Türkiye'den şirinlik ve sıcaklık örneği 7 mutfak

Mutfaklarımızı evlerimizin en sık girilip çıkılan, içinde bolca vakit geçirilen, mutlulukla özdeşleşmiş mekanlarıdır. Yemek yapma konusunda pek bir faydası olmayan aile bireyleri dahi gün içerisinde belki defalarca mutfağa girip çıkıyorlar, değil mi? Filmlerde, dizilerde de mutlu aile görüntüleri birçok kez mutfak ortamında çekiliyor. Mutfak adeta sıcaklık, samimiyet, sevgi ve emeği simgeliyor. Oturma odasından sonra ailenin en sık toplandığı mekan olma özelliğine sahip, üstelik oturma odasında herkes televizyon izlemek, kitap okumak, internette dolaşmak gibi kendi işiyle ilgilenirken, mutfakta genelde birlikte hareket ediliyor. Beraber yemek yapılıyor, yemek yeniyor, sohbet ediliyor… Kısacası mutfaklarımızı önemli ve evin toplanma alanlarından biri.

Mutfak dekorasyonu da evin tıpkı diğer tüm mekanlarında da geçerli olduğu üzere, birçok farklı türde yapılabiliyor. Kimileri minimalist görünümlü, mümkün olduğunca sade ve kapalı dolaplar ardına saklanmış mutfakları beğenirken kimileri de rengarenk, cıvıl cıvıl, açık raflar, çeşitli aksesuarlar ile bezenmiş stildeki, eklektik mutfaklara yönelebiliyor. Bugünkü yazımızda işte bu ikinci türe daha uygun olan, kısacası şirin ve sıcak olarak niteleyebileceğimiz 7 mutfak örneğini derledik. Umuyoruz ki bu derleme sizlerin de hoşuna gider.