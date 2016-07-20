Türkiye'den şirinlik ve sıcaklık örneği 7 mutfak

Mutfaklarımızı evlerimizin en sık girilip çıkılan, içinde bolca vakit geçirilen, mutlulukla özdeşleşmiş mekanlarıdır. Yemek yapma konusunda pek bir faydası olmayan aile bireyleri dahi gün içerisinde belki defalarca mutfağa girip çıkıyorlar, değil mi? Filmlerde, dizilerde de mutlu aile görüntüleri birçok kez mutfak ortamında çekiliyor. Mutfak adeta sıcaklık, samimiyet, sevgi ve emeği simgeliyor. Oturma odasından sonra ailenin en sık toplandığı mekan olma özelliğine sahip, üstelik oturma odasında herkes televizyon izlemek, kitap okumak, internette dolaşmak gibi kendi işiyle ilgilenirken, mutfakta genelde birlikte hareket ediliyor. Beraber yemek yapılıyor, yemek yeniyor, sohbet ediliyor… Kısacası mutfaklarımızı önemli ve evin toplanma alanlarından biri.
Mutfak dekorasyonu da evin tıpkı diğer tüm mekanlarında da geçerli olduğu üzere, birçok farklı türde yapılabiliyor. Kimileri minimalist görünümlü, mümkün olduğunca sade ve kapalı dolaplar ardına saklanmış mutfakları beğenirken kimileri de rengarenk, cıvıl cıvıl, açık raflar, çeşitli aksesuarlar ile bezenmiş stildeki, eklektik mutfaklara yönelebiliyor. Bugünkü yazımızda işte bu ikinci türe daha uygun olan, kısacası şirin ve sıcak olarak niteleyebileceğimiz 7 mutfak örneğini derledik. Umuyoruz ki bu derleme sizlerin de hoşuna gider.
Mutfak dekorasyonuna en çok uyan dekorasyon stillerinin başında belki de country (kırsal) stil geliyor. Ahşap ögeler ile beyaz rengin sıkça kullanıldığı bu stil sıcak ve sempatik bir görünüm oluşturuyor, tıpkı Bilgece Tasarım tarafından gerçekleştirilmiş bu mutfak gibi. Ada ünite ile birleşen mutfak masası ve arka taraftaki kırmızı minderli pencere önü bankı ilk dikkatimizi çeken unsurlar.
Yine aynı tasarım firmasıdan bir başka örnek görmekteyiz. Çapraz sırtlı tipik country (kırsal) stil sandalyeler, beyaz dolaplara eşlik eden ahşap tezgahlar, endüstriyel stile meyleden üst dolaplar, aydınlatma elemanları ve tuğla görünümlü duvar kaplaması mavi pencere çerçeveleri ile uyum içerisinde olan tipik bir Anadolu kilimi… İşte sıcak ve samimi bir mutfak!
Foça'da konunlanan Lola 38 isimli butik otelin mutfağı dagörülmeye değer bir dekorasyona sahip. Dev ocak ve fırını, mutheşem dolap rengi seçimleri, eski tip zemin karoları ve açık raf sistemleri ile homify'ın en özgün, en popüler mutfak tasarımlarından biri.
MKB İnşaat'ın bu çalışmasında yine country stilde bir mutfak görüyoruz. Toprak renklerinin beyaz ile muhteşem uyumuna tanık olduğumuz bu mutfakta tezgahlar diğer örneklerde gördüğümüz üzere ahşap değil, onun yerine mermer. Tezgah arkası duvarlar da aynı ürünle kaplanmış. Aydınlatma elemanları ve yeşil döşemeli sandalyeler dikkat çekici.
Geniş bir mutfak alanına sahipseniz, köy evlerinin mutfaklarına öykünen böylesi sevimli bir mutfak da ilginizi çekebilir. İnsan bu mutfağın içinde tüm gün kaynayan bir çaydanlığın sesini duyar, pişen lezzetli yemeklerin kokusunu alır gibi oluyor.
Eğer açık planlı bir mutfağa sahipseniz ve bu nedenle diğer örneklerimizde olduğu üzere açık raf sistemleri ve üstü dolu tezgahlara çekimser kalıyor, renkli dolaplardan imtina ediyorsanız, Nuevo Tasarım çalışması olan bu mutfaktaki gibi bir dekorasyona yönelebilirsiniz. Son derece sade ve derli toplu olmakla birlikte, hafif bir renk çalışması (mavi kolon) ve sevimli mobilya parçaları (sandalyeler) il şirin bir dekorasyon yakalamak mümkün.
Mutfak dolaplarında beyaz rengi ya da herhangi bir tek rengi tercih ediyorsanız, mutfağınıza farklı renkleri zemin üzerinde de getirebilirsiniz! Eski zamanların yer karolarından değişik örneklerin bir arada kullanıldığı bu zemin çalışmasına biz bayıldık! Eğer fazla karmaşık geldiyse, yalnızca bir tanesini de kullanarak sahip olduğu renkler oluşturduğu şekil sayesinde mutfağınıza renk ve sevimlillik katabilirsiniz.
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