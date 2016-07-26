Ordu'da içinizi ferahlatacak bir ev projesi

Bugün sizleri yeşille mavinin bütünleştiği Karadeniz'in güzel şehri Ordu'ya götüreceğiz. Konut sektörü sadece büyük şehirlerde değil, Ordu gibi görece küçük şehirlerde de trend yaratacak tasarımlar yaratıyor. Bugün tanıtacağımız evi görürken buna bir kez daha şahit olacaksınız. Genellikle pastel renklerin kullanıldığı ev, insanın içini ferahlatıyor. Yücel Partners tarafından tasarımı yapılan eve bayılacaksınız.
Mimarlar ev tasarımının en önemli unsurları. Size yakın bir mimara ulaşmak için, mimarlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Salon duvarların ve kanepelerin renk uyumuyla dikkat çekiyor. Gri tonlu duvar ve kanepelerle kontrastı ise mavi renkli tekli koltuklar sağlıyor. Aslına bakarsanız salona üç renkli diyebiliriz. Gri tonlu duvarlar ve kanepeler, koyu mavi koltuklar ve ahşap malzemelerin renkleri. Televizyon izleme bölümü, sohbet alanı ve yemek bölümü olmak üzere üçe bölünmüş salon çok kalabalık görünse de tüm mobilyaların birbiriyle sağladığı uyum bu sıkışıklığı ortadan kaldırıyor. Salondaki aydınlatma unsurları da genel kompozisyonu tamamlar nitelikte.
Mutfak oldukça şık görünüyor. Bembeyaz dolapların domine ettiği mutfakta bulunan mutfak adası hem tezgah hem de yemek masası olarak işlev görüyor. Mutfaktaki ankastre cihazlar ise siyah ve beyazın klasik kontrastından faydalanılmış. Beyaz ağırlıklı olmasından dolayı oldukça ferah olan mutfak aynı zamanda geniş pencere sayesinde gün ışığını da bolca alıyor.
İlk resimde gördüğümüz salona ve diğer odaları birbirine bağlayan holü görüyoruz. Hol çok estetik bir görüntüye sahip. Doğal taşlarla döşeli zemin ve pastel renkli duvar kağıtları birbirleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Beyaz kapılar da bu uyuma eşlik ediyor. Aydınlatma unsurlarına ilave olarak şamdanlar da hole ayrı bir hava katıyor.
Yatak odasında salonda olduğu gri tonlu duvarlarla koyu mavi mobilyaların kontrastına şahit oluyoruz. Yatak kapitone ve kadife dokulu yatak başlığıyla dikkat çekiyor. Duvardaki tablolar ise odaya estetik bir dokunuşta bulunuyor. İçeriye dolan gün ışığından dolayı oda da oldukça ferah bir hal alıyor.
Ebeveyn yatak odasında ise daha açık ve pastel renkler kullanılmış. Kontrast ise koyu ahşap rengindeki konsol ile sağlanmış. Yatağın karşısındaki açık kapı ise giyinme odasının kapısı.
Giyinme odasında da beyaz tercih edilmiş. Giyinme odaları evin güneş görmeyen bir bölümünde yer aldığı için mobilyalarında beyaz rengi kullanmak alanı daha geniş gösterecektir. Burada bu uygulanmış ve giyinme odası son derece geniş görünüyor. Bolca bulunan depolama alanı sayesinde ev halkının tüm kıyafetleri yer bulabilecek.
Banyoda klasik ve modern bir arada kullanılmış. Klozet, lavabo ve duş bölümünün modern çizgilerine rağmen duvardaki karolarda klasik desenler tercih edilmiş.
Burası da evin küçük banyosu ama biz bu fotoğrafı ahşap lavabo tezgahını göstermek için aldık. Banyonun gri ağırlıktaki tasarımının içinde kontrast oluşturan tezgah son derece şık görünüyor.
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