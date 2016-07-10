Şahane bir teras için 6 farklı tasarım

Teraslar, bahar ve yaz aylarının tadını çıkaracağınız, açık havanın keyfini yaşayacağınız alanlar olduğu için titiz bir şekilde tasarlanmalı ve şık bir şekilde dekore edilmelidir. Teras türlerine göre açık, yarı açık veya tamamen kapalı üst örtülere sahip olarak farklılıklar gösterir. Bu nedenle sahip olduğunuz teras tipine göre dekorasyonlar yapmalı ve terasınızın türüne, tarzınıza, zevkinize göre dizayn ederek keyifli ve huzur veren bir açık alana dönüştürmelisiniz. Bu gün homify farkı ile dünya üzerinde tasarlanmış ve zarif bir şekilde dekore edilerek göz alıcı güzelliğe sahip olmuş, insanın içini huzur kaplayan teras örneklerini inceliyoruz. Açık teraslar, kapalı teraslar ve yarı açık terasları inceleyerek dekorasyonun püf noktalarını, teras türüne göre tercih edilen mobilyaları, renk tonlarını ve üst örtü türlerini inceleyerek doğru bir teras dekorasyonu için farklı fikirlerin nasıl uygulamada şahane fikirler haline geldiğini göreceğiz. Şahane bir teras için farklı fikirlerin bir araya getirildiği teras derlemesini inceleyerek hem teras dekorasyonu hakkında kapsamlı fikir sahibi olacak hem de kendi terasınızı daha yaşanabilir ve daha keyifli bir teras haline getirmek için kolları sıvayacaksınız.