmen iyi bir tasarımcının elinden çıkmış güzel bir banyo pek çok kişinin hayalini süslüyor. Ünlülerin pahalı banyolarının fotoğraflarını görünce yaşanan imrenme duygusunu herkes yaşamıştır. En yeni trendleri barındıran bu tip banyoları gördüğümüzde ağzımız açık kalır, hayranlık duygumuzu gizleyemeyiz. Bugün Homify uzmanlarımızın elinden çıkmış harika tasarım banyolara bir göz atacağız. Umarız bu olağanüstü banyolar eviniz için size ilham verecektir. Bu banyoları gördükten sonra siz de kişisel mabedinizi zevkle tasarlayacaksınız.