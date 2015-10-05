Bahçe dekorasyonları için harika fikirler

Bahçe dekorasyonu uygulamaları için gerek malzeme tercihi gerekse mimari yapıya ve topografyaya uygun seçenekler konusunda fikir sahibi olmak gerekir. Sizin için hazırladığımız bu derlemede farklı kullanımlara sahip bahçelerin nasıl ve ne tür malzemelerle oluşturulduğuna dair incelemeler yaptık. Sizin bahçenizi de mükemmelleştirecek harika fikirler için keyifli okumalar!
Bahçe dekorasyonunda farklı tercihler yapmak örnek fotoğraftaki geniş mekanlardaki işinizi çok kolaylaştıracak. Örnekte görüldüğü üzere bahçenin büyük bir kısmı ahşapla döşenerek evin dışında bir kullanım alanı yaratılmış. Aynı zamanda hem divan hem de dostlarınızla sohbet için bir köşe olarak dizayn edilen oturma grubu turkuaz minderlerle hareketlendirilerek ağaçların ve havuzun tonlarıyla güzel bir atmosfer sağlanmış. Belli ki yaşlı bir ağacın gövdesinden elde edilen ahşap kütük, zemindeki rabıta ile bütünleşiyor ve ağaçların içindeki bu ortamın doğallığına vurgu yapıyor. Bahçenizde havuza yer verebiliyorsanız bu dekorasyondaki gibi havuzun etrafını ahşap rabıtalar aracılığıyla daha konforlu ve işlevsel hale getirebilirsiniz. Ahşaplar böylesi yeşiller içindeki alanların dekorasyonunda en uyumlu ve doğal malzeme olmasının dışında, ıslandığı zaman kaydırmaması sebebiyle de işlevsel çözümlemelerden.
Bahçenin etrafını sardığı evler bağımsız mekan duygusu yaratması bakımından kullanımı oldukça keyifli ve özel hissettirir. Mimari açıdan bakıldığında bahçe içine konumlanan evlerde genellikle bahçenin bir tarafı daha geniş bırakılır ve ortak yaşam alanları olan odalar da bu geniş bahçe kısmınna bakacak şekilde düzenlenir. Dolayısıyla yatak odaları ya da mutfak gibi bölümler bahçenin daha küçük alan ayrılan kısmına bakan pencerelere sahip olurlar. Bu örnekte bu küçük alan için oldukça sempatik bir dekorasyon düzenlemesi görülüyor. Hep bahçenin geniş kısmının daha fazla özeni hak etmesi gerekmez. Evin etrafını saran karoların hizasında çakıl taşlarıyla düzenlenen alan hem bahçenin bu bölümüne simetrik bir düzen getiriyor hem de bitki ve renk çeşitliliği imkanı sunuyor. Çimlerin sardığı bu taşlı alanda kullanılan bitkiler de bahçenin bu küçük alanını, çok fazla kullanım olanağı olmasa da her daim gözünüze hitap edecek bir biçime sokuyor.
Suya yakın olmak özellikle yaşam alanının enerjisini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktör. Bu örnekte görülen bahçe dekorasyonunda havuzun evin iç alanına ne kadar yakın konumlandırıldığı dikkat çekmekte. Normalde evin iç bölümünden havuza kadar olan ara bölümde veranda kullanımına yer verilir. Burada geniş ön cephenin yarısı verandaya ayrılarak havuz iç mekana yakın tutulmuş. Bu durumun bir çok avantajı var. İç kısımda kanepelerde otururken havuza bu kadar yakın olmanın vereceği güzel hissin yanı sıra bahçe alanında daha büyük bir havuza sahip olmanızı da sağlıyor. Bu dekorasyonda da dış mekanın başlangından itibaren havuzu da saran ahşap zemin tercih edilmiş. Verandanın bittiği, şezlonlarınızı koyup güneşleneceğiniz alan da çim zemin olarak düzenlenmiş. Doğrusu bahçenizi dekore ederken başvurabileceğiniz önemli bir kaynak bu dekorasyon. Her birimin olabileceği en iyi şekilde dekore edildiği güzel ve işlevsel bir çözümleme.
Bahçe dekorasyonu yaparken behçenizin konumlandığı topografyayı iyi çözümlemek ve ona göre öneriler geliştirmek oldukça önemli. Burada görülen düzenlemede metrelerce uzanan yeşilliğe bakan eğimli araziye yalıtılmış bir oturma alanı organize edilmiş. Oluşturulan düz alanın zemininde kullanılan ahşaba bir diğer doğal ve kadim malzeme olan demirden lamalar ile tasarlanan korkuluk eşlik ediyor. Böylesi yalıtılmış alanlarda en doğal malzemeler kullanmak mekanla daha çok bütünleşecektir burada da görüldüğü gibi… Sizin de genişçe bir bahçeniz varsa heykellere yer vermelisiniz mutlaka. Sanat iyileştirir. Bakın bu örnekte de mekanı farklılaştıran ve daha yüksek bir noktaya çıkaran en önemli öge heykel değil mi?
İç bahçeler evde yaşayanların nefes aldıkları alanlardır. Şehirden bir anda ayrıldığınız yalıtılmış mekanlardır iç bahçeler. Tabi ki bu huzurlu atmosferin oluşması için bahçenin nasıl dekore edildiği çok önemli. Fotoğrafta görülen örnek dilerseniz şirket binanız dilerseniz de eviniz için ilham alabileceğiniz bir öneri. Öncelikle binanın dış cephesindeki ateş tuğla kaplama doku olarak mekana sıcaklık katıyor. Bununla birlikte İngiliz Bahçe stili gibi doğal bir görüntü oluşturacak şekilde yerleştirilen bitkilerin yeşili ile dış cephe renginin kontrast uyumu bahçenin atmosferini etkileyen temel dokunuşlardan. Zeminde de çakıl taşları kullanılması bu doğal atmosferi pekiştiriyor. Siyah mermerden süzülen suyun bu mekana dahil edilerek kattığı dinginlik pastanın çileği adeta!
Bahçe dekorasyonunda simetrik düzenlemeler yerine farklı zemin çözümlemeleriyle uygulanan kıvrımlar mekanı hareketlendirirken farklı bir mekan deneyimi yaşamanıza neden olurlar. GREENLİNE PEYZAJ peyzaj mimarisi konusunda farklı materyaller ile oldukça farklı dekorasyon seçenekleri sunan uzman bir firma. Almanya'da uygulanan bu projede geniş bir alanda oluşturulan topografya dikkaç çekiyor. Doğal layaların dekorasyona dahil edildiği, alternatif oturma birimlerinin tasarlandığı, açık renk zemin ile gri zemin kullanılarak mekanın kullanma biçiminin ayrımının yapıldığı iyi bir peyzaj örneği. Kıvrımlara yerleştirilen ağaçlar büyüdüğünde burada vakit geçirecek insanlar için espası yüksek bir mekan kurgusu oluşturulmuş. KIıvrımlarda yürüyüş yaparken rahatlayacağınız güzel bir bahçe.
Bahçenizi dekore ederken mekanı parçalayan çizgiler kullanarak modern bir etki elde edebilirsiniz. Bu örnekteki dekorasyonda bahçedeki iki alanı birbirine bağlayan bir ara bölümün düzenlenmesi görülmekte. Yürüyüş yolunun iki bölüme ayırdığı bahçe alanında mekanı yatay ve eğri doğrularla bölerek çeşitlilik ve hareketlilik oluşturulmuş. Doğrular paslanmaz metalle oluşturulan olukların içine beyaz çakıl taşların doldurulmasıyla tasarlanmış. Hem bitkilerin olduğu hem de yürüyüş yolu alanını böldüğü için mekan bütünlüğünü sağlayan önemli bir etmen haline geliyor. Bu doğruları uygulayacağınız bahçeniz de siz de oluşacak ara birimlerde zevkinize uygun farklı bitkiler yetiştirebilirsiniz.
Toplu yaşam alanlarının bahçe bölümlerini organize ederken yaşayanların gözüne hitap edecek ve beraber kullanabilecekleri biçimler kullanmak önemlidir. Bu örnekteki dekorasyona bakınca geometrik biçimlerin görünürlüğü ortaya çıkıyor. Tüm oval ve dairesel formlar birbirinin keserek formunu tamamlıyor ve böylece biçimlerin arasında kurduğu armoniyi duyabiliyorsunuz. Bahçenin sınırı yüksek ağaç ve bitkiler kullanılarak belirlenmiş. Üst kısımda yine geometrisini koruyarak daha doğal bırakılmış bir alan mevcut. Alt bölümde süs havuzuna çıkan yürüyüş yoluna konulan taçlar, taçları saran bitkiler büyüdüğünde daha da romantik ve keyifli bir hal alacak. Aparttman gibi toplu yaşam alanları için oldukça yerinde bu seçeneği siz de uygulayabilirsiniz.
İş yerinizdeki ya da evinizdeki bahçenizde arkadaşlarınızla keyfli vakitler geçirmek için konforlu alanlar oluşturmak gerekir. Bu örnekte geniş karolar kullanılarak oluşturulan zemin dışındaki tüm alanlar bitkilerle kaplanmış. Bu kısa ve uzun bitkilerin kompozisyonu bahçeye derinlik katarken, geniş tutulan karo zemine rağmen bahçenin daha yeşilliklerle dolu görünmesini sağlıyor. Kalabalık gruplar halinde de kullanabilmeniz için siz de daha geniş düz alanlara ihtiyaç duyuyorsanız bu tür bir dekorasyon çözümünü tercih edebilirsiniz. Bahçedeki dengeli dekorasyona modern, stilize sandalyeler ve doğal ağaç tablası olan masa da katkıda bulunuyor.
Bahçelerde oturma bölümünde hem güneşten hem yağmurdan korunabileceğiniz tasarımlar kullanabilirsiniz. Bu örnekte de demir çubuklar arası gerilen çelik teller aracılığıyla sabitlenen farklı biçimlerde kumaş parçalarıyla tasarlanan tente sistemi görülüyor. Tıpkı pazar yerlerindeki gibi bir izlenime sahip bu tasarımlar son yıllarda çokça tercih edilen şık tasarımlar. Bu dekorasyon simetrik aralıklarla asılan lambalarla desteklenmiş. Bu keyifli atmosferi de renkli bahçe mobilyaları süslüyor.
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