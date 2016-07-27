Denizli'de parmak ısırtan bir ev

Bugün sizlerle Ege'nin incisi Denizli'ye gideceğiz. Evet, yanlış duymadınız. İlk bakışta bir Avrupa başkentinde gibi görünen bu ev Denizli'de bulunuyor. Çok geniş bir alana oturan ev üç yatak odası, bir hobi odası, bir çocuk odası ve geniş bir salondan oluşuyor. Böyle bir evde havuz olmamasını beklemek de normal olmazdı. Evin estetik bir de havuzu bulunuyor. Gelin bu olağanüstü evi daha yakından görelim.
Evin girişi son derece şık ve davetkar. Adeta nasıl bir eve girileceğinin ipucunu veriyor. Taş, ahşap ve cam bir arada çok başarılı bir şekilde uygulanmış. Girişteki aydınlatma da dikkat çekici. Evin girişini adeta bir vitrine dönüştürüyor.
Sıcak yaz günlerinde kendinizi atıp serinleyebileceğiniz havuz ise arka bahçede bulunuyor. Ahşap zeminin üstünde konuşlanan rattan şezlonglar üzerinde sonsuz enerji kaynağı güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
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Geniş salonda pastel renkler tercih edilmiş. Oturma bölümü ve yemek bölümü olarak ikiye ayrılan salonun aydınlatma unsurları dikkat çekici. Hem yerden hem de tavandan spotların kullanıldığı salonda yemek masasının üstünde de bir avize bulunuyor.
Böyle geniş bir evde bulunabilecek alanlardan biri de hobi odası. Bu hobi odasında bir bar, kütüphane ve ev sineması sitemi var. Barda hazırlanan içkiler yudumlanırken çeşit çeşit filmi sinema kalitesinde izlemek mümkün. Ev sahipleri dilerse bu odayı bir okuma salonu olarak da kullanabiliyor.
Beyazın domine ettiği mutfakta siyah beyaz kontrastından faydalanılmış. Beyaz parlak lake dolapların yanında tezgahlar ve duvarlar siyaha boyanmış. Beyaz dolapların yanı sıra içeri giren ışık mutfağı son derece aydınlık gösteriyor. Mutfak adası hem yemek masası hem de tezgah olarak işlev görüyor.
Evin küçük hanımının odasını görüyorsunuz. Pembe perdeler ve aksesuarlarla renklendirilen odad beyazın hakimiyeti var. Geniş penceresiyle gün ışığını içeri alan oda beyaz mobilyaları sayesinde oldukça geniş ve ferah görünüyor.
Ebeveyn yatak odası oldukça gösterişli hazırlanmış. Yatak başlığı ve bu başlığın bulunduğu duvar son derece şık. Avizeler, aplikler, komodin hepsi birer klasik şaheser gibi görünüyor. Yatağa ilişik olarak bir de yatak bankı bulunuyor. Oda sadece yatmak için değil, aynı zamanda oturmak için de tasarlanmış. Pencere kenarındaki iki koltuk ve sehpa hem odanın genel tasarımıyla uyumlu, hem de işlevsel.
Bu yatak odasında da klasik bir tarz tercih edilmiş. Daha koyu renklerin kullanıldığı odada altın varaklı seperatör en dikkat çekici unsurlardan birisi.
Banyonun genelinde modern karolar kullansa da lavabo tezgahı ve ayna banyoya klasik bir banyo havası katmış.
Burası da evin erkek çocuğunun odası. Aydınlık oda, rengarenk uygulamalarla dikkat çekiyor.
Bu ev hoşunuza gittiyse şu eve de bir göz atın deriz.