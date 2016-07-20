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Hoşunuza gidecek 10 rustik mekan

Aydin Sanli Aydin Sanli
SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Rustik Mutfak
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Rustik tarz her şeyden önce kelime anlamı olarak kırsal anlamına gelir. Rustik tarz da içerdiği unsurlarla kırsal bir görünüme sahiptir. Ahşap ve taşın doğal haliyle kullanıldığı bu tarzda büyük mobilyalara yer verilse de yaşam alanları çok sıkışık olmamalı ve ferahlıktan vazgeçilmemelidir. Bu tarzda işlenmemiş, parlatılmamış unsurlar önde gelir. Kapatılmamış çatı kirişleri, sıvanmamış tuğla duvarlar, eski tip yer karoları ve fayanslar bu tarzın vazgeçilmezleridir. 

Ahşap çatı kirişlerinin önem kazandığı bu tarz için çatı ustaları büyük önem taşıyor. 

Beyaz

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE Rustik Yemek Odası
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

Rustik tarzda beyaz renk özel bir önem taşır. Burada da bembeyaz bir odada rustik bir hava yaratılmış. Kaplanmamış ahşap çatı ve kırsal tasarıma sahip masa ve sandalyeler bu odanın rustik bir hal kazanmasına yardımcı olmuş. 

Çıplak kirişler

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Mutfak
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Mutfağın en dikkat çekici yanı çıplak bırakılmış tavan kirişleri. İşlenmemiş görüntüsüyle mutfağa rustik bir hava kazandıran tavan kirişlerinin yanı sıra duvarlardaki taş da bu havaya destek veriyor. Mutfak adası ve tezgahın eski görünümlü ahşapları ve yer döşemesinin doğal görünümü mutfağa rustik bir hava katan unsurlar arasında. 

Şömine

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Yemek Odası Ahşap
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Bu tarz eski model bir şömine de bulunduğu ortama rustik bir hava katabilir. Şöminenin bulunduğu bölüm yuvarlak çizgileriyle de dikkat çekiyor. Bu yuvarlak çizgiler taşla kaplanmış ve rustik bir hava kazandırmış. Açıkta bırakılan çatı kirişleri de rustik havaya destek veriyor. 

Çıplak duvarlar

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Banyo
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Rustik unsurlardan biri de sıvasız bırakılan tuğla duvarlardır. Bu banyoda da böyle duvara yer verilerek rustik bir esinti sağlanmış. Duvarın ortasındaki ibrik de bu esintiye katkı sağlıyor.

Taş duvarlar

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Mutfak
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Bu mutfak tam anlamıyla rustik bir mutfak. Gerek sıvasız taş ve tuğla duvarları, gerek ham ahşap kullanılan taban döşemeleri, gerekse de antik ve köy tarzını yansıtan masa ve sandalyeleriyle rustik bir mutfağa örnek teşkil ediyor. Mutfakta aydınlatma unsurları dışında kullanılan her şey rustik tarza uygun. Çatı kirişleri ve tezgahın aydınlatılmasında kullanılan ahşap paneller de ham ahşaptan yapılmış. 

Ahşap merdiven

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Oturma Odası
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Ahşap merdiven odanın baş rolünde. Ham ahşaptan işlenmemiş merdiven odaya rustik tarz kazandıran en önemli unsur. Merdivenin yanı sıra ahşap kanepe, şömine, taş duvar ve kilim de rustik tarzı destekliyor. 

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Antika masa

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Yemek Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Bu mutfak da tam anlamıyla rustik bir mutfak. Gerek açıkta bırakılan tavan kirişleri, gerek taş ve tuğla duvarlarıyla rustik bir havaya kavuşan mutfak, mobilyalarıyla da dikkat çekiyor. Beyaz masa ve sandalyeler ham ahşabın üzerine beyaz boya yapılarak elde edilmiş.

Çatı ve taş duvar

ANNESSO RUSTICO DI VILLA DELLA TORRE, Studio Feiffer & Raimondi Studio Feiffer & Raimondi Rustik Yatak Odası
Studio Feiffer &amp; Raimondi

Studio Feiffer & Raimondi
Studio Feiffer &amp; Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi

Çatı ve taş duvarla rustik bir hava kazanan odanın atmosferini sayvanlı yatak tamamlamış. Şifoniyer de bu havaya destek veriyor. 

Modern ve rustik

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Modern tarz ve rustik tarzın bir araya geldiği bu mutfağın duvarları taş ve mutfağa rustik bir hava katıyor.

Ahşap ve metal

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Oturma Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Ahşap kirişler, tuğla duvarlar ve şömine metal merdivenlerle birleşince rustik ve endüstriyel esintiler yaratmış.

Rustik tarzı seviyorsanız bu yazıya da bir göz atmanızı tavsiye ederim.

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