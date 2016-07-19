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Yağmur suyu depolamak için 5 farklı sistem

ümit atdağ ümit atdağ
Oak pond in St georges hill Weybridge, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd
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Gelişen inşaat teknoloji ile birlikte atık yenilenebilir binalar inşa edilmeye başlanmış ve  tüm binalar teknolojik binalar haline getirilmiştir. Yeni binalarda kullanılan gri su geri dönüşüm sistemleri ile yağmur suları tekrar kullanılabilir temiz su haline getirilip su kaynaklarının tükenmesinin önüne geçilmiştir. Yeni binalarda teknolojik sistemler kullanılırken eski yapılarda da farklı sistemler kullanılarak yağmur suyu depolama ve tekrar kullanma imkanı sağlanmıştır. Evlerin çatılarında, bahçesinde veya havuzunda yağmur suyu biriktirilerek depolanmıştır. Bu gün homify farkı ile yağmur suyunu depolama yöntemlerinin evlere dekoratif bir ve görsel bir şekilde yerleştirildiğini göreceksiniz.  Dünya üzerinde bulunan farklı bölgelerde yer alan farklı yağmur suyu depolama sistemlerini birlikte inceleyelim.

Estetik depolama tankı

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd Modern Bahçe
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Yağmur suyunu depolamak için gerekli olan depoyu veya su tankını yer altına yerleştirip üzerini doğal taşlarla kapatarak estetik ve şık bir depolama alanı oluşturabilirsiniz. Örnek yağmur suyu depolama sistemi gibi bir hazne de biriktirdiğiniz yağmur suyunu bir kaç su hattı ile görsellik oluşturarak depolayabilir ve örnekte olduğu gibi bahçenizin görselliğini de artırabilirsiniz. Yağmur suyu depolama sistemi yanına bahçe peyzajı yaptığınızda dinlenme alanı olarak eksiksiz bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

Biriktirme havuzu

Oak pond in St georges hill Weybridge, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Oak pond in St georges hill Weybridge

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Yağmur suyunu hem depolamak hem de bahçenizde görsellik oluşturmak için geniş havuzları kullanabilirsiniz. Geniş ölçülere sahip olan havuzların küçük çaplardaki çıkışlarından yavaş yavaş depoya akacak olan su havuz içerisinde birikerek bir havuz görüntüsü oluşturacaktır. Örnek havuz uygulamasında olduğu gibi yemyeşil bahçe içinde estetik bir havuz görüntüsü oluşturarak bahçenizin kalitesini de artırabilirsiniz.

Küçük havuzcuklar

Modern, bespoke stone water tanks Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

Modern, bespoke stone water tanks

Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

Evinizde geniş bir havuz için yer yoksa resimdeki gibi farklı boyutlarda küçük havuzcukları tercih edebilir ve yağmur suyunu bir şelaleye çevirebilirsiniz. Bu sayede evinizin görüntüsü değişeceği gibi yağmur suyunu estetik bir şekilde depolamış olursunuz. Yağmur suyunu çatı etrafında toplayan drenaj borularını bu havuzcuklara yönlendirerek  hem akışkan suyun çatıda birikmesini önlemiş olursunuz hem de  dekoratif havuzlar sayesinde görsellik sağlamış olursunuz.

Plastik konteyner

homify BahçeBitki & Çiçekler
homify

homify
homify
homify

Bahçenizde küçük plastik konteyner yerleştirerek  su bitkilerini yetiştirebileceğiniz gibi  bu konteynerler aracılığı ile bahçenizde yağan yağmurdan su toplayarak bahçenizin sulamasında da kullanabilirsiniz. Örnek uygulamada olduğu gibi ince uzun bir su konteynere tercih ederek yağmur suyunu toplayabilir ve canlı bitkiler yardımıyla bu konteynere gizleyerek bahçenizin dekoratif görüntüsünü bozmadan  işlevsel bir yağmur suyu depolama alanı oluşturabilirsiniz.

Çatı peyzajı

Rooftop Garden, The White Room The White Room Akdeniz Bahçe Beton Beyaz
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

Yağmur suyu biriktirmek için illa ki bir su havuzu oluşturmak veya yağmur drenaj hattı yapmak zorunda değilsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi dekoratif bir çatı peyzajı yaparak bitkilerin suyu emmesini ve süzülerek suyun farklı bir alanda toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çatınızda veya bahçenizde geniş bir havuz yerine çatı bahçesine sahip olup örnek bir vatandaş olarak yeşil bir eve sahip olmuş olursunuz. bitkiler  suyu daha uzun süre köklerinde tutacaklarından su toplama ile ilgili bir problem oluşmayacak ve basit bir görsellik ile yağmur suyu toplamış olacaksınız.

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