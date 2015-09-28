Son moda banyo teknesi ve küvet modelleri

Ev dekorasyonuna verdiğimiz önem arttıkça, evlerin eskiden az az dekore edilen, gerekli üniteler konulduktan sonra tamamlanmış sayılan, işlevsellikleri dışında bir mekanla ilgili bir çalışma yapılmayan banyoları da tarz sahibi olmaya başladılar. Eski apartman dairelerinde ve hatta müstakil evlerde dahi banyolara pek az alan ayrılırdı. Dairelerde banyolar apartman boşluğuna bakar, doğal ışık alamaz, müstakil evlerde ise banyolarda ufacık havalandırma pencereleri dışında pencere kullanılmazdı. Doğal ışık alamayan, aydınlatmasına özen gösterilmemiş, dar alanlara hapsedilmiş banyolarda mümkün olduğu kadar az vakit geçirmeye gayret edilirdi. Bunun nedenlerinden biri tahminimce hamam kültürüne sahip olmamız ve temizlenme-dinlenme-rahatlama gibi ihtiyaçlarımızı primer olarak hamamlarda giderme anlayışıydı. Evlerdeki banyolar ise temizlik zaruriyeti nedeniyle evlere eklenmiş ancak bu mekanların dinlenme ve rahatlama alanları olduğu düşünülmemişti. Kırk-elli yıl öncesinin apartman dairelerine bakacak olursak, büyük bir salon-oturma odası, orta büyüklükte bir ya da iki oda, küçük bir üçüncü oda, minicik bir banyo, minicik bir mutfak görürüz. Oysa günümüz daire mimarilerinde alanların dağılımı epey farklılaştı. Öncelikle banyo ve özellikle mutfaklar mutlaka büyütüldü. Yatak odalarından bir tanesi (ebeveyn yatak odası) büyütüldü ve hatta içine kendine özel banyo yerleştirildi. Bunlara karşın salon-oturma odası bir miktar küçültüldü. Eskiden iki koltuk takımı konulan oturma odaları bu gereksiz fazla alanlarını attı, bir koltuk takımı ve bir yemek odası takımı ile rahatça kullanılan, ihtiyaç duyulacak boyutlara getirildi. Koltuk takımlarındaki azalmanın nedeni ise kalabalık ev gezmesi geleneğinin azalmış olması. Eskiden kadınların daha az oranda çalışıyor olması, ev hanımlığı oranın yüksek olması,
gün kavramının olması ve evlerde daha sık toplanılması nedeniyle birçok mütevazi evde dahi kalabalık konukları ağırlayacak miktarda koltuklar, hatta yalnızca misafirlere özel, normalde kullanılmayan konuk oturma odaları olurdu. Günümüzde hem gün kavramı azaldı hem dışarıda buluşma oranları müthiş düzeyde arttı, bu nedenle de salon ve oturma odası yalnızca ev halkına yetecek boyutlara indi ve evde bol ol vakit geçirdiğimiz diğer mekanlar genişledi. Ben bu değişikliği çok olumlu bulunuyorum. Küçücük, iyi ışık almayan, tezgahı az bir mutfakta yemek yapmaya çalışmak ya da yorucu bir günün ardından kendimi iyi hissetmemi sağlayacak ferah ve şık bir banyo yerine, küçük, karanlık, sevimsiz bir banyoda yıkanıp çıkmak isteklerim arasında elbette yer almaz.
Dönelim konu başlığımıza: Banyolarda geçirdiğimiz vakit dinlenmek ve rahatlamak gibi nedenlerle arttıkça banyoların dekorasyonu da önem kazanmaya başladı. Evin diğer tüm odaları gibi banyoları da zevkimizi yansıtan, içinde kendimizi iyi hissedeceğimiz şık mekanlara dönüştürmek için seçeceğimiz banyo mobilyaları/üniteleri de çeşitlendi. Farklı dekorasyon prensiplerini yansıtan banyo üniteleri bulmak dahi mümkün. Bu sayfamızda farklı renk ve model seçeneklerine sahip ünitelerden biri olan banyo teknelerini derledik. Umarız banyo tadilatı yapmayı düşünürseniz, bu banyo tekneleri sizlere de ilham kaynağı olur.
Eskiden yalnızca filmlerde gördüğümüz, 19. yüzyılda varlıklı insanların evlerinde bulunan ve o dönemin lüks dekorasyon unsurların biri olan pençe ayaklı küvetler, artık makul fiyatlarla tekrar gündemdeler. Eskiden küvetler dökme demir alt yapı üzerine porselen kaplama olurmuş. Bu nedenle de fiyatları çok yüksek olurmuş ve yalnızca belirli bir zümre tarafından satın alınabilirmiş. Artık hem akrilikten fiberglasa çok daha uygun fiyatlı malzemelerden üretilmelerinden hem de firmalar arası rekabetten dolayı küvet fiyatları erişilebilir vaziyette. Klasik ev dekorasyonundan ve ihtişamlı, gösterişli dekorlardan hoşlanan okuyucularımız, banyoları için pençe ayaklı banyo teknesi modellerini düşünebilirler.
Fotoğraftaki örnekte, yine eskiden kullanılan bir banyo teknesi modelinin çağdaş yorumu görülmekte. Plaza Yapı Malzemeleri tarafından piyasaya sürülen bu ahşap görünümlü tekne, eskiden ekseriyetle çocukları yıkamak için kullanılırmış. Çin'den Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden aynı tür ahşap tekneleri yüz yıllar boyunca insanlar evlerinin mutfaklarında, evet doğru okudunuz mutfaklarında, yıkanmak için kullanmışlar.
Son yılların bir diğer trendi ise, eğer banyomuzun büyüklüğü el veriyorsa, banyo ve duş teknelerini ayrı ayrı kullanmak. Günlük kullanım için duş teknesi, rahatlatıcı bir banyo içinse küvet… Böylece yalnızca duş almak için küveti ıslatmamız gerekmez. Üstelik eşlerden biri banyoda dinlenirken, diğeri duşunu alıp çıkabilir, yani banyo işgali de olmamış olur.
Bayyurt'un bu sıra dışı banyo uygulaması da en ilgi çekici banyo tekneleri arasında yer alıyor. Doğal taştan üretilen bu küvet, hem malzemesi hem de alışılmış formların dışına çıkan tasarımı ile fark yaratan bu banyo teknesi banyolarımıza yeni bir soluk getirecek.
Pençe ayaklı banyo teknelerinden bahsetmiştik. Bahsederken de klasik dekorasyon anlayışı ve ihtişam demiştik. Ancak diyelim ki modern dekorlardan hoşlanıyorsunuz ancak ayaklı küvet kullanmak istiyorsunuz. Elbette mümkün! Bunun için evinizi illaki klasik bir şekilde ya da dönem mimarisine uygun dekore etmeniz gerekmiyor. Klasik ve antik görünümlü parçaların detaylarda kullanıldığı modern bir banyo tasarımında da pençe ayaklı küvetleri muhteşem bir şekilde kullanabilirsiniz. Modern bir dekorasyonda kullanılmış ayaklı küvetin banyonun yıldızı olacağı kesin.
Son yıllarda yeniden moda olan dekorasyonda Osmanlı etkilerini banyo tasarımlarında da görmek mümkün. İstanbullu firma Vera Duş tarafından tasarlanıp uygulanan bu banyo projesinin adı Hürrem. Tamamı mermerden oluşan bu banyoda banyo teknesi Türk hamamları gibi dizayn edilmiş. Hamamı eve taşıyan bu tasarım ile günün yarısını hiç sıkılmadan banyoda geçirmek isteyeceksiniz.
Ahşabın doğal, modern, estetik ve şık görünümünü banyonuza taşımaya ne dersiniz? Suya dayanıklı ahşaptan üretilen Nuevo Tasarım çalışması olan bu banyo yurt dışındaki bir otelin suite villasına uygulanmış. Altın rengi detaylarla desteklenen tasarım hem modern hem zarif.
(Eğer bu modeli beğendiyseniz, banyolarda ahşap kullanımı ile ilgili Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)
Banyo teknelerinin kralı diyebileceğimiz ürünlerdir hidromasajlı küvetler. Dinlenmek ve rahatlamak için bire bir olan, suyun basıncı ile vücudumuza masaj yapan, kısa bir süre öncesine kadar yalnızca lüks olarak değerlendirilen evlerde bulunan hidromasajlı küvetler, artık nispeten uygun fiyatları ile birçoğumuzun evlerine girmeye başladı. Birçok site artık dairelerinin banyosuna hidromasajlı küvetleri standart olarak koyuyor bile. Banyonuzun büyüklüğüne ve bütçenize göre iki, hatta dört kişilik hidromasajlı küvetler bile tıpkı bu fotoğraftaki örnekte olduğu üzere mevcut.
Nuevo Tasarım'ın Ankara'da bir villa için yaptığı bu gösterişli tasarım Osmanlı saray hamamlarının ihtişamına sahip. Sıra dışı yuvarlak küveti, mermer görünümlü seramikleri, altın renkli eviye bataryaları ve diğer detayları, ve muhteşem duvar çalışmasıyla ile sultanlara layık bir banyo tasarımı.
Siyah, beyaz ve grinin muhteşem uyumunun sergilendiği bu banyoda iki tarafı da yüksek banyo teknesi (double slipper bath) kullanılmış. Beş klasik banyo teknesi modelinden biri olan bu küvet siyah ağırlıklı duvar dekoru ve gri beyaz çizgili mermer zemin ile mükemmel bir uyum yakalamış. Klasik parçaları modern dekorasyonla birleştiren bu çalışma eklektik dekorasyondan hoşlanan okuyucularımız için ilham kaynağı olabilir.