Şık ve kullanışlı teras şemsiyeleri

Teraslı ya da geniş balkonlu bir eve taşınırsak hayalimiz o terası randımanlı bir şekilde kullanmak, günümüzü orada geçirmek ve terasın tadını çıkarmak olur. Sonra gerçeklerle yüz yüze geliriz: Güneş. Terasa gelen güneş kış aylarında hoşumuza gitse dahi havalar ısındıkça terası kullanılmaz hale getirir. Bunun içinse elbette birçok çözüm var. Örneğin pergola. Kiremitli klasik ahşap modellerden açılır-kapanır tenteli kromdan imal edilen modellere kadar birçok çeşidi bulunan pergolalar teraslarda gölge alan yaratmak için kalıcı çözümlerden biri. Ancak türlü nedenlerden dolayı bu tür kalıcı çözümleri tercih etmeyebiliriz. Örneğin evin kiralık olması, pergola yapımının masraflı olması, kiremitli ve açılır-kapanır olmayan bir modelse ihtiyacımız olan durumlarda, mesela kışın ve diğer soğuk zamanlarda, içeri güneş gelmesini engellemesi, iç mekanı karartması ve benzeri durumlarda pergola gibi kalıcı çözümler değil, geniş şemsiyeler gibi daha az maliyetli ve istediğimiz zaman kullanıp istediğimiz zaman kapatabileceğimiz çözümler bizler için daha faydalı olabilirler.

Bu sayfamızda teraslarımızda zarafet içinde kullanabileceğimiz, işlevsel olduğu kadar şık da olan şemsiye modellerini ve nispeten kolay bir şekilde takılıp çıkartılabilecek alternatif gölge sistemlerini derledik. Teraslı bir eviniz varsa ya da teraslı bir eve taşınmayı düşünüyorsanız, bu derlememiz şemsiye modelleri konusunda sizlere ilham kaynağı olabilir.