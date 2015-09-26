Yemek masası modelleri için alternatifler

Mutfaklar, evin kalbinin attığı, yemeklerin yapıldığı, yenildiği,dostlarla keyif yapılan mekanlardır.Eskiden sadece yemek hazırlamak için kullanılan mutfaklar günümüzde oturulup keyifle zaman geçirilen, aile bireyleri ile bir arada bulunulan mekanlar olmuştur. Bu nedenle mutfaklarda mutfak ekipmanları, araç ve gereçlerinin dışında kullanılan mutfak mobilyaları da vardır. Mutfak mobilyaları tek başlarına mutfak için yeterli olamadıklarından; mutfak için aksesuarlar, duvar rafları süslemeleri, aydınlatmalar, donanım ve araç gereçler mutfağın özü olmuş durumdadır. Bir mutfağı güzelleştirmek, mutfağa can vermek için her bütçeye uygun mutfak mobilyalarının olması, her bireyin kendi mutfağını güzelleştirmek adına avanta oluşturmuştur. Bu sayede hayallerinizde ki mutfak tasarımı ve dekorasyonu için istediğiniz mutfak mobilyasını seçebilir ve mutfağınıza işlevsellik kazandırabilirsiniz.
Mutfak mobilyaları seçerken dikkat etmeniz gereken bir çok önemli nokta vardır. Bu noktaların başında seçeceğiniz mobilyaların malzeme kalitesi, ve dayanıklılığı gelmektedir. Genellikle mutfaklarda yemek yenildiğinden ve yemek pişirildiğinden mutfağın nem oranı normal oranın çok üzerinde olmakta bu da ahşap veya metal malzemeden yapılmış mobilyanın dayanıklılığını azaltmakta ve ömrünü kısaltmaktadır. Bu nedenle seçilecek mobilyanın dayanım ömrü ve malzemesi önemli olmaktadır. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta, mobilyanın mutfağa bir işlevsellik kazandırması ve mutfağı fonksiyonel hale getirmesidir. Mutfağınıza tercih edeceğiniz mobilya mutfakta anlamsızca durup yer işgal edecekse mutfağınıza koymanın bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle her mobilyanın mutfağa bir artısı olmak zorundadır.
Mutfak masaları için durum aynı şekildedir. Mutfağınızda yer alacak mutfak masası işlevsel olmak zorundadır. Mutfağın küçük hacmine katkıda bulunmalı, mutfağa estetik kazandırmalı, mutfağınızı fonksiyonel bir mutfak haline getirmelidir. Bu nedenle mutfak masaları çok çeşitli modeller halinde üretilmiştir. Yuvarlak mutfak masaları, katlanabilir duvara monte mutfak masaları, klasik mutfak masaları, mutfak adaları ile birleştirilmiş mutfak masaları, mutfak adalarının fonksiyonelliği ile oluşturulmuş mutfak masaları, estetik ve görsel özelliği olan mutfak masaları modelleri ile mutfaklarınıza estetik kazandırabilir ve mutfaklarınızı işlevsel hale getirebilirsiniz. Mutfak masası modeli seçimi yaparken zorlanabilirsiniz. Bunun için dekorasyon firmalarının kataloglarına bakabilir, mutfak masası firmalarının kataloglarından yararlanabilirsiniz. Bunların dışında mutfağınızın şekline, dekorasyonuna, ve kullanışlılığına göre Homify mutfak modellerini inceleyebilirsiniz. Homify da çok çeşitli mutfak modelleri ve mutfak masası uygulaması bulunduğundan istediğiniz ve mutfağınıza uygun, kişiliğinizi, tarzınızı yansıtan mutfak masası modellerinden yararlanabilirsiniz.
Mutfaklarını açık mutfak veya amerikan mutfak şeklinde dekore edenler için fazladan bir mutfak masası yer işgali anlamına gelmektedir. Dekorasyon firmaları ve tasarımcılar bu konuyu mutfak adalarına fonksiyonellik kazandırarak çözmüş, mutfak adalarını hem pişirme ünitesi hem de yemek masası şeklinde dizayn etmişlerdir. Bu sayede açık mutfaklarda bulunan mutfak adaları salon ve mutfağın ortak kullandığı yemek masasına kavuşmuş olur. Bar taburesi şeklinde tasarlanmış masa sandalyeleri ile mutfağınıza estetik bir görünüm kazandırmış ve mutfağınıza estetik bir görünüm kazandırmış olursunuz.
Mutfağı küçük olan ev hanımları ve mutfak kullanıcıları için yemek masası büyük sorun oluşturur. Ancak sizler için tasarlanmış olan minik ve katlanabilir özellikli yemek masaları mevcuttur. Resimdeki gibi bir mutfak masası tercih edebilir ve mutfağınızda yemek yemek keyfini yaşayabilirsiniz. Küçük tabure şeklinde dizayn edilmiş sandalyeler ile mutfağınız çok hoş duracak ve farklı bir mutfağınız olacaktır.
Mutfaklarını sade dekore etmek isteyen ev hanımları için örnek resimdeki gibi bir mutfak masası önerim olabilir. Mutfaklarını hem yemek yemek alanı, hem yemek pişirme alanı vede geniş olarak tasarlamak isteyenler için yuvarlak ve fazla yer kaplamayan mutfak masası tercihi yerinde olacaktır.Üç sandalye ile dizayn edilmiş olan mutfak masası hem zarif görünecek hem de mutfağınızda fazla yer kaplamayacaktır.
Büyük hacimli mutfaklara sahip ev hanımları ve açık , amerikan mutfak kullanan ev hanımları için biçilmiş kaftan olan mutfak adasına birleştirilmiş yemek masaları hem mutfak adasına genişlik kazandırıyor hem de yemek masasını bar konsepti vererek farklı bir havada yemek yemenizi sağlıyor. Örnek resimdeki gibi bir mutfak masası dekorasyonu yaparak hem yemek masanızın kullanım alanını genişleterek işlevsellik kazandırabilir, hem de mutfak adasına fonksiyonellik kazandırmış olursunuz. Bar taburesi şeklinde dizayn edilmiş olan sandalyeleri ve renk seçimi ile mutfağınıza görsellik, zarafet ve estetik kazandırmış olacaksınız.
Mutfak masaları çok görsel ve çok aksesuarlı olabildikleri gibi, yalın ve sade mutfak masası modelleri de bulunmaktadır. Örnek resimdeki gibi bir mutfak masası tercihi yapabilir, bu tercihiniz ile mutfaklarınıza fazla yer kaplamadan mutfak yemek masası sahibi olmuş olursunuz. Mutfak adası süsü verilmiş olan masa konsepti ile hem yemek masası özelliği olan hem mutfak adası gibi kullanılabilen hem de süslemeleriniz ve kitaplık şeklinde kullanabileceğiniz bir yemek masanız olmuş olur.
Mutfakların estetikliğine önem veren ev hanımları ve mutfak kullanıcıları için örnek resimdeki gibi bir mutfak masası tercih edilebilir. Mutfak adası şeklinde tasarlanmış olan mutfağa ahşap birleştirilerek ortaya çıkarılmış olan yemek masası ve bar taburesi şeklinde tasarlanmış olan sandalyeleri ile mutfaklarınıza görsellik kazandırmış ve estetik bir mutfak sahibi olmuş olursunuz:
Mutfakların vazgeçilmezleri olan mutfak masaları her mutfakta yer alan ve yemeklerin yenildiği dikdörtgen şeklinde mutfak masalarıdır. Geçmişten beri her mutfakta yer alan klasik mutfak masaları günümüzde modernleşmiş, klasik çizgisinin dışına çıkmıştır. Mutfaklar için tasarlandığı gibi salonlar içinde tasarlanan ve modern bir görünüme kavuşan mutfak masaları aksesuar ve aydınlatma ile zenginleştirilmiş, mutfakta geçireceğiniz anları çok keyifli geçirmeniz için akıllı bir tercih olacaktır. Resimdeki gibi yer döşemelerine uygun renkte sandalyeleri ve özel tasarım masası ile mutfaklarınıza modern bir hava katacak yemek masası takımı size çok yakışacaktır.
Günümüzde mutfaklar için ankastre mutfak setleri tercih edildiğinden ankastre mutfaklara uyumlu ve aynı malzeme ve renkten yapılmış mutfak adası yemek masaları çok tercih edilmektedir. Resimdeki gibi bir paket mutfak tercih etmeniz durumunda mutfak adası ile birleştirilmiş bir yemek masası ve estetik sandalyelere sahip olacağınız gibi tüm mutfağınız tek renk ve tek konsepte olacaktır. Sizlerde benzer paket mutfaklara sahip olmak isterseniz renk değişikliği yapabilir ve mutfağınızın şekline göre mutfak adası ve yemek masası sahibi olabilirsiniz.
Mutfaklarının renkli olmasını isteyen ev hanımları için özel tasarlanmış, poli karbon malzemeden yapıldığı için kırılmaz ve ömrü uzun olan şeffaf yemek masalarından tercih edebilir, parlak, canlı ve pastel renkleri kullanarak mutfaklarınıza canlılık kazandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken mutfağınızın boyutuna göre özel bir renk seçimi yaparak yemek masası tercih etmektir. Masa sandalyelerini yine poli karbon malzemeden yapılmış, uzun ömürlü estetik görünümlü sandalyelerden tercih etmeniz durumunda yemek masası ve sandalyeleriniz mutfağınıza estetik kazandırmış olur
Mutfaklarının görsel olarak dekore etmek isteyen ev hanımları örnek resimdeki gibi bir mutfak adası şekli verilmiş ve bar konseptinde dizayn edilmiş olan yemek masalarını tercih edebilirsiniz. Mutfak adası süsü verilmiş olan yemek masası hem geniş mutfaklardaki boşlukları doldurmuş hem de mutfağa estetik bir görünüm kazandırmıştır. Geniş hacimli bir mutfağa sahipseniz sizlerde benzer bir mutfak yemek masası dekorasyonu yapabilirsiniz.