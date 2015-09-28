Son moda banyo teknesi ve küvet modelleri

Ev dekorasyonuna verdiğimiz önem arttıkça, evlerin eskiden az az dekore edilen, gerekli üniteler konulduktan sonra tamamlanmış sayılan, işlevsellikleri dışında bir mekanla ilgili bir çalışma yapılmayan banyoları da tarz sahibi olmaya başladılar. Eski apartman dairelerinde ve hatta müstakil evlerde dahi banyolara pek az alan ayrılırdı. Dairelerde banyolar apartman boşluğuna bakar, doğal ışık alamaz, müstakil evlerde ise banyolarda ufacık havalandırma pencereleri dışında pencere kullanılmazdı. Doğal ışık alamayan, aydınlatmasına özen gösterilmemiş, dar alanlara hapsedilmiş banyolarda mümkün olduğu kadar az vakit geçirmeye gayret edilirdi. Bunun nedenlerinden biri tahminimce hamam kültürüne sahip olmamız ve temizlenme-dinlenme-rahatlama gibi ihtiyaçlarımızı primer olarak hamamlarda giderme anlayışıydı. Evlerdeki banyolar ise temizlik zaruriyeti nedeniyle evlere eklenmiş ancak bu mekanların dinlenme ve rahatlama alanları olduğu düşünülmemişti. Kırk-elli yıl öncesinin apartman dairelerine bakacak olursak, büyük bir salon-oturma odası, orta büyüklükte bir ya da iki oda, küçük bir üçüncü oda, minicik bir banyo, minicik bir mutfak görürüz. Oysa günümüz daire mimarilerinde alanların dağılımı epey farklılaştı. Öncelikle banyo ve özellikle mutfaklar mutlaka büyütüldü. Yatak odalarından bir tanesi (ebeveyn yatak odası) büyütüldü ve hatta içine kendine özel banyo yerleştirildi. Bunlara karşın salon-oturma odası bir miktar küçültüldü. Eskiden iki koltuk takımı konulan oturma odaları bu gereksiz fazla alanlarını attı, bir koltuk takımı ve bir yemek odası takımı ile rahatça kullanılan, ihtiyaç duyulacak boyutlara getirildi. Koltuk takımlarındaki azalmanın nedeni ise kalabalık ev gezmesi geleneğinin azalmış olması. Eskiden kadınların daha az oranda çalışıyor olması, ev hanımlığı oranın yüksek olması, gün kavramının olması ve evlerde daha sık toplanılması nedeniyle birçok mütevazi evde dahi kalabalık konukları ağırlayacak miktarda koltuklar, hatta yalnızca misafirlere özel, normalde kullanılmayan konuk oturma odaları olurdu. Günümüzde hem gün kavramı azaldı hem dışarıda buluşma oranları müthiş düzeyde arttı, bu nedenle de salon ve oturma odası yalnızca ev halkına yetecek boyutlara indi ve evde bol ol vakit geçirdiğimiz diğer mekanlar genişledi. Ben bu değişikliği çok olumlu bulunuyorum. Küçücük, iyi ışık almayan, tezgahı az bir mutfakta yemek yapmaya çalışmak ya da yorucu bir günün ardından kendimi iyi hissetmemi sağlayacak ferah ve şık bir banyo yerine, küçük, karanlık, sevimsiz bir banyoda yıkanıp çıkmak isteklerim arasında elbette yer almaz.

Dönelim konu başlığımıza: Banyolarda geçirdiğimiz vakit dinlenmek ve rahatlamak gibi nedenlerle arttıkça banyoların dekorasyonu da önem kazanmaya başladı. Evin diğer tüm odaları gibi banyoları da zevkimizi yansıtan, içinde kendimizi iyi hissedeceğimiz şık mekanlara dönüştürmek için seçeceğimiz banyo mobilyaları/üniteleri de çeşitlendi. Farklı dekorasyon prensiplerini yansıtan banyo üniteleri bulmak dahi mümkün. Bu sayfamızda farklı renk ve model seçeneklerine sahip ünitelerden biri olan banyo teknelerini derledik. Umarız banyo tadilatı yapmayı düşünürseniz, bu banyo tekneleri sizlere de ilham kaynağı olur.