Eski bir salonun şaşırtan değişimi

Kimi zaman eski bir evin sıfırdan yenilenmesi projelerine göz atarken kimi zaman da binanın belli bir bölümünün dönüşümüne tanık oluruz. Yenileme projelerinde evin muhakkak çok yıpranmış olması gerekmez. Hala kullanılabilir durumdaki daireler de yenileme çalışmasından geçebilirler. Böyle durumlarda genellikle diğer odalara nazaran daha çok eskiyen mutfak, banyo gibi alanlar elden geçirilir. Bazı durumlarda misafirlerin konuk edildiği oturma odaları da uzmanların yardımına başvurularak yeniden dekore edilir. Çünkü oturma odaları evin sosyalleşme alanlarının başında gelir. Duvar boyaları dökülmemiş veya eşyalar hala kullanılabilir durumda olsa da demode bir görünümü hiç kimse istemez. Bugün göz atacağımız salon tasarımı bahsettiğimiz duruma uyan bir örnek. Halen kullanılabilir durumda olan salon dekorasyonu elden geçilerek daha modern bir şekle sokuldu. Şimdi sırasıyla ne gibi değişikler yapılmış, detaylı inceleyelim.
İlk olarak salonun eski haline göz atıyoruz. Duvarların soluk yeşili odayı canlandırmaya yetmemiş, karmaşık ve uyumsuz bir dekorasyon hakim. Televizyonun bulunduğu açık raflı dolap bir hayli demode görünüyor. Üstelik çok fazla yer kaplamış. Halısız yer zemini beyaz rengiyle çıplak bir manzara sergiliyor. Soluk çiçeklerin bulunduğu eski sehpa ile renkli minderler arasında uyum sağlanmadığı gibi karmaşayı arttırmış denebilir.
Salon dönüşüm işleminden sonra fotoğrafta gördüğünüz yeni ve çağdaş görünümüne kavuştu. İlk olarak soluk yeşil duvarlar mobilyalarla uyumlu olarak daha soft renklere boyandı. Projede amaç tüm eşyaları yenilemek yerine zamana uymayanları daha modern modellerle değiştirmekti. Yani duvar rengi, zemin, lamba gibi bazı kilit noktalar modernize edilerek dekorasyon günümüze uyarlandı diyebiliriz.
Oturma odasının yeni haline genel bir göz attıktan sonra ne gibi değişikler yapılmış anlamak için yine eski salondan bir kesit görüyoruz. Soluk renkli L şeklindeki oturma grubu hareketli mobilyalar göz önüne alındığında kötü bir fikir değil. Ancak koltuğu tamamlayan butterfly sandalye takıma yakışmamış. Yine oturma grubunun bir diğer öğesi ayakları ahşaptan yapılma cam sehpa koltuklara nazaran küçük kalmış. Üstelik demode görünümü salonu daha da çirkinleştiriyor. Son olarak bir dekorasyon hatası olarak koltuk grubunun mini terasa erişimi engelleyecek şekilde yerleştirilmesini sayabiliriz.
Oturma odasına farklı bir açıdan baktığımız resimde eski haline kıyasla bazı parçaların korunduğunu fark ediyoruz. Örneğin duvardaki resim hala aynı yerinde duruyor. Ancak bu defa duvar rengi açıldığından resim daha dikkat çekici hale gelmiş. Koltuk takımı ise eski salondaki aynı mobilya. Tek farkla; koltuk döşemesi yenilendi. Yeni kumaşıyla daha yeni görünürken canlılık katmak için turuncu ve sarı minderlerle süslendi. Halısız çıplak zemin ve eski küçük sehpa yerine koltuk ile aynı kumaştan puf koltukla yine kadife kumaştan halı yerleştirildi. Aydınlatma olarak ise eski lamba kaldırılarak ahşap pergola biçiminde modern bir aydınlatma eklendi. Bir diğer değişiklik butterfly sandalye kaldırılarak yerine beyaz üstüne sarı çiçek desenli iki adet tekli koltuk alındı.
Televizyonun eskiden bulunduğu büyük demode dolabı hatırlıyorsunuzdur. Eski olduğu gibi aynı zamanda çok fazla yer kaplıyordu. Bunun yerine iki büyük yatay öğeden oluşan modern tasarımlı, şık ve zarif bir televizyon ünitesi eklendi. Genişlik olarak eski mobilya kadar büyük de olsa açık rengi ve geniş iç kısmı sayesinde salonu kapatmıyor. Beyaz lake ahşabın parlak yüzeyi şıklığı arttıran etkenlerden.
Fotoğraflardan avlunun eski halini tam olarak seçemesek de iç açıcı görünmüyordu. Yenilenmiş görüntüsünde ise egzotik konsepti ile çok daha estetik ve bakımlı duruyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim’ başlığına göz atabilirsiniz.