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Türkiye'den sürprizli bir ev projesi

Aydin Sanli Aydin Sanli
SERDİVAN VİLLALARI, 50GR Mimarlık 50GR Mimarlık Modern Evler
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Ah şöyle deniz manzaralı evim olsa diye içinden geçirmeyen kimse yoktur herhalde. İşte bugün sizi öyle bir eve götüreceğiz. İnsanın içi bunaldığında deniz görmek her zaman iyi gelir. Bu evde de bahçeye çıkar çıkmaz olağanüstü bir deniz manzarası sizi bekliyor. Denizin enfes görüntüsü ve havadaki iyot kokusu insanın dertlerini alıp götürecek cinsten. Deniz gören evin, deniz gören tarafında bir de havuz bulunuyor. Havuz sefası yaparken de deniz manzarasının tadını çıkarmak mümkün. 

Siz de evinize havuz yaptırmak istiyorsanız, havuz yapımı konusundaki uzmanlarımızı buradan inceleyebilirsiniz. 

Ön cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Villanın ön cephesinden bakıldığını arkadaki sürprizi tahmin etmek zor değil mi? Ama dış görünüş aldatıcıdır lafını hiçbir zaman unutmamak lazım. Ancak evin ön cephesi bahçe peyzajı hakkında bir ipucu veriyor. Çeşitli bitkilerle süslenen villanın mimarisi de ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Bu villa hoşunuza gittiyse şu villaya da bir bakmalısınız.

Deniz manzaralı havuz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin önündeki harika manzara yüzme havuzuyla tamamlanıyor. Etrafı ahşap panellerle kaplı havuzda deniz manzarasının tadını çıkararak yüzmek mümkün. Ahşap panellerin üzerinde güneşlenmek mümkünken, aynı zamanda çimenlik bölümde de güneşlenmek mümkün. Bahçenin peyzajı da manzarası kadar ilgi çekici. Çimenlik bölüme konulan rattan şezlonglar güneşlenmek için harikulade. Bahçedeki bitkiler de manzarayla son derece uyumlu. 

Evin arka cephesi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin girişi diğer tarafta bulunuyor. Yani bu gördüğünüz evin arka tarafı. Evin arka girişinden doğrudan havuza ve manzaraya açılıyoruz. Villanın arka tarafı cam balkonlarla dikkat çekiyor. Havuzun etrafındaki ahşap panellerin etrafında da yine bahçe peyzajını görüyoruz. Çimler rengarenk çiçeklerle süslenmiş. Çimenlik bölmelerin yanında bir de masa bulunuyor. Havuz kenarında manzaraya karşı yemek keyfi için düşünülen masa çok yerinde olmuş. 

Peyzaj

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bahçe küçük olmasına rağmen havuz haricinde kalan kısımlar iyi bir peyzaj ürünü. Çimenlerle donatılmış bahçe aynı zamanda çiçeklerle de bezenmiş. Bahçede bir de palmiye ağacı bulunuyor. Havuzda yüzme keyfinin ardından çıplak ayaklarla çimenlere basarak vücudunuzun tüm elektriğini atmanız mümkün.

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