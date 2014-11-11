Evleri maviyle güzelleştirmek

Renkler hayatımızda, dolayısıyla evlerimizde de büyük bir role sahip. İnsanlar sizi tanımasalar bile, renk seçimlerinizden sizin hakkınızda yorumda bulunabilirler, çünkü renkler kişilik ve zevklerin yansımasıdır. Mavinin sakinlik, dinginlik ve sükunetle ilişkili olduğu yaygın bir kanıdır. Bu yüzden mavi genelde yatak odaları ve banyolarda kullanılır. Söylendiğine göre mavi vücudumuzun karmaşık kimyasal yapısını etkiliyor ve nabzı ve kan basıncını düşürüyor. Aslında bu teoride doğru gibi görünüyor ama mavinin hangi tonunun kullanıldığı ve kullanım miktarı da önemli faktörler. Çok fazla lacivert kullanımı bunaltıcı olabilirken, çok açık bir mavi kullanımı ise soğuk gelebiliyor.

Maviyi kullanmadan önce aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerek.

1) Maviyi hangi odada kullanacaksınız?

2) Odanın ışık kaynağı doğal mı yapay mı?

3) Odada yaratmak istediğiniz ambiyans ne? Dinlendirici mi, heyecan verici mi vb?

4) Odayı kim kullanacak?

5)Odanın renk skalasını etkileyecek, birleşik oda, manzara vs. gibi dış etmenler var mı?

Bu noktaları inceledikten sonra mavinin sizin için doğru renk olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bugün evlerin farklı odalarında kullanılan mavi tonlarına göz atacağız. Aynı zamanda mavinin nerelerde ne kadar kullanılması gerektiğini tartışacağız. Renklerin psikolojisine göre, bazı odalar bazı renkler için diğer odalara göre daha uygun. Bu yazıdaki fotoğraflarda mavi rengin odanın görünümünü nasıl etkilediğini göreceksiniz.

Maviye Yatmak

İşte yorucu bir gün sonrası isteyeceğiniz tek şey oturma odasındaki kanepenin yastıkları arasında kaybolmaktır. Resimde görüldüğü gibi bir arada kullanılan koyu ve açık mavi tonları dinlenmeniz için ideal bir ortam sunuyor. Mavi modern evlerde çok şık duruyor. Beyazla birlikte kullanıldığında mavi odayı daha davetkar hala getiriyor ve ortama gereken sıcaklık duygusunu katıyor. Renk tayfında çok az renk mavi kadar farklı tonlarda bulunuyor.