Küçük evler için 7 dekorasyon önerisi

Ülkemizde oldukça yaygın olan bir konut tipi de yazlık adını verdiğimiz ve adından da belli olacağı üzere, ekseriyetle yılın yalnızca yaz aylarında düzenli olarak kullanılan ikinci konutlar. Bu tip konutların en büyük özellikleri ise, hem ikinci konut olmaları hem de sezonluk olmaları nedeniyle oldukça küçük boyutlara sahip olmaları. Şehir evlerimizin büyük olması imkanımız varsa tercih ettiğimiz bir şey ancak iş ikinci konuta geldiğinde, normalde asla sığamayacağımız boyuttaki konutlarda haftalarca, hatta aylarca mutlu mesut vakit geçirebiliyoruz. Aslında bu durumdan çıkarmamız gereken bazı dersler de yok değil… Daha küçükle ve daha azla idare edebildiğimizi görmek normal konutlarımızda da aslında daha azına ihtiyaç duyduğumuzu anlayabilmemeze sebep olabilir. Dekorasyon konusunda, çağımız büyüme değil küçülme çağı. Bir miktar zorunluluktan bir miktar da başa çıkabilme arzusu nedeniyle ileri görüşlü birçok insan hem evlerini küçültme yoluna gidiyor hem de eşyalarındaki fazlalıkları ayıklıyor. Bu konuyla ilgili ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Konumuza dönecek olursak, toplam kullanım alanı altmış, yetmiş metrekare gibi büyüklükleri geçmeyen konutların en işlevsel şekilde kullanılması ve aynı zamanda da şık ve sade görünmeleri için yedi adet dekorasyon önerisi hazırladık. Bunlardan bazıları elbette sizin evinize uygun olmayabilir ancak yine de fikir vermesi ve ilham kaynağı olması açısından bu önerileri yoksaymamanızı ve kendi evinize adapte etmeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, homify Dergi sayfalarında yapacağınız aramalar sayesinde, küçük evler ile ilgili birçok derlememize ulaşabilirsiniz.