Tek bir apartman dairesinde 8 ekonomik dekorasyon fikri

Ev dekorasyonunda stil bütünlüğü ve şıklık sağlayan unsurların her zaman pahalı, yeni ve gösterişli ögeler olması gerekmiyor. Dekorasyonlarda başarılı bir stil tutturmada; iç mekanın mimari özellikleri, kullanılan mobilyalar, renk dengesi, aksesuarlar ve tekstil ürünleri ayrı ayrı etkilidir. Peki bir dekorasyonu ufak ve ekonomik çözümlerle nasıl daha şık ve modern hale getirebiliriz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 8 farklı dekorasyon fikrini tek bir apartman dairesi üzerinden sunacağız. Bu küçük apartman dairesinde bir dekorasyonu daha kullanışlı, şık ve modern hale getirecek bir çok detay bulunuyor. Bu detaylar sizin dekorasyonlarınıza da ilham verebilir.

Eğer siz de küçük metrekareye sahip bir evde yaşıyorsanız ve dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirecek önerilere ihtiyacınız varsa “Küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmak için 6 öneri” başlıklı yazımızda da farklı fikirler bulabilirsiniz.