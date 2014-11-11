Evleri maviyle güzelleştirmek

Renkler hayatımızda, dolayısıyla evlerimizde de büyük bir role sahip. İnsanlar sizi tanımasalar bile, renk seçimlerinizden sizin hakkınızda yorumda bulunabilirler, çünkü renkler kişilik ve zevklerin yansımasıdır. Mavinin sakinlik, dinginlik ve sükunetle ilişkili olduğu yaygın bir kanıdır. Bu yüzden mavi genelde yatak odaları ve banyolarda kullanılır. Söylendiğine göre mavi vücudumuzun karmaşık kimyasal yapısını etkiliyor ve nabzı ve kan basıncını düşürüyor. Aslında bu teoride doğru gibi görünüyor ama mavinin hangi tonunun kullanıldığı ve kullanım miktarı da önemli faktörler. Çok fazla lacivert kullanımı bunaltıcı olabilirken, çok açık bir mavi kullanımı ise soğuk gelebiliyor.
Maviyi kullanmadan önce aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerek.
1) Maviyi hangi odada kullanacaksınız?
2) Odanın ışık kaynağı doğal mı yapay mı?
3) Odada yaratmak istediğiniz ambiyans ne? Dinlendirici mi, heyecan verici mi vb?
4) Odayı kim kullanacak?
5)Odanın renk skalasını etkileyecek, birleşik oda, manzara vs. gibi dış etmenler var mı?
Bu noktaları inceledikten sonra mavinin sizin için doğru renk olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bugün evlerin farklı odalarında kullanılan mavi tonlarına göz atacağız. Aynı zamanda mavinin nerelerde ne kadar kullanılması gerektiğini tartışacağız. Renklerin psikolojisine göre, bazı odalar bazı renkler için diğer odalara göre daha uygun. Bu yazıdaki fotoğraflarda mavi rengin odanın görünümünü nasıl etkilediğini göreceksiniz.
Maviye Yatmak
İşte yorucu bir gün sonrası isteyeceğiniz tek şey oturma odasındaki kanepenin yastıkları arasında kaybolmaktır. Resimde görüldüğü gibi bir arada kullanılan koyu ve açık mavi tonları dinlenmeniz için ideal bir ortam sunuyor. Mavi modern evlerde çok şık duruyor. Beyazla birlikte kullanıldığında mavi odayı daha davetkar hala getiriyor ve ortama gereken sıcaklık duygusunu katıyor. Renk tayfında çok az renk mavi kadar farklı tonlarda bulunuyor.
İşte geçen yorucu bir gün sonrası isteyeceğiniz tek şey oturma odasındaki kanepenin yastıkları arasında kaybolmaktır. Resimde görüldüğü gibi bir arada kullanılan koyu ve açık mavi tonları dinlenmeniz için ideal bir ortam sunuyor. Mavi modern evlerde çok şık duruyor. Beyazla birlikte kullanıldığında mavi odayı daha davetkar hala getiriyor ve ortama gereken sıcaklık duygusunu katıyor. Renk tayfında çok az renk mavi kadar farklı tonlarda bulunuyor.
Mavi için her zaman krallara yaraşır bir renk diye düşünülmüştür. Aristokrasi ve din adamları tarafından tercih edilen mavi saflık ve kraliyetle özdeşleşmiştir. Yatak odası dinginlik ve sakinliğin mabedi, kişisel bir vaha olduğuna göre, mümkün olduğunca sıcak ve davetkar tasarlanmalıdır. Çok moda olan beyaz yatak odaları, karakterden yoksun odalar haline dönüşüyor. Yaygın görüşün aksine mavi nötr bir renktir ve hem kızların, hem oğlanların odalarında kullanılabilir. Bu odada beyaz duvarlar ve ahşap duvar lacivert kadife nevresimlerle ortaya çıkmış. Yatak odalarında mavinin her tonunu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.
Oturma odası ve yatak odasının yanında uzun günün yorgunluğunu attığımız bir diğer yer ise banyodur. Belki de durgun suyun da rengi olduğundan mavi banyolara çok yakışır. Banyolar genelde çok az ışık aldığından yüzeylerin olabildiğince açık tonlarda olması faydalıdır. Bu banyo da tazeleyici bir atmosfere sahip. Tüm kaygı ve dertlerinizden arınmanız için sizi de misafirlerinizi de davet ediyor. Banyolar için açık mavi tonlarını öneriyoruz. Koyu tonlar bunaltıcı bir hava verir. Ancak banyo geniş ve iyi aydınlatılmışsa tercih edilebilir. Ama açık mavi tonları vurgulamak için biraz koyu mavi kullanımından da zarar gelmez.
Son dönemlerdeki yaygın kanı mavinin iştah kapattığı yönünde. Bu yüzden mutfak ve yemek odalarında bol miktarda kullanılmamalıdır. Tabi ki bu kanun değil ama köşe yazarlarının, dergilerin ve iç mimarların genel tavsiyesi bu yönde oluyor. Ama illa mavi mutfak istiyorsanız bu sizi yıldırmasın. Ancak bu durumda da size duvarları ya da büyük parçaları değil, aksesuarları ve detayları mavi yapmanızı öneririz. Bu mutfağın tasarımcısı orta bankoda ilginç bir mavi tonu kullanmış. Fakat bunu zekice yapmış, çünkü sadece belli açılardan görülebiliyor ve mutfağa hakim durumda değil.
Mavi kullanımı kesinlikle sadece iç mekanlarla sınırlı değil. Dış mekanlarınız da mavileştirme hareketinden nasibini alabilir. Bir vazoya koyulan çiçekler, süs eşyaları ya da dış duvarlara asacağınız seramiklerle ortama biraz renk katabilirsiniz. İç mekanlara dinlendirici bir hava katmak istediğiniz gibi verandanızda da aynı etkiyi yaratabilirsiniz.
İş yerleri dingin olmamalı, bu yüzden yoğun çalışılan yerlerde sakinleştirici tonlardan kaçınmak lazım. Eğitim öğretim yerlerinde de maviden uzak durup, yaratıcılığı ve zihni uyaracak turuncu ve sarı tonlar tercih edilmeli. Ama en sevdiğiniz renk maviyse buna diyecek bir şey yok. Yalnız yine de tıpkı resimde olduğu gibi maviyi ekonomik kullanmanızı öneririz.