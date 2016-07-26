Ordu'da içinizi ferahlatacak bir ev projesi

Bugün sizleri yeşille mavinin bütünleştiği Karadeniz'in güzel şehri Ordu'ya götüreceğiz. Konut sektörü sadece büyük şehirlerde değil, Ordu gibi görece küçük şehirlerde de trend yaratacak tasarımlar yaratıyor. Bugün tanıtacağımız evi görürken buna bir kez daha şahit olacaksınız. Genellikle pastel renklerin kullanıldığı ev, insanın içini ferahlatıyor. Yücel Partners tarafından tasarımı yapılan eve bayılacaksınız.

Mimarlar ev tasarımının en önemli unsurları. Size yakın bir mimara ulaşmak için, mimarlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.