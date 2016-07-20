Hoşunuza gidecek 10 rustik mekan

Rustik tarz her şeyden önce kelime anlamı olarak kırsal anlamına gelir. Rustik tarz da içerdiği unsurlarla kırsal bir görünüme sahiptir. Ahşap ve taşın doğal haliyle kullanıldığı bu tarzda büyük mobilyalara yer verilse de yaşam alanları çok sıkışık olmamalı ve ferahlıktan vazgeçilmemelidir. Bu tarzda işlenmemiş, parlatılmamış unsurlar önde gelir. Kapatılmamış çatı kirişleri, sıvanmamış tuğla duvarlar, eski tip yer karoları ve fayanslar bu tarzın vazgeçilmezleridir.
Ahşap çatı kirişlerinin önem kazandığı bu tarz için çatı ustaları büyük önem taşıyor.
Rustik tarzda beyaz renk özel bir önem taşır. Burada da bembeyaz bir odada rustik bir hava yaratılmış. Kaplanmamış ahşap çatı ve kırsal tasarıma sahip masa ve sandalyeler bu odanın rustik bir hal kazanmasına yardımcı olmuş.
Mutfağın en dikkat çekici yanı çıplak bırakılmış tavan kirişleri. İşlenmemiş görüntüsüyle mutfağa rustik bir hava kazandıran tavan kirişlerinin yanı sıra duvarlardaki taş da bu havaya destek veriyor. Mutfak adası ve tezgahın eski görünümlü ahşapları ve yer döşemesinin doğal görünümü mutfağa rustik bir hava katan unsurlar arasında.
Bu tarz eski model bir şömine de bulunduğu ortama rustik bir hava katabilir. Şöminenin bulunduğu bölüm yuvarlak çizgileriyle de dikkat çekiyor. Bu yuvarlak çizgiler taşla kaplanmış ve rustik bir hava kazandırmış. Açıkta bırakılan çatı kirişleri de rustik havaya destek veriyor.
Rustik unsurlardan biri de sıvasız bırakılan tuğla duvarlardır. Bu banyoda da böyle duvara yer verilerek rustik bir esinti sağlanmış. Duvarın ortasındaki ibrik de bu esintiye katkı sağlıyor.
Bu mutfak tam anlamıyla rustik bir mutfak. Gerek sıvasız taş ve tuğla duvarları, gerek ham ahşap kullanılan taban döşemeleri, gerekse de antik ve köy tarzını yansıtan masa ve sandalyeleriyle rustik bir mutfağa örnek teşkil ediyor. Mutfakta aydınlatma unsurları dışında kullanılan her şey rustik tarza uygun. Çatı kirişleri ve tezgahın aydınlatılmasında kullanılan ahşap paneller de ham ahşaptan yapılmış.
Ahşap merdiven odanın baş rolünde. Ham ahşaptan işlenmemiş merdiven odaya rustik tarz kazandıran en önemli unsur. Merdivenin yanı sıra ahşap kanepe, şömine, taş duvar ve kilim de rustik tarzı destekliyor.
Bu mutfak da tam anlamıyla rustik bir mutfak. Gerek açıkta bırakılan tavan kirişleri, gerek taş ve tuğla duvarlarıyla rustik bir havaya kavuşan mutfak, mobilyalarıyla da dikkat çekiyor. Beyaz masa ve sandalyeler ham ahşabın üzerine beyaz boya yapılarak elde edilmiş.
Çatı ve taş duvarla rustik bir hava kazanan odanın atmosferini sayvanlı yatak tamamlamış. Şifoniyer de bu havaya destek veriyor.
Modern tarz ve rustik tarzın bir araya geldiği bu mutfağın duvarları taş ve mutfağa rustik bir hava katıyor.
Ahşap kirişler, tuğla duvarlar ve şömine metal merdivenlerle birleşince rustik ve endüstriyel esintiler yaratmış.
Rustik tarzı seviyorsanız bu yazıya da bir göz atmanızı tavsiye ederim.