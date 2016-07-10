Şahane bir teras için 6 farklı tasarım

Teraslar, bahar ve yaz aylarının tadını çıkaracağınız, açık havanın keyfini yaşayacağınız alanlar olduğu için titiz bir şekilde tasarlanmalı ve şık bir şekilde dekore edilmelidir. Teras türlerine göre açık, yarı açık veya tamamen kapalı üst örtülere sahip olarak farklılıklar gösterir. Bu nedenle sahip olduğunuz teras tipine göre dekorasyonlar yapmalı ve terasınızın türüne, tarzınıza, zevkinize göre dizayn ederek keyifli ve huzur veren bir açık alana dönüştürmelisiniz. Bu gün homify farkı ile dünya üzerinde tasarlanmış ve zarif bir şekilde dekore edilerek göz alıcı güzelliğe sahip olmuş, insanın içini huzur kaplayan teras örneklerini inceliyoruz. Açık teraslar, kapalı teraslar ve yarı açık terasları inceleyerek dekorasyonun püf noktalarını, teras türüne göre tercih edilen mobilyaları, renk tonlarını ve üst örtü türlerini inceleyerek doğru bir teras dekorasyonu için farklı fikirlerin nasıl uygulamada şahane fikirler haline geldiğini göreceğiz. Şahane bir teras için farklı fikirlerin bir araya getirildiği teras derlemesini inceleyerek hem teras dekorasyonu hakkında kapsamlı fikir sahibi olacak hem de kendi terasınızı daha yaşanabilir ve daha keyifli bir teras haline getirmek için kolları sıvayacaksınız.
Teras dekorasyonunda üst çatı örtüsü çok önemlidir. evin yapısına göre betonarme, ahşap veya resimdeki gibi doğal saz bitkilerinden elde edilmiş üst örtüler kullanılabilir. Doğal üst örtüler güneşin % 80 kırılmasını sağlayarak ideal gün ışığının oluşmasını sağlar. Ayrıca doğal olması ve terasın dinlendirici havasına uyum sağlaması üst örtünün doğallığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle pek çok terasta doğal bitkiler olan bambu, kamış ve saz bitkileri kullanılarak üst örtüler yapılmaktadır.
Evinizin ön avlusunu ister ters gibi kullanmak ister havuz kenarı bir bahçe oturum alanı gibi kullanabilmek için resimdeki gibi açılır ve kapanır bir üst örtü tercih etmelisiniz. Bu örtüler sayesinde istediğinizde kullanabileceğiniz bir teras alanına sahip olursunuz. Burada dikkat edeceğiniz nokta renk seçimlerinin doğru bir şekilde yapılması olacaktır.
Evinizin çatısında küçücük bir alan da olsa teras şeklinde dekore ederek teras keyfi yaşayabilirsiniz. Örnek teras dekorasyonunda olduğu gibi basit formda dizayn edip, küçük teras mobilyaları veya bir adet dinlenme koltuğu ile terasınızın ailecek vakit geçirebileceğiniz veya yemekler yiyebileceğiniz bir dinlenme alanı olmasını sağlayabilirsiniz.
Eviniz yüksek bir alanda konumlu ise resimdeki gibi manzaranın tadını çıkarabileceğiniz, ve manzaranın evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak teras dekorasyonu yapabilir örnek uygulamadaki gibi görsel ve göz alıcı güzelliğe sahip muhteşem bir terasa sahip olabilirsiniz. İstediğiniz zaman kahve ve kitabınızı alarak manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.
Bir teras tasarımının insana huzur vermesi için dekorasyonunun ve tasarımının muhteşem bir şekilde yapılması şarttır. Zevkli tasarımlar aynı zamanda dekorasyonun da zevkli olmasını ve terasın insana huzur veren şirin bir teras haline gelmesini sağlar. Bu örnek terasta, yarı açık ve yarı üst örtü yapılarak çok fonksiyonel özelliklere sahip olması sağlanarak ev sahibini soğun günlerde güneşin tadını çıkarması sıcak günlerde ise gölgeden faydalanması sağlanarak işlevsellik kazandırılmış. Renk seçimleri açık tonlarda yapılarak şık ve görsel bir teras oluşturulmuş.
Eviniz çok katlı bir apartman şeklindeyse balkon yerine açık bir teras yaparak evinizin güzelliğini ve işlevselliğini artırabilirsiniz. Teras dekorasyonunda bol bol ahşap kullanıp evinizin en doğal alanının teras olmasını sağlayabilir, terasınızın farklı bir güzelliğe sahip olmasına katkı sağlayabilirsiniz.