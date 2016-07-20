Tek bir apartman dairesinde 8 ekonomik dekorasyon fikri

Ev dekorasyonunda stil bütünlüğü ve şıklık sağlayan unsurların her zaman pahalı, yeni ve gösterişli ögeler olması gerekmiyor. Dekorasyonlarda başarılı bir stil tutturmada; iç mekanın mimari özellikleri, kullanılan mobilyalar, renk dengesi, aksesuarlar ve tekstil ürünleri ayrı ayrı etkilidir. Peki bir dekorasyonu ufak ve ekonomik çözümlerle nasıl daha şık ve modern hale getirebiliriz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 8 farklı dekorasyon fikrini tek bir apartman dairesi üzerinden sunacağız. Bu küçük apartman dairesinde bir dekorasyonu daha kullanışlı, şık ve modern hale getirecek bir çok detay bulunuyor. Bu detaylar sizin dekorasyonlarınıza da ilham verebilir.
Eğer siz de küçük metrekareye sahip bir evde yaşıyorsanız ve dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirecek önerilere ihtiyacınız varsa “Küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmak için 6 öneri” başlıklı yazımızda da farklı fikirler bulabilirsiniz.
Oturma odasını daha konforlu bir hale getirmek için verilebilecek en etkili öneri yumuşak ve dokulu tekstil ürünleri ile dekorasyonu ısıtmaktır. Rahat ve modüler oturma grupları modern bir oturma odası dekorasyonunda en önemli unsur olsa da oturma grubunuzu kırlent ve battaniyelerle tamamlayarak dekorasyonunuzu çok daha şık bir hale getirebilirsiniz. Başta iskandinav, modern ve akdeniz stilleri olmak üzere birçok stilde, puf minderlerin, dokulu kumaş ve battaniyelerin, koltuk şallarının ve kırlentlerin önemli bir yeri vardır. Odanın renk dengesini bozmayacak şekilde, farklı ve renk desenlerde kırlentleri oturma odalarınızı daha şık ve kullanışlı hale getirmek için kullanabilirsiniz.
Duvar stickerları duvar dekorasyonu yapmanın en ekonomik yoludur. Kullandığınız mobilya ve aksesuarlar ne kadar yeni ve şık olursa olsun duvarlarınız kötü, kirli ve rutubetli bir görünüme sahipse dekorasyonunuz bozulacaktır. Bu nedenle başarılı bir dekorasyon için işe duvarlarla başlamalısınız. Basit bir boyama bile odanızı daha ferah ve temiz gösterecektir. Bunun yanı sıra duvar stickerları ile dekorasyonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. Özellikle kirada oturanlar için stickerlar güzel bir kalıcı olmayan dekorasyon çözümüdür.
Ahşap parkeler modern bir dekorasyonun altın anahtarı olarak gösterilebilir. Bir odayı ne kadar değiştirebileceğine şahit olunca çok şaşıracaksınız. Ahşap zemin döşemesinde kullanılan malzemeye göre masraf değişebilir. Bu nedenle bütçenize göre bir malzeme seçme şansınız var. Lamine parke ağaç katmanlardan oluşan bir yer döşemesidir, son derece sağlam ve kullanışlıdır. Laminat ise sıkıştırılmış talaş üzerine reçine emdirilmiş bir katmandan ve bu katmanın ahşap görünümlü kağıt katmanlar ile birleştirilmesinden oluşur. Lamineye göre daha hesaplıdır. Her ikisi de dekorasyonlarınızı güzelleştirmek için oldukça etkilidir. Daha detaylı bilgi için zemin döşemecilerine danışabilirsiniz.
Led lambalar modern görünümlü modellere ve daha parlak bir ışığa sahip olduklarından dekorasyonlara muhteşem bir şıklık kazandırıyorlar. Bu dekorasyona uygulanan tavan ledlerine bir göz atın. Sizce de sıradan bir tavan lambasına göre çok daha şık ve modern bir görüntüye sahip değil mi? Üstelik led lambaları oldukça ekonomik fiyatlarda bulabilirsiniz.
Modüler mutfaklar yeni nesil mutfak dekorasyonunun diğer adı gibi oldu. Ayrı ayrı alınıp kurulan hantal malzemelerin ve odanın mimari yapısına uyacağı garanti olmayan hazır mutfakların aksine modüler mutfaklar sizi hem zamandan hem de masraftan kurtarır. Modüler mutfaklar özel olarak mutfağınızın ölçülerine göre üretilir ve en kuytu köşeleri bile değerlendirecek şekilde planlanır. Bu nedenle çok sayıda depolama alanı sunar ve mutfağınızı çok daha kullanışlı bir hale getirir. Üstelik mutfağınızın ölçülerine göre yapıldığından ihtiyacınız olmayan parçalara da ödeme yapmak zorunda kalmazsınız.
Şık bir duvar dekorasyonu oluşturmanın odanın havasını nasıl değiştireceğini daha önce söylemiştik. Peki şık bir duvar dekorasyonuna sahip olmanın en ekonomik yolu nedir diye sorarsınız ilk cevap şüphesiz çerçeveler olacaktır. Duvar çerçevelerini boş veya dolu olsun bütün duvarlarınızı güzelleştirmek hatta kusurları kapatmak için kullanabilirsiniz.
Kendin Yapışıklandırmalar
Kendin yap projeleri ekonomik dekorasyonların en önemli enstrümanıdır. Abajurlardan lambaderlere, apliklerden tavan lambalarına, avizelerden mumlara kadar onlarca farklı aydınlatma ögesini kendin yap projeleri ile oluşturabilir ve dekorasyonlarınıza şıklık katabilirsiniz.
Banyo dekorasyonlarında hasır sepet, ahşap kasa, ahşap dolap gibi depolama alanları bulundurmak banyoları şaşırtıcı şekilde değiştirebiliyor. Hem dekorasyonu güzelleştiren hem de depolama alanı kazandıran bu ögeleri oldukça ekonomik fiyatlara bulabilir hatta eski eşyalardan kendiniz yapabilirsiniz. Bu altın tavsiyeyi mutlaka değerlendirin.