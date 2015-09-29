Şık ve kullanışlı teras şemsiyeleri

Teraslı ya da geniş balkonlu bir eve taşınırsak hayalimiz o terası randımanlı bir şekilde kullanmak, günümüzü orada geçirmek ve terasın tadını çıkarmak olur. Sonra gerçeklerle yüz yüze geliriz: Güneş. Terasa gelen güneş kış aylarında hoşumuza gitse dahi havalar ısındıkça terası kullanılmaz hale getirir. Bunun içinse elbette birçok çözüm var. Örneğin pergola. Kiremitli klasik ahşap modellerden açılır-kapanır tenteli kromdan imal edilen modellere kadar birçok çeşidi bulunan pergolalar teraslarda gölge alan yaratmak için kalıcı çözümlerden biri. Ancak türlü nedenlerden dolayı bu tür kalıcı çözümleri tercih etmeyebiliriz. Örneğin evin kiralık olması, pergola yapımının masraflı olması, kiremitli ve açılır-kapanır olmayan bir modelse ihtiyacımız olan durumlarda, mesela kışın ve diğer soğuk zamanlarda, içeri güneş gelmesini engellemesi, iç mekanı karartması ve benzeri durumlarda pergola gibi kalıcı çözümler değil, geniş şemsiyeler gibi daha az maliyetli ve istediğimiz zaman kullanıp istediğimiz zaman kapatabileceğimiz çözümler bizler için daha faydalı olabilirler.
Bu sayfamızda teraslarımızda zarafet içinde kullanabileceğimiz, işlevsel olduğu kadar şık da olan şemsiye modellerini ve nispeten kolay bir şekilde takılıp çıkartılabilecek alternatif gölge sistemlerini derledik. Teraslı bir eviniz varsa ya da teraslı bir eve taşınmayı düşünüyorsanız, bu derlememiz şemsiye modelleri konusunda sizlere ilham kaynağı olabilir.
Fotoğraftaki Paker Mimarlık tasarımı örnekte yandan gövdeli, kare formunda bir şemsiye görüyoruz. On kişilik bir oturma alanını kaplayabilecek büyüklükteki şemsiye, ayağının yandan olması nedeniyle alanı bölmüyor. Ahşap ve metal gövdeye sahip bu tür şemsiyeler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Sağlam yapıları ile rüzgara karşı oldukça dayanıklı olan geniş şemsiyeler kendilerine özel demir iskelete oturtulmuş toplam yüz yirmi kilogram ila yüz altmış kilogram ağırlığındaki dört adet mermer parça ile sabitleniyor.
Üç metreye üç metre boyutlarındaki alüminyum gövdeli ve havalandırma bacalı Akbrella marka bu şemsiye ipli makaralı olarak adlandırılan sistemlerden. Teleskopikal sistemlere göre daha uygun fiyatlı olan ipli sistemlerde beş santimetre alüminyum boru tepesinde birleştirilmiş şemsiye kolları makaralı sistem ile bir birlerine bağlanmış, makaralara bağlı kordon ip de şemsiyenin altına doğru uzatılmıştır. İp çekilerek açılan şemsiye ipin gevşetilip bırakılmasıyla kendi ağırlığı sayesinde kapanıyor.
Birçok canlı renge sahip modelleri bulunan plaj şemsiyeleri de teraslarda kullanım için son derece uygundur. Hafif ve küçük olmalarının avantajı vardır. Kolayca kurulup yine kolayca kaldırılabilirler. Fiyatları son derece makuldür. Rüzgardan etkilenmemeleri için ayaklarını çok sağlam bağlamak gerekmektedir. Bunun için de sulu bidon tipi altlıklardan tutun dekoratif döküm demire kadar birçok seçenek vardır. Güneşin yönüne göre başlarının eğilebiliyor olması da işlevsel bir özellikleri. Eğer balkon ya da terasınız için bir şemsiye az geliyorsa aynı renkten ya da değişik renklerden iki ya da daha fazla şemsiye alarak sevimli bir ortam yaratabilirsiniz.
Büyük boyutlu şemsiyelerin en sıkıntlı yanı ağırlıkları olabilir. Bir kere kurulduktan sonrası tamam ancak kurma ve kaldırma dönemleri ya da yer değiştirmek gerektiğinde boyutlarına ek olarak ağırlıkları da işin içine girince, tek kişinin kolaylıkla yapamayacağı bir hal alabiliyorlar. Ancak şemsiye firmalarına buna da bir çözüm geliştirmiş durumda. Sağlam ancak hafif bir malzeme olan alüminyum, şemsiye gövdelerinde de sıklıkla kullanılmaya başladın. Ahşap gövdelere göre çok daha hafif ve fiyat olarak da çok daha makul olan alüminyum gövdeli şemsiyeler aynı zamanda çok da zarif
Fotoğraftaki örnekte yine bir alüminyum gövdeli bir şemsiye modeli görüyoruz. Bir önceki örneğe göre daha keskin hatlara sahip bu şemsiye modeli sağlamlığı ve hafifliği ile kullanılan malzemenin hakkını veriyor. Özellikle sık sık şemsiyenin yerini değiştirmek zorunda kaldığımız mekanlar için uygun olan alüminyum gövdeli şemsiyeler hafif olmaları nedeniyle birçok kişi ve işletme tarafından tercih ediliyor. Ahşaba göre daha uygun fiyatlı bir malzemeden imal edilmiş olmaları da aynı şekilde, birçok insan tarafından tercih edilme nedeni.
Alüminyum şemsiyelerin de tıpkı ahşap ve demir şemsiyeler gibi farklı modelleri bulunuyor. Alanı bölmediği için ekseriyetle koltuk takımları ya da yemek masaları gibi dış mekan oturma alanları için tercih edilen yandan gövdeli şemsiyeler, günümüz teknolojisi sayesinde eskiye oranla çok daha sağlam ve çok daha güzel görünüşlüler. Fotoğraftaki örnekte yandan alüminyum gövdeli bir şemsiyenin kapalı halini görüyoruz. Çisem Peyzaj Tasarım'ın bahçe ortasındaki bir oturma alanı için tercih ettiği bu şemsiye modeli zarif duruşuyla mekana güzel bir hava katmış.
Co Mimarlık Dekorasyon İnşaat'ın İzmir Alsancak'ta bulunan Tavacı Recep Usta lokantasının terası için uygun gördüğü şemsiyeler mekanın güzelliğine yaraşır vaziyette. Yandan ahşap gövdeli, altıgen başlı bu şemsiyeler lokantanın yer aldığı muhteşem kordon konağının ihtişamı ve binaya uygun yapılmış dekorasyon ile tamamen ahenk içerisinde. Kalın ahşap gövdesi ile terasın rustik dokusu muhteşem uyumlu.
Şemsiye modellerinin çok fazla olmadığı, o nedenle de mekanın dekorasyonu her nasıl olursa olsun kullanılacak şemsiyelerin aynı olacağı düşünülebilir ancak bu doğru değildir. Bir şemsiyede radikal değişiklikler yapmak elbette mümkün değil ancak renk, kullanılan malzeme, baş kısmının şekli gibi detaylar mekanın genel atmosferi ile uyum sağlayacak şekilde seçilebilir. Tıpkı fotoğraftaki örnekte gördüğümüz üzere. Ahşap zeminli modern yapıda yandan ahşap gövdeye sahip zarif bir şemsiye kullanmış.
Çatı terası dekorasyonunda kullanılan bu şemsiye mekanın ahşap ağırlıklı sade dokusuna uyumlu bir şekilde ortadan ahşap gövdeye ve su itici özelliği olan bembeyaz akrilik bir başa sahip. Kendi özel ayağı ile şık bir uyum yakalamış olan bu şemsiye fazla olmayan ağırlığı sayesinde güneşin konumuna göre terasta kolaylıkla taşınabilir.
(Bahçe ve teraslarınıza uygun olabilecek daha fazla gölgelendirme örneği görmek için Kusursuz bir bahçe için kameriye, gazebo ve bahçe şemsiyeleri isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Şemsiyenin açılıp kapanma işlemi on santimetre alüminyum boru içerisine yerleştirilmiş sonsuz dişli sistemin şemsiyenin kendi üzerinden bulunan alyan anahtarla çevrilerek gövdeye bağlı çelik çarklı sisteminin devreye sokulmasıyla yapılır. Anlatması zor, kendisi kolay bir sistem. Kısacası bu sistemde ip, halat gibi dışarıdan görülen düzeneklere ihtiyaç duyulmaz, şemsiyenin gövdesinde bulunan kolun (alyan anahtarı) çevrilmesi ile şemsiye açılır-kapanır. Havalandırma baca tertibatına sahip olan bu şemsiye dört mertreye dört metre büyüklüğünde.