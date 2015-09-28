Modern tasarımlı plastik masa ve sandalyeler

En çok ihtiyaç duyduğumuz mobilyalardan birisi hiç şüphesiz masa ve sandalyelerdir. Kimi zaman yemek yediğimiz kimi zaman çalışma masası olarak kullandığımız kimi zaman da yemeklerden sonra sohbete daldığımız masa ve sandalyeler, farkına varmasak da her evin ihtiyacıdır.

Masa ve sandalyeler kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterdiği gibi farklı malzemelerden de oluşurlar. Bu yazıda daha çok modern dekorasyonlarda kullanılan plastik masa sandalyeleri inceleyeceğiz. Düşündüğünüz zaman evinizde birden fazla masa sandalye takımı olduğunu fark edersiniz. Çoğunlukla mutfak için portatif bir model, salon için gösterişli bir takım, çalışma odaları için de tekli büyük masa sandalye tercih edilir. Ev dekorasyonunda birden fazla masa sandalye bulunduğu için bazı takımları da plastik olanlarından seçerek fark yaratabilirsiniz.

Plastik masa ve sandalyelerin yapımında bazen sadece plastik kullanırken bazen de cam, ahşap veya metal malzemeler bir arada kullanılabilir. Plastik masa sandalyelerin özelliği şudur, örneğin cam gibi hassas materyaller kırılma riski taşırken plastik, malzeme olarak hem daha hafiftir hem de kırılma riski daha azdır. Aynı zamanda farklı renk ve stiller dizayn edilebilen plastik masa ve sandalyeler renk ve biçim esnekliği sayesinde dekorasyonda kolaylık sağlarlar.