Yağmur suyu depolamak için 5 farklı sistem

Yağmur suyu biriktirmek için illa ki bir su havuzu oluşturmak veya yağmur drenaj hattı yapmak zorunda değilsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi dekoratif bir çatı peyzajı yaparak bitkilerin suyu emmesini ve süzülerek suyun farklı bir alanda toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çatınızda veya bahçenizde geniş bir havuz yerine çatı bahçesine sahip olup örnek bir vatandaş olarak yeşil bir eve sahip olmuş olursunuz. bitkiler suyu daha uzun süre köklerinde tutacaklarından su toplama ile ilgili bir problem oluşmayacak ve basit bir görsellik ile yağmur suyu toplamış olacaksınız.