Eski bir salonun şaşırtan değişimi

Fotoğraflardan avlunun eski halini tam olarak seçemesek de iç açıcı görünmüyordu. Yenilenmiş görüntüsünde ise egzotik konsepti ile çok daha estetik ve bakımlı duruyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim’ başlığına göz atabilirsiniz.