Mevsimlerle iç içe kış bahçesi modelleri

Kış bahçeleri, yaşam alanlarında uygulama imkanı olanlar için vazgeçilmez alanlara dönüşürler. Her mevsimde kullanılabilen bu alanlar enerjinize olumlu katkılar sağlayacak alanlardır. Kış bahçesi örneklerini derlediğimiz bu yazıda farklı stilleri ve kış bahçesi dekorasyonu ile ilgili ip uçlarını inceledik. Bakalım size uygun stil hangisi?
Duvarlar bazen iç mekanı çok kapatıcı bir hale getirdiği hissedilen mimari unsurlardır. Evinizde en çok kullandığınız alanı duvarlardan arındırarak daha şeffaf ve iç açıcı bir hale getirebilirsiniz. Duvarlar yerine kullanacağınız camlar ile oluşacak kış bahçeniz ile mevsimlerle kol kola keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu örnekte siyah metal doğramalardan oluşan pencereler mekanın neredeyse tamamını kaplıyor. Üst bölümünden de ışık alan bu alana yemek masası yerleştirilmiş. Açılabilir doğramalar sayesinde her mevsim yemek yeme düzeniniz değişmeyecek ve dışarıda renkler değiştikçe yemek yediğiniz anlar da aynı noktada değişiklik gösterecek. Bu kış bahçesinde sürgülü cam paneller yerine menteşe sistemiyle açılan bir düzenleme yapılarak farklılık sağlanmış. Bu fark aracılığıyla doğramalar biçim ve rengiyle dekorasyona değer katan elemanlar olarak öne çıkıyor.
Müstakil evlerin teraslarına çatı görünümünde kış bahçeleri tasarlamak hem evin mimari yapısına olumlu katkılar yapması açısından hem de yaşayan kişilerin kullanımı açısından oldukça mantıklı uygulamalardır. Burada konstrüksiyonu tamamen görünür olan modern bir kış bahçesi görmekteyiz. Metal ve camın mükemmel birlikteliğiyle evin teras bölümüne bir kış bahçesi inşa edilmiş. Konstrüksiyonun bütün ara bölümleri cam olduğu için mekan dışarıyı tamamen içeride hissedeceğiniz bir yere dönüşüyor. Tam bir keyif mekanı olarak tasarlanan bu alanda düşünülmemiş hiç bir şey yok. Dostlarla vakit geçirebileceğiniz karşılıklı koltuklar; yalnızken uzanabileceğiniz ve güneşten korunabileceğiniz şemsiyesi olan oval koltuk; televizyon ve kış günleri için ısıtma sistemi… Siz de bu güzel mekanı hemen yaptırmak istediniz değil mi?
Yaşadığınız evde bu örnekteki gibi iç mekanla bütünleşen ancak bir taraftan da yalıtılmış iç bahçelerle evinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu mekanda geniş pencereler kullanılarak kış bahçesi evin içindeyken bile sürekli bir fon görevi görecektir. Zemini ahşap rabıta kaplı bahçede yine kalın ayakları olan ahşap bir masa kullanılmış ve hasır sandalyeler masaya eşlik ediyor. Pencerelerin yukarıda olması hem evinizdeyken daha rahat hareket edebilmenizi hem de bahçeye daha güçlü bir ışık kaynağının oluşmasını sağlıyor. Evin dış duvarına denk gelen soldaki duvarın önünde zeminde toprak bir alan bırakılarak uzun bitkiler dikilmiş. Kış bahçeleri bitkilerin en sevdiği yerlerdir. Bu mekan da evinize dahil olan doğal ve güzel görünümlü bir bahçe örneği…
Kış bahçelerinin kullanımı sadece evler için değil özellikle işletmeler için mekanın işlevselliğini ve her mevsim kullanılabilir alanlarını arttıran önemli çözümlemelerdir. Burada gördüğümüz düzenleme de bir işletme için oldukça iyi bir yol izlenerek tasarlanmış. Öncelikle kapalı alanın biçimsel olarak klasik sera görünümüne benzemesi ve parçalı camlardan oluşması ayrı bir samimiyet katıyor. Yaklaşık yerden bir metre yüksekliğe kadar olan kısmı ateş tuğla döşenerek yapılmış. Bu duvarın üzerinde kş bahçesinin konstrüksiyonunun beyaz olması ve tavan ile camlarda mat siyah perde kullanılması mekana şıklık katıyor. Dış bölümde kullanılan dikdörtgen karolar iç mekanda kullanılmamış. Böylelikle yazları kış bahçesinin camları açılarak dış mekanla bütünleşse de farklı bir mekan algısı oluşması sağlanmış. Birbirinden bağımsız şık alanlarıyla işletmeler için oldukça ilham verici bir örnek.
Kış bahçelerinin adına aldanmamak gerek. Çünkü bu mekanlar sadece kışları değil her mevsim kullanım için uygun alanlar. Tabi soğuk mevsimlerde farklı yollarla ısıtılan bu yerler dışarıyı seyredip, kitap okuyup vakit geçirilen zamanlarda, soğuk havalarda da ışık az olduğu için, perdeye ihtiyaç duyulmadan kullanılır. Ancak bol güneşli zamanlarda da güneşten sakınabilmek için özellike kış bahçelerinin tavan bölümlerinde perdelere ihtiyaç duyulur. Atlas Perdecilik kış bahçelerindeki perde ihtiyacını, bahçenin mimari yapısı nasıl olursa olsun pratik bir biçimde çözümlemelerle farklı seçenekleri sunarak karşılayan bir firma. Bu örnekteki uygulamada da dilediğiniz zaman açabileceğiniz perde uygulamasının bahçeye olumlu etkileri gözlemleniyor. Yetiştireceğiniz bitkiler ve sizin için ışığın kontrolü elinizde olsun.
Kış bahçeleri keyifli ve huzurlu zamanların zemini mekanlardır. Bu örnekte de geniş pencereler kullanılan bu alanda keyfin yanı sıra çalışma alanı da oluşturulmuş. Geniş sedirler ile duvar boyunca konforlu bir şekilde kullanacağınız bir oturma alanı oluştrulmuş. Akordiyon lamba okuma yapmak istediğiniz yerlere eşlik edecek biçimde monte edilmiş. Camın önüne yaslanan ahşap masa da hobileriniz dahil tüm çalışmalarınızı keyifle gerçekleştireceğiniz alan. Hem çalışabileceğiniz hem de tembellik hakkınızı kullanabileceğiniz huzurlu bir dekorasyon!
Bazı yapılar o kadar sadelikle tasarlanır ki, bu sadelik mekanı daha görünür ve yaşanılası hale getirir. Bu örnek tüm detaylarıyla minimalist stili tamamen yansıtan bir tasarım. Bahçeye konumlandırılan bahçe, ince metal aksamlar aracılığıyla birleşen geniş camlardan oluşuyor. Manzaranın içinde gelecekten kopan bir mekan algısını yansıtıyor bu alan. Alt bölüm iç alanı çevreleyen beyaz koltuklar ve beyaz bir masa ile dekore edilmiş. Mobilyalarda kullanılan beyaz renk iç alanı dışaıdan ayırarak dış bölümün daha görünür olmasını sağlıyor. Dostlarınızla mevsimleri en net biçimde gözlemleyerek keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir tasarım doğrusu. Bu örnekte bitkiler yer almasa da siz bitkilerinizi de bu sade atmosfere dahil edebilirsiniz tabi ki!
Geniş bahçelere sahip evlerde yürüyüş yaptıktan sonra ya da çiçeklerinizle ilgilendiğiniz süreden sonra soluklanıp, bahçenin ve doğanın tadının çıkarıldığı kamelyalar bulunur hep. Peki siz de bahçenizde kamelya yerine romantik bir kış bahçesini tercih etmez miydiniz? Böylelikle mevsimlerin sizi engellemesine de izin vermemiş olursunuz. Görülen kış bahçesi mimari yapısıyla klasik stile göndermeler yapan çizgilere sahip, romantik bir mekan. Üst bölümünde ayrıca havalandırmaya katkı sağlayan pencereler mevcut. Alt bölümde dikdörtgen pencereler yarım daire formlarla süslenmiş ve perdelerle de birleşince seyredilesi bir biçime dönüşüyor bu mekan. Özellikle lokal ışıkların dans ettiği bir gecede romantizm daha da yükselmez mi burada?
Kontrast renkleri kullanmak her daim uyumu getirir mekanlarda. Bu sebeple bir çok güzel tasarımda kontrast renklerin yaygın bir biçimde kullanıldığını görürüz. Peki yeşilin içindeki evinizde dizayn edilen kış bahçenizin doğayla kontrast bir uyumu yakalaması için ihtiyacımız olan nedir? Tabi ki kırmızı! Bu örnekte kırmızıya boyanmış metal konstrüksiyon ile uygulanan kış bahçesinin güzelliği öne çıkıyor. Yeşilin içinde daha da görünür olan tasarım katlanabilir cam panel sistemiyle iklimlere uygun hale getirilmiş. Sıcak mevsimlerde açık bir veranda; soğuk zamanlarda barbekü yapabileceğiniz ışıklı bir alana dönüşecek bu tasarımlar bahçenize keyif katacak.
Kış bahçesi dediğimiz zaman illa ki iç mekandan bağımsız bir yer olması gerekmez. Bu örnekteki gibi salonunuza dahil olmuş bir kış bahçeniz de olabilir. Beyaz objelerin ve mobilyaların hakim olduğu bu yerde huzurlu bir atmosfer söz konusu. Kitaplar ve çalışma masası daha iç bölüme yerleştirilmiş. Böylelikle okuma yapılan ya da davetlilerinizle sıcak kış sohbetleri yapacağınız yer aydınlık ve enerjisi yüksek camekanlı alana yerleştirilen mobilyalarla sağlanmış. Kış bahçelerinde mobilya mekan uyumu oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.