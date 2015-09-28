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Modern tasarımlı plastik masa ve sandalyeler

nihal e. nihal e.
Escritorio Snake de Carlos Frejo, Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Çalışma OdasıÇalışma Masaları
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En çok ihtiyaç duyduğumuz mobilyalardan birisi hiç şüphesiz masa ve sandalyelerdir. Kimi zaman yemek yediğimiz kimi zaman çalışma masası olarak kullandığımız kimi zaman da yemeklerden sonra sohbete daldığımız masa ve sandalyeler, farkına varmasak da her evin ihtiyacıdır.  

Masa ve sandalyeler kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterdiği gibi farklı malzemelerden de oluşurlar. Bu yazıda daha çok modern dekorasyonlarda kullanılan plastik masa sandalyeleri inceleyeceğiz. Düşündüğünüz zaman evinizde birden fazla masa sandalye takımı olduğunu fark edersiniz. Çoğunlukla mutfak için portatif bir model, salon için gösterişli bir takım, çalışma odaları için de tekli büyük masa sandalye tercih edilir. Ev dekorasyonunda birden fazla masa sandalye bulunduğu için bazı takımları da plastik olanlarından seçerek fark yaratabilirsiniz. 

Plastik masa ve sandalyelerin yapımında bazen sadece plastik kullanırken bazen de cam, ahşap veya metal malzemeler bir arada kullanılabilir.  Plastik masa sandalyelerin özelliği şudur, örneğin cam gibi hassas materyaller kırılma riski taşırken plastik, malzeme olarak hem daha hafiftir hem de kırılma riski daha azdır. Aynı zamanda farklı renk ve stiller dizayn edilebilen plastik masa ve sandalyeler renk ve biçim esnekliği sayesinde dekorasyonda kolaylık sağlarlar.

Sandalyeleri renklendirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modern bir mutfak dekorasyonu gördüğümüz örnekte plastik masa ve sandalyelerin mutfağın yıldızı haline gelmiş. Dışı sarı iç kısmı beyaz kaplama sandalyeler renkleriyle göz dolduruyor. Örnekteki plastik sandalyeler hacim ve sayısıyla biraz fazla yer kaplıyor gibi görünebilir. Ancak yeterli alanınız varsa örnekteki gibi büyük ve konforlu bir plastik masa sandalye kullanmak gündelik hayatınıza keyif katacaktır.

Küçük ve kullanışlı tasarımlar

Лофт для молодой девушки, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' MutfakMasa & Oturma Grupları
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Plastik masa sandalyelerin en sık kullanım alanlarından birisi de mutfaktır. Zira mutfakta muhakkak bir masa bulunması şarttır. Kahvaltınızı mutfakta etmeseniz dahi illa ki masa ve sandalyeye ihtiyaç duyarsınız. Örnekteki plastik masa sandalyenin özelliği ise her bir sandalyesinin farklı renkte oluşu. Masa sandalye takımına uyumlu ilginç lambalarla süslenen mutfak dekorasyonu küçük mutfaklar için bir hayli şık.

Duvardan geçen masa

Casa en playa Mediterraneo, Artemark Global Artemark Global MutfakMasa & Oturma Grupları
Artemark Global

Artemark Global
Artemark Global
Artemark Global

Duvara monte edilmiş pek çok plastik masa örneği görmüşsünüzdür. Ancak köşe duvarın içinde geçen plastik masa sandalye örneği az bulunur. Esasen küçük fikirlerle çok çarpıcı bir dekorasyon kotarılmış. Tüm mutfağın deniz ve sahil görünümlü duvar kağıtlarıyla kaplandığı örnekte mobilyalar da renkleriyle uyum sağlamışlar. Plastik masa sandalyenin şeffaf turkuaz kısmı, masa kadar çarpıcı olmasa da canlılık katmış denilebilir.

Bahçe keyfi

Détente au jardin, Ledoux Jardin Ledoux Jardin Rustik Balkon, Veranda & Teras
Ledoux Jardin

Ledoux Jardin
Ledoux Jardin
Ledoux Jardin

Özellikle büyük bahçeleri olanlar için dışarıda oturma keyfi paha biçilemez. Bahçe mobilyalarından ilk akla gelen plastik masa ve sandalyeler bilhassa yazlıklar için beyaz renginden tercih edilirler. Genellikle çok büyük takımlar kullanılmasa da işlevsellik bakımından dört kişilik bir plastik masa sandalye takımı işinizi görecektir. Sıcak ve kavurucu yaz akşamlarını düşündüğünüz zaman siz de muhakkak bahçenize bir masa takımı yerleştirmelisiniz. İlgilenenler içinse bu zarif tasarım Ledoux Jardin imzalı.

Tezgahtan çıkan masa

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Bir başka mutfak dekorasyonunda tezgahtan çıkan masa tasarımını görüyoruz. Özellikle açık mutfaklarda tezgahın bir kısmı muhakkak masa olarak kullanılır zira tezgah bir hayli yer kaplar. Bu örnekte ise kullanılmadığı zaman tezgahın içine giren bir masa oldukça pratik bir tasarım. Her ne kadar tamamı plastik masa sandalyeden oluşmasa da bej rengi sandalyeler plastikten yapılma.

Mao sizi gözetliyor

Bancos, Urban Life Urban Life MutfakMasa & Oturma Grupları
Urban Life

Urban Life
Urban Life
Urban Life

Mutfak dekorasyonunda her zaman masa takımı her zaman yemek için kullanılmaz. Bazen de mini bir çalışma masası ilave edilebilir. Örnekteki fazla yer kaplamayan plastik masa sandalye takımı bilgisayar masası olarak kullanılmış. İlginç formuyla dikkat çekici halen takımı sıra da dışı bir mutfakta kullanabilirsiniz. Duvardaki gülümseyen pop art Mao resmi de dekorasyona esprili bir hava katmış.

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Minimalist şıklık

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky MutfakMasa & Oturma Grupları
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

Tamamı sade bir beyazlıktan oluşan mutfak tasarımını rengarenk bir masa takımıyla süslemek abartı kaçabileceğinden, dış kesimi beyaz iç detayları renkli bir plastik masa sandalye takımı kullanılmış. Böylece dekorasyonda denge unsuru gözeten bir estetiklik sağlanmış. Metalik ayaklarıyla da ilgi çekici olan sandalyelerin iç kısmı hem siyah hem de mordan oluşuyor. Abartıya kaçmayan ancak zarif çizgileriyle çok şık olan mutfak örneği başarılı bir dekorasyon.

Kırmızı ve siyah

The Art of Viewing, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur MutfakMasa & Oturma Grupları
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Artistik döşenmiş mutfak dekorasyonu sanatsallıkla çağdaşlığı bir araya getiriyor. Oldukça geniş bir takım olan plastik masa sandalyenin parlak dış yüzeyi kırmızıyla birleşip göz alıcı hale gelmiş. İnce çizgilerden oluşan sandalyeler ise bu çizgi detayıyla benzersiz görünüyor. Masa sandalye takımını süsleyen ilginç formlu avize ise estetiği doruğa taşımış. Sıra dışı ve kusursuz bir mutfak.

Az yer kaplayan tasarımlar

Escritorio Snake de Carlos Frejo, Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Çağdaş ve minimalist çizgileriyle göz dolduran plastik masa sandalye takımı duvar dekoruyla da dikkat çekiyor. Alt kısmı olmayan iç kısmında ise ahşap duvar kaplamasıyla süslenen masa, şekil itibariyle çok modern görünüyor. Pek çok örnekte gördüğümüz yuvarlak hatlara sahip trend sandalye ise yaprağı andıran delikli tasarımıyla orijinal hale gelmiş.

Esnek çizgiler

Mobiliario Moderno, dymmuebles dymmuebles Çalışma OdasıÇalışma Masaları
dymmuebles

dymmuebles
dymmuebles
dymmuebles

Bir başka çalışma masası örneği gördüğümüz takımda plastik masa sandalyelerin iç kısmında ahşap da kullanılmış. Kenarları yumuşatılmış dikdörtgen şeklindeki masa, esnek formuyla modernliğini adeta hissettiriyor. Duvara monte edilen ikili üst kısım ise renkli kapaklarıyla trend hale gelmiş. Plastikle ahşabın bir arada kullandığı son moda bir masa sandalye takımı örnekteki. Tavsiye ediyoruz.

Üç parçadan oluşan masa

SEDIA SHELL, Reflex Reflex Çalışma OdasıSandalyeler
Reflex

Reflex
Reflex
Reflex

Bazı masa modelleri tek parça halinde olmak yerine birden fazla kısma ayrılabilir. Bu kısımların yüksekliği farklı boyutlarda olup masa üzerinde ayrı bölümler yaratır. Üst tabakası camdan oluşan plastik masa sandalye birbiriyle oldukça uyumlu görünüyor. Her ne kadar sandalye tek parçadan oluşsa da kesimi itibariyle masayı tamamlıyor. Modern ve keskin hatlara sahip masa sandalye isteyenler için birebir.

Raflar arasında kaybolan masa

HKC Evi PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Oturma OdasıRaflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

HKC Evi

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Amerikan mutfağın salonla birleşen kısmında kullanılan plastik masa sandalye kitaplıkla bütünleşmiş görünüyor. Modüler kitaplık görünümüyle bir hayli ilginç duran rafların alt kısmında bulunan masa gayet işlevsel. Bu ilginç kitaplığın televizyon bölümü dahi var. Hem kitaplık hem çalışma masası hem de televizyon ünitesini bir arada barındırma özelliğiyle bir hayli işlevsel bir tasarım.

Ferah genç odası

mobilya, Mobilya Mobilya Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler
Mobilya

mobilya

Mobilya
Mobilya
Mobilya

Oturma grubunu ve dolap kısmını gördüğümüz genç odasında çalışma masası da unutulmamış. Bir duvarına köşesine yerleştirilen şeffaf plastik masa sandalye, beyaz ağırlıklı döşenmiş genç odasının dekorasyonuna uygun seçilmiş. Şeffaf rengiyle ön plana çıkmayan masa, köşeye konulmak için ideal duruyor. Sandalye seçimi ise çalışma masasına uygun olarak tekerlekli modellerden yapılmış. Tekerlekli sandalyeler konforlu tasarımları sayesinde çalışırken size kolaylık sağlıyor.

Esnek formlu sandalyeler

PRIVATE HOUSE HESSEN GEMANY, Vondom Vondom BahçeMobilyalar
Vondom

Vondom
Vondom
Vondom

Havuz kenarı veya bahçe için tasarlanmış plastik sandalyeler masasız olarak kullanılmış. S şeklinde ilerleyen plastik sandalyenin kendine has formu çok estetik görünüyor. Bu sandalyenin bir başka ilginç özelliği ise ayaklarının olmayışı. Bir hayli geniş görünen ikili sandalyeler estetik görünümü kadar konforlu yapısıyla da gönlünüzü fethedecek. Sadece böyle orijinal sandalyelere sahip olarak dahi benzersiz bir bahçeniz olabilir. Unutmayın modern tasarımlar her zaman daha ilgi çekici olmuştur. 

Daha fazla masa sandalye örneği incelemek isterseniz ’Salon ve mutfak için en güzel masa ve sandalye takımları’ başlığına göz atabilirsiniz.

Farklı tasarımlarda köşe raf örnekleri
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