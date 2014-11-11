Göz alıcı kanepeler

Oturma odası her evin kalbidir. Bazen akraba ve dostlarla bir araya gelmenin yeri, bazen de yoğun bir iş gününün ardından dinlendiğimiz bir alandır. Oturma odası hem sosyal hem de özel bir alandır. Bu yüzden oturma odalarımız için seçtiğimiz mobilyalar da çok önemlidir. Oturma odalarının rahatlama alanları olduğu düşünüldüğünde, buraları ihtiyaçlarımıza göre döşemek bir zorunluluk haline geliyor.

Oturma odalarının en başat unsurları ise kanepelerdir. Bugünlerde kanepe konusunda o kadar çok seçenek var ki birinde karar kılmak neredeyse imkansız. Modern çizgilerden oluşan yenilikçi bir kanepe mi tercih edersiniz, yoksa daha geleneksel bir kanepe mi istersiniz? Eğer bu soruya cevap veremiyorsanız, Homify uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Gelin uzmanlarımızın seçtiği kanepe ve oturma odası tasarımlarına bir göz atın.