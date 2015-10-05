Bahçe dekorasyonları için harika fikirler

Bahçelerde oturma bölümünde hem güneşten hem yağmurdan korunabileceğiniz tasarımlar kullanabilirsiniz. Bu örnekte de demir çubuklar arası gerilen çelik teller aracılığıyla sabitlenen farklı biçimlerde kumaş parçalarıyla tasarlanan tente sistemi görülüyor. Tıpkı pazar yerlerindeki gibi bir izlenime sahip bu tasarımlar son yıllarda çokça tercih edilen şık tasarımlar. Bu dekorasyon simetrik aralıklarla asılan lambalarla desteklenmiş. Bu keyifli atmosferi de renkli bahçe mobilyaları süslüyor.

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