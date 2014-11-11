Göz alıcı kanepeler

Oturma odası her evin kalbidir. Bazen akraba ve dostlarla bir araya gelmenin yeri, bazen de yoğun bir iş gününün ardından dinlendiğimiz bir alandır. Oturma odası hem sosyal hem de özel bir alandır. Bu yüzden oturma odalarımız için seçtiğimiz mobilyalar da çok önemlidir. Oturma odalarının rahatlama alanları olduğu düşünüldüğünde, buraları ihtiyaçlarımıza göre döşemek bir zorunluluk haline geliyor.
Oturma odalarının en başat unsurları ise kanepelerdir. Bugünlerde kanepe konusunda o kadar çok seçenek var ki birinde karar kılmak neredeyse imkansız. Modern çizgilerden oluşan yenilikçi bir kanepe mi tercih edersiniz, yoksa daha geleneksel bir kanepe mi istersiniz? Eğer bu soruya cevap veremiyorsanız, Homify uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Gelin uzmanlarımızın seçtiği kanepe ve oturma odası tasarımlarına bir göz atın.
Bu resmi gören herkeste bu odaya dalıp, bu kanepelerin yumuşaklığını hissetme isteği uyanır. Resimden yayılan enerji sizde de aynı duyguyu uyandırmıyor mu? Pencerelerin dışından içeri yansıya renkler, tasarımcıların ilham almak için çok da uzağa gitmemelerine neden olmuş. Manzaraya saygı gösteren tasarımcılar, kullandıkları pastel mavi ve pembe tonlarla adeta güneşin su üzerindeki yansımasını ortaya koymuşlar. Zarif kumaşı ve yumuşak yapısıyla kanepeler dinlenmek için biçilmiş kaftan. Böyle bir oturma odasında dinlenmenin keyfine diyecek yok. Sizce de öyle değil mi?
Bu yazıya mütevazı kanepe anlayışını sona erdirecek bir modelle başlıyoruz. Düz bir çizgisi olan pencereler bu dairesel kanepeyle hoş bir zıtlık oluşturuyor. Dairesel yastıklar da bu kompozisyonu tamamlıyor. Neden genelde yuvarlak hatlı formlardan kaçınıp, köşeli formları tercih ediyoruz diye hiç düşündünüz mü? Belki de düz hatlara sahip olmayan eşyaların daha çok yer kaplayacağı konusundaki önyargımızdan dolayıdır. Resimde de gördüğünüz gibi bu az yer kaplayan kanepe iki kişinin uzanıp dinlenebilmesi için ideal büyüklükte. Üstelik yarattığı alternatif ambiyans da cabası.
Böyle bir oturma odası, oturma odasını misafir ağırlamak için kullanmak isteyenler için birebir. Minimalist bir tarz konfordan ödün vermek anlamına gelmiyor. Pek çok modern kanepe yumuşak malzemelerden ve kumaşlardan üretiliyor. Küçülen ev boyutları gereği pek çok ev sahibi aile ve misafirler için olmak üzere iki ayrı oturma odası yapmıyor. Ama iyi bir tasarımlı iki amaca da hizmet edecek bir oturma odası yaratmak mümkün. Tıpkı bu oturma odasında olduğu gibi. Burada ister ailenizle hoşça vakit geçirin, isterseniz misafirlerinizi ağırlayın.
Eğer televizyon odanızı asıl oturma odanızdan ayırırsanız, o zaman kanepelerin döşemeleri için ipek ya da tafta gibi daha narin kumaşlar seçebilirsiniz. Böylece kanepeler gündelik mobilyalar olmaktan çıkar. Bu yüzden oturma odanızda çocuklar oynuyorsa, ya da aile bireyleri ayaklarını kanepe bağlarına uzatıyorsa resimdeki gibi bir kumaşı seçmemelisiniz. Bu durumlarda pamuklu, kadife, ya da deri döşemelikler daha iyi birer seçeneğe dönüşüyor. Tercih size kalmış.
Bu bej kadife kanepe kesinlikle bu odanın en temel öğesi. Tasarımcılar bu düzenlemede farklı tarzlar arasında bir uyum yakalamışlar. Fars halısı ve retro mobilyalar modern çizgili masa ve taburelerle hoş bir ambiyans yaratmış. Bu da bize gösteriyor ki eski eşyalarla çağdaş tasarımlar bir arada dengeli ve bütüncül bir kompozisyon oluşturabiliyor. Bu mobilyaları ayrı ayrı görseydiniz birbirleriyle uyum sağlayacaklarını düşünür müydünüz?
Bazıları şanslıdır. Çok güzel antika parçaların mirasçısıdırlar. Bazıları ise 70'lerin ve 80'lerin göz zevkini bozan parçalarından bir kompozisyon yaratmaya çalışır. Bugünlerde restore edilmiş klasik parçaları satın almak gibi gelişen bir trend söz konusu. Ne olursa olsun oturma odasına biraz retro cazibesi katmak mümkün. Bu koyu renkli üç kişilik deri kanepe odanın klasik ve gösterişli tasarımıyla mükemmel bir uyum sergiliyor. Gördüğünüz gibi farklı tarzlar bir arada sanki birbirleri için yaratılmış gibi görünebiliyor.