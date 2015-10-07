Mevsimlerle iç içe kış bahçesi modelleri

Yaşadığınız evde bu örnekteki gibi iç mekanla bütünleşen ancak bir taraftan da yalıtılmış iç bahçelerle evinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu mekanda geniş pencereler kullanılarak kış bahçesi evin içindeyken bile sürekli bir fon görevi görecektir. Zemini ahşap rabıta kaplı bahçede yine kalın ayakları olan ahşap bir masa kullanılmış ve hasır sandalyeler masaya eşlik ediyor. Pencerelerin yukarıda olması hem evinizdeyken daha rahat hareket edebilmenizi hem de bahçeye daha güçlü bir ışık kaynağının oluşmasını sağlıyor. Evin dış duvarına denk gelen soldaki duvarın önünde zeminde toprak bir alan bırakılarak uzun bitkiler dikilmiş. Kış bahçeleri bitkilerin en sevdiği yerlerdir. Bu mekan da evinize dahil olan doğal ve güzel görünümlü bir bahçe örneği…