Küçük evler için 7 dekorasyon önerisi

Ülkemizde oldukça yaygın olan bir konut tipi de yazlık adını verdiğimiz ve adından da belli olacağı üzere, ekseriyetle yılın yalnızca yaz aylarında düzenli olarak kullanılan ikinci konutlar. Bu tip konutların en büyük özellikleri ise, hem ikinci konut olmaları hem de sezonluk olmaları nedeniyle oldukça küçük boyutlara sahip olmaları. Şehir evlerimizin büyük olması imkanımız varsa tercih ettiğimiz bir şey ancak iş ikinci konuta geldiğinde, normalde asla sığamayacağımız boyuttaki konutlarda haftalarca, hatta aylarca mutlu mesut vakit geçirebiliyoruz. Aslında bu durumdan çıkarmamız gereken bazı dersler de yok değil… Daha küçükle ve daha azla idare edebildiğimizi görmek normal konutlarımızda da aslında daha azına ihtiyaç duyduğumuzu anlayabilmemeze sebep olabilir. Dekorasyon konusunda, çağımız büyüme değil küçülme çağı. Bir miktar zorunluluktan bir miktar da başa çıkabilme arzusu nedeniyle ileri görüşlü birçok insan hem evlerini küçültme yoluna gidiyor hem de eşyalarındaki fazlalıkları ayıklıyor. Bu konuyla ilgili ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Konumuza dönecek olursak, toplam kullanım alanı altmış, yetmiş metrekare gibi büyüklükleri geçmeyen konutların en işlevsel şekilde kullanılması ve aynı zamanda da şık ve sade görünmeleri için yedi adet dekorasyon önerisi hazırladık. Bunlardan bazıları elbette sizin evinize uygun olmayabilir ancak yine de fikir vermesi ve ilham kaynağı olması açısından bu önerileri yoksaymamanızı ve kendi evinize adapte etmeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, homify Dergi sayfalarında yapacağınız aramalar sayesinde, küçük evler ile ilgili birçok derlememize ulaşabilirsiniz.
Mutfaklar; küçük evlerin belalı mekanları… Ve bu konuda atacağımız ilk adımımız en önemli adım: Fazla eşyalardan kurtulun! Eski püskü, kırık, çatlak, kırk yılın başı kullanılan, sayıca fazla tabak çanak, bardak, fincan, tencere, tava… Kullanmıyorsanız elden çıkarın. Arada sırada misafir ağırlıyorsunuz diye, her gün elinizin altında karılıp duran fazla eşyalarla yaşamak zorunda değilsiniz. Sonra: Mümkün olduğunca açık renkli dolapları tercih edin, icabında kendiniz boyayın, tezgahın üstünü derli toplu tutun ve çok iyi bir aydınlatma yaptırın.
Eğer duvar dibinde düz tipte merdiveniniz varsa merdiven boşluğunuz nispeten geniş olacaktır. Bu durumda merdiven altında dar, tezgah tipi bir masa ve basit bir sandalyeler ile küçük bir çalışma odası yaratabilirsiniz.
Merdiven altınız içinde vakit geçirebileceğiniz küçük bir mekana dönüştürülemez tipteyse, bu alanı depolama için kullanabilirsiniz. Fotoğraftaki örneğimiz son derece marjinal, ancak çok daha basit düzenekler ile bu alanı arzu ettiğiniz türde bir depolama alanına çevirmeniz mümkün. Yerin özel bu tür bir çalışmayı hazır mutfak ve dolap firmaları başarıyla gerçekleştirecektir.
Açık planlı yaşam alanları yemek odası, mutfak ve salonun bir arada tasarlanmasıyla oluşturuluyor. Üç ayrı alanın bir yapıda toplanması mekanı daraltmanın aksine mekanın pratik kullanımını ve sadeliğini gözler önüne seriyor. Örneğin pencere önüne yerleştirilen gri köşe koltuk sade ve modern çizgisiyle tüm mekanı yumuşatan bir etkiye sahip. Mutfak alanı ve oturma alanı arasında bir seperatör görevi gören beyaz ve ahşap yemek masası takımı ortamdaki genel yalınlığın pekişmesini sağlamış. Mutfak dekorasyonu son derece sade ve detaysız tasarlanarak açık plan yaşantının gözleri yormayacak bir şekilde oluşması sağlanmış. Mutfak dolapları ve mutfak alanındaki duvar karoları beyaz seçilerek mutfak tezgahı ve raflarındaki ahşap malzemeyle birlikteliği tamamlanmış. Oturma alanında neredeyse bir duvarı kaplayan ahşap raf üzerindeki dekoratif illüstrasyon ve resimler mekana yaşamsallık katarken herhangi bir baskın renk kullanılmadan çözümlenmiş. Açık plan yaşam alanları gördüğünüz gibi eğer isterseniz berrak bir üslupla tasarlanabilir ve böylece alanın küçüklüğü ya da iç içeliği sizleri yormanın aksine rahatlatıcı bir etki verebilir.
Küçük dublekslerin en büyük problemi, tüm küçük konutlarda olduğu üzere depolama alanlarının kısıtlı olması olabilir. Bu problemi aşmanın yolu ise ölü alan bırakmaksızın, uygun odalara mekana özel depolama üniteleri yaptırmaktır. Varsa garaj, merdiven altı, bodrum katı, binanın dış cephesine modüler yapılar bu tür depolama üniteleri için uygun alanlardır.
Çatı katları da mekana özel tasarlanıp imal edilecek depolama üniteleri için idealdir. Normak şartlarda ölü alan olarak kalacak eğimli düvar altları, o alan için özel olarak tasarlanmış raf ve dolap üniteleri ile evinize depolama çözümleri getirecektir.
Son önerimiz ise yüksek tavanlı binalarda uygulanabilecek türde bir dekorasyon çalışması. Asma kat beton kolonlara ya da tavan kirişlerine monte edilerek bina ile bütünlüğü sağlanır. Eğer çalışma yapılacak alanda beton kolon veya taşıyıcı direkler bulunmuyorsa asma kat belirli çelik direkler ile taşınacak şekilde projelendirilir ve üretilir. Bu elbette her dubleks için uygun olmayabilir.