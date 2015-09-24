Pırıl pırıl bir çatı katı

Şehir merkezindeki apartmanlarda yaşayanlar için çatı katları hem yaşam kalitesi açısından hem de estetik açıdan en iyi seçeneklerden biridir. Genelde geniş teraslara sahip olan çatı katları hem şehir manzarasıyla iç içe olmamızı sağlarlar hem de ev sakinleri için müthiş bir mahremiyet alanına sahiptirler. Bugünkü yazımızda kapısını çalacağımız bu apartman dairesi de Barcelona gibi büyük bir şehirde olmasına rağmen, hem şehrin merkezinde yer alıyor hem de sükunet ve huzur dolu bir atmosfere sahip. Estudioitales isimli bir firma tarafından dizayn edilmiş olan bu çatı katı daire hem manzarasıyla hem de iç mimari tasarım ve dekorasyonuyla insanı kendine hayran bırakıyor. Buyurun birlikte gezmeye başlayalım…
Modern apartman dairelerinde açık alan kullanımı oldukça yaygın ve giderek daha da yaygınlaşıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de elbette apartman dairelerinin kısıtlı bir genişliğe sahip olması ve duvarlarla ayrılarak hiçbir metrekaresinin boşa harcanmasının istenmemesi. Bu dairede de salon alanında hem oturma odası, hem çalışma alanı, hem mutfak, hem de yemek alanı bir arada bulunuyor. Bütün bu alanların bir arada bulunmasının bir kaos ve karmaşa yaratacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her alan minimal ve modern mobilya tercihleri ve fonksiyonel bir yerleşimle birbirinden ayrılmış. Bu fotoğrafta da ahşap ve beyazın zarafetinin iç içe geçtiği şık ve modern mutfak ve yemek alanını görüyoruz.
Mutfağın yan tarafında konumlanmış olan oturma alanında da beyaz rengin ferahlatıcı ve genişletici etkisinden faydalanılmış. Tavandaki projektöre dikkat ederseniz salonda bir sinema alanının yaratılmış olduğunu da fark edebilirsiniz. Minimalist bir yaklaşımla dizayn edilmiş olan mekanda mobilya ve aksesuar kalabalığına yer verilmemiş ve böylece son derece ferah ve dinlendirici bir alan yaratılmış.
Bu tarihi şehre ait geniş bir manzaraya sahip olan teras alanı evin en güzel köşelerinden birini oluşturuyor. Evin genel karakterini meydana getiren tasarım özelliklerinin burada da uygulandığını görebiliyoruz. Minimal ve yalın bir dekorasyonla hem bir hayli konforlu hem de ferah bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Orta sehpa olarak kullanılan taşıma paleti ise evin kendine has çağdaş stilinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Teras alanında da yine beyaz renk kullanımı baş rolde.
Mutfağın öteki tarafında yer alan ve mutfak tezgahıyla sınırları belirlenmiş olan çalışma alanı son derece kullanışlı ve ergonomik olarak dizayn edilmiş. Duvara yaslanan çalışma masası sayesinde alandan tasarruf edilirken yer döşemelerinde kullanılan ahşap rabıtalar da bu alana kendine özgü bir ağırbaşlılık katıyor.
Evin diğer odalarına doğru açılan koridor alanı daha ilk bakışta modern dekorasyonuyla bizi hemen etkisi altına almayı başarıyor. Koridordan odaya geçişte kullanılan duvar yarı saydam bir tür camdan imal edilmiş ve bu evin tüm odalarının ışığı kesmeden aynı oranda aydınlanmasını sağlıyor.
Ve son olarak da banyoya uğruyoruz. Banyo tasarım ve dekorasyonunda da yine evin genel havasına hakim olan ferahlık ve konfor ön planda tutulmuş ve açık renkli malzemeler tercih edilmiş. Duvarlarda ve yerlerde doğal taş kaplamalar kullanılarak evin çağdaş karakterine uygun naturel bir atmosfer yaratılmış. Banyodaki en dikkat çeken tasarım unsuru ise sıradanlığı ve monotonluğu kıran ve eşsiz bir derinlik yaratan tavana yerleştirilmiş ayna. (Bu çatı katı daireyi beğendiyseniz Pırıl pırıl bir apartman dairesi isimli yazımızda konuk olduğumuz evi de çok seveceğinizden eminiz.)