Pırıl pırıl bir çatı katı

Modern apartman dairelerinde açık alan kullanımı oldukça yaygın ve giderek daha da yaygınlaşıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de elbette apartman dairelerinin kısıtlı bir genişliğe sahip olması ve duvarlarla ayrılarak hiçbir metrekaresinin boşa harcanmasının istenmemesi. Bu dairede de salon alanında hem oturma odası, hem çalışma alanı, hem mutfak, hem de yemek alanı bir arada bulunuyor. Bütün bu alanların bir arada bulunmasının bir kaos ve karmaşa yaratacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her alan minimal ve modern mobilya tercihleri ve fonksiyonel bir yerleşimle birbirinden ayrılmış. Bu fotoğrafta da ahşap ve beyazın zarafetinin iç içe geçtiği şık ve modern mutfak ve yemek alanını görüyoruz.