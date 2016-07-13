Masal gibi bir kır evi

Son fotoğrafımız sayesinde evimizin bir de gece nasıl göründüğünü görmek istedik. Değindiğimiz tüm diğer özellikler kadar, aydınlatma da bir evin güzelliğini gösteren ve dışarıya yansıtan bir özellik olduğundan mimarlar bu konuda da gereken özeni göstermişler.

Tıpkı bu yazımızda paylaştırdığımız türden kır evlerine ilginiz varsa ve daha değişik modeller de görmek istiyorsanız; sizleri, daha önce yine bu sitede yayınladığımız ve ‘İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi’ başlıklı yazımıza yönlendirmek istiyoruz.