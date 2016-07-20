Hoşunuza gidecek 10 rustik mekan

Rustik tarz her şeyden önce kelime anlamı olarak kırsal anlamına gelir. Rustik tarz da içerdiği unsurlarla kırsal bir görünüme sahiptir. Ahşap ve taşın doğal haliyle kullanıldığı bu tarzda büyük mobilyalara yer verilse de yaşam alanları çok sıkışık olmamalı ve ferahlıktan vazgeçilmemelidir. Bu tarzda işlenmemiş, parlatılmamış unsurlar önde gelir. Kapatılmamış çatı kirişleri, sıvanmamış tuğla duvarlar, eski tip yer karoları ve fayanslar bu tarzın vazgeçilmezleridir.

Ahşap çatı kirişlerinin önem kazandığı bu tarz için çatı ustaları büyük önem taşıyor.