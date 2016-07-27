Denizli'de parmak ısırtan bir ev

Bugün sizlerle Ege'nin incisi Denizli'ye gideceğiz. Evet, yanlış duymadınız. İlk bakışta bir Avrupa başkentinde gibi görünen bu ev Denizli'de bulunuyor. Çok geniş bir alana oturan ev üç yatak odası, bir hobi odası, bir çocuk odası ve geniş bir salondan oluşuyor. Böyle bir evde havuz olmamasını beklemek de normal olmazdı. Evin estetik bir de havuzu bulunuyor. Gelin bu olağanüstü evi daha yakından görelim.