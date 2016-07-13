Masal gibi bir kır evi

Bugünkü ev tanıtım yazımızla birlikte pastoral bir rüya deneyimi yaşamaya hazır olun! Polonya’nın Wroclaw şehri yakınlarında bulunan bu eşsiz güzellikteki kır evi bugünkü yazımızın öznesini oluşturuyor. Şehrin gürültüsü, stresi ve boğuculuğundan kaçınanların, daha doğru bir ifadeyle buna imkanı yetenlerin aradıkları herşeyi bulabilecekleri bu evi şimdi, görsellerimizin yardımıyla daha yakından bakarak incelemeye çalışalım.
Tanıtıyor olduğumuz ev çam ağaçlarıyla çevrili bir parkın bir köşesinde, doğayla başbaşa ancak şehir merkezine de sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle kentsel yaşam tarzıyla kırsal kaçış arasında mükemmel bir denge inşa ettiğini söyleyebiliriz. Gepgeniş bir bahçesi de elbette kır evlerinin olmazsa olmazlarındandır ki, burada fazlası bile var.
Evet, bu kez başka bir cepheden bakalım. Tek katlı evimizin beyaz cephesiyle mükemmel bir kontrast oluşturan koyu renkli çatı, mimarlar tarafından sadece kontrast uygulaması amacıyla değil aynı zamanda yöresel mimariye sadık kalma açısından da düşünülmüş olmalı.
Dışarıyı inceledikten sonra şimdi biraz da evin içinde dolaşmaya başlamak istiyoruz. Evin içi yumuşacık açık renklerle bezenip dekore edilmiş, oldukça romantik bir hava taşıdığı hemen hissediliyor. Detaylardaki koyu renkler ise boğuculuğu gidermek için düşünülmüş olmalı. Direkt bahçeye açılan geniş kapılar ve camlar, boyutlarıyla da evin kılınmasına yarar sağlıyor.
Yemek odası ve salonu birbirinden ayıran bir duvar vb.’nin olmadığını, bize başka bir açıdan bakma imkanı sağlayan bu fotoğraf sayesinde anlıyoruz. Dolayısıyla yemek odası da, salonun dekorasyonuna paralel olarak dekore edilmiş. Son derece şık bir tasarıma sahip olan sandalyelerin boyutları ne büyük ne de küçük sayılır. Açık renk ahşaptan masa da ortama başarıyla ayak uydurmuş görünüyor.
Mutfakta bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Yine evin geri kalanı gibi açık ve pastel, yumuşak renklerin hakimiyeti altında, modern dekorasyonun hemen bütün inceliklerini barındıran bir tasarım. Mutfaktaki bol miktarda çiçek, oldukça güzel ve yerinde düşünülmüş ayrıntılar ki, evin kırsal havasını yansıtması açısından da bir hayli uyumlu bir görüntü sergiliyor.
Yatak odasına geldiğimizde bu kez beyaz rengin, hakimiyet konusunda yerini griye bıraktığını gözlemliyoruz. Sağlıklı ve verimli bir uyku için uyunulan ortamın ne çok karanlık ne de çok aydınlık olması gerektiği düşünüldüğünde makul bir seçim oldğunu kabul ediyoruz. Yer ve zemin döşemesinin de oldukça vurucu ve sıradışı olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.
Banyodaki duvar kaplaması oldukça dikkat çekici. Deniz dalgaları motifiyle eşsiz bir illüzyon oluşturan fayans duvar kaplamasının bulunduğu duş kısmı, son derece şık ve modern camdan bir perdeyle banyonun geri kalanından ayrılmış. Turkuaz renkli puf ve çiçekler de gözden kaçmayacak kadar dikkat çekici detaylar olmuş.
Böylesine güzel bir kır evinde bir teras olmasa mutlaka bir şeyler eksik kalırdı diye düşünenlerdeniz. Zeminini Sibirya karaçam bir ahşap kaplamanın oluşturduğu teras boyutlarıyla da bir hayli tatmin edici. Terası süsleyen mobilyalar da yine evin içinde olduğu gibi modern ve açık renkte tercih edilmiş. İnsanın ömrünü uzatır denilen güzellikte bir bahçe ve teras.
Son fotoğrafımız sayesinde evimizin bir de gece nasıl göründüğünü görmek istedik. Değindiğimiz tüm diğer özellikler kadar, aydınlatma da bir evin güzelliğini gösteren ve dışarıya yansıtan bir özellik olduğundan mimarlar bu konuda da gereken özeni göstermişler.
Tıpkı bu yazımızda paylaştırdığımız türden kır evlerine ilginiz varsa ve daha değişik modeller de görmek istiyorsanız; sizleri, daha önce yine bu sitede yayınladığımız ve ‘İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi’ başlıklı yazımıza yönlendirmek istiyoruz.