Türkiye'den sürprizli bir ev projesi

Villanın ön cephesinden bakıldığını arkadaki sürprizi tahmin etmek zor değil mi? Ama dış görünüş aldatıcıdır lafını hiçbir zaman unutmamak lazım. Ancak evin ön cephesi bahçe peyzajı hakkında bir ipucu veriyor. Çeşitli bitkilerle süslenen villanın mimarisi de ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu villa hoşunuza gittiyse şu villaya da bir bakmalısınız.