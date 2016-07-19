Sağlıklı bir yaşam için ideal 5 mutfak

Sağlıklı bir yaşam için iyi beslenmek önemlidir ve ölçekler burada devreye giren önemli faktörlerdir. Meyve ve sebzenin olmadığı bir mutfak düşünülemez. Mutfağınız küçük ve dar bir alana sahip olabilir, ya da geniş olabilir. Mutfak zemini alanından yer kazandıracak depolama sistemleri ile daha geniş ve ferah, yaşanılası bir atmosfere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı beslenme koşullarının yanı sıra, terazi, küçük ebatlarda servis tabakları ve ilgili dekorlarla renklenen mutfaklar bu işte size yardımcı olabilir. Bu yazımızda sizlere sağlıklı bir yaşam için mutfak dekorasyonunda öne çıkan örnekler ve bazı püf noktaları derledik. Ferah ve iç açan atmosferleri ile mutfak modellerini incelemeye başlayabiliriz.
Bitki ve çiçeklerin iç mekana kattığı tazelik ve ferahlık, birçok dekoratif fikirden etkili ve basit bir araçtır. Sağlıklı yaşam koşulları natürel öğelerle ve düzenle sağlanır. Sadece sağlıklı beslenme değil, yaşam koşulları bakımından da huzur veren bir atmosfer sağlanmalıdır. Mutfaklarda çok fazla bakım gerektirmeyen bitkiler, kolaylık ve pratiklik bakımından işinizi kolaylaştırabilir. Öte yandan dekoratif bir öğe olarak değerlendirilen bitki ve saksılar için, iç dekorasyon ile uyumlu tarzda saksı ve vazo modellerini değerlendirebilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Bitkilerden sonra meyve ve sebze gibi doğal ürünler ferahlık verir ve mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Sağlıklı bir yaşam için hayatımızda meyve ve sebzelerin yeri ve önemi yadsınamaz. Dolayısıyla örnek görselde de görüldüğü gibi meyve kaselerinin kullanılmasının yanı sıra, mutfak dekorasyonu ile uyumlu duvar dekorları meyve ya da sebze figürleri üzerinden tasarlanabilir. Meyve ve sebze figürleri mutfağınıza renk ve ahenk katacaktır.
Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve dahası. Mutfak, kimi zaman evin diğer alanlarından daha küçük bir alana sahiptir. Buna rağmen, evin diğer alanlarından daha fazla mutfak eşyası ve alet barındırır. Mutfak aletleri ve cihazların konumu ve yeri, mutfak alanını akılcı kullanmada etkili ve önemlidir. Bunların yanı sıra depolama sisleri de mutfak cihazları için çözülmesi gereken önemli kısımlar arasında yer alır.
Mutfak dekorasyonun önemli ihtiyaçlarından biri, birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırı depolamak için uygun dolap ve raflar tasarlamaktır. Mutfağınız geniş ve büyük olabilir, ya da küçük ve dar bir alana sahip olabilir. Her halükarda depolama sistemleri, mutfak zemini alanından yer kazandıracaktır. İhtiyaca ve ölçüye göre, depolanacak eşya ve cihazların, boyutları ve sayılarına göre çoğaltılır, tasarlanır ve zemin alanından yer kazandırılır. Düzenli ve ferah bir mutfak dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız, depolama sistemleri üzerine doğru ve ölçülü tasarım yapmanız gerekecektir.
Sağlıklı bir yaşam için beslenme unsurları, yaşam şartları ve yaşadığınız alanlardaki atmosfer etkilidir. Mutfakla iç içe ya da ayrı bir alanda yemek alanı tasarlayabilirsiniz. Servis için donatılan masada yemek takımları ile ilgili küçük bir tüyo verelim. Sağlıklı bir yaşamdan bahsederken, beslenmenize dikkat ediyor ve hatta diyet yapıyor olabilirsiniz. Servis için hazırlanan tabak ve kaselerin boyutu küçük olan tasarımları kullanabilir, dolayısıyla daha az tüketerek doygunluk hissini alabilirsiniz. Denemekte yarar var, küçük ölçeklerle servis imkanı sunacak tasarımlara yönelmenizi tavsiye ediyoruz.
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