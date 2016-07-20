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Kendi mobilyanı kendin yap: En parlak fikirler

Meral Eser Meral Eser
homify Minimalist Yatak Odası
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Daha önce kendin yap (DIY) projelerini duymuş olabilirsiniz. Kendin yap projeleri, özgün ve eşsiz birer obje edinmenizi sağlarken, fazla masraf etmeden bu işten iki yönlü kazanç elde etmenizi sağlar. Ev dekorasyonuna kendi tarzınızı yansıtmak ve özgün mobilya ürünleri tasarlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden, sizler için derlediğimiz örnek fikirleri incelemeye başlayabiliriz.

Paletlerle oturma alanı

Palettenlounge LOUNGElet 3er Kombi, Arrows GmbH Arrows GmbH Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Arrows GmbH

Arrows GmbH
Arrows GmbH
Arrows GmbH

Bahçe ve teraslar için paletlerle yapılan oturma grupları ve sehpa modelleri oldukça rağbet görüyor. Hem fonksiyonellik hem de estetik bir görünüm kazandıran bu modeller, basit bir şekilde yapılarak maliyet açısından da ekonomik alternatifler arasında değerlendiriliyor. Bildiğiniz ahşap kasalardan oluşan paletlerle yapılan oturma grupları, sandalyeler, masa ve sehpalarla kalmıyor, daha birçok alanda fonksiyonel açıdan mobilya ürünü olarak değerlendiriliyor.

Natürel formlar

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Endüstriyel Oturma Odası
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Özellikle tropikal stil dekorasyon fikirleri ile ilgileniyorsanız, kütük aracılığıyla yapılan sehpa modelleri ilginizi çekebilir. Natürel formunu koruyarak hem özgün, hem de estetik bir görünüm kazandırabilir, işlevsel açıdan değerlendirebileceğiniz sehpa modelleri tasarlayabilirsiniz. Ferah ve iç açan atmosferi ile natürel dokular gözünüzü okşayacaktır.

Eskitme mobilya ürünleri

Trailing Flower Cushion Occipinti Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

Eskitme mobilyalar rağbet gören ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dönemsel izler, kaliteyi arttırırken, eskitme mobilyaları zımpara ve boyama işlemleri ile kendiniz imal edebilirsiniz. Eğer çok vaktim yok diyorsanız, istenilen mobilya ürününü bir marangoz aracılığıyla eskitme mobilyaya dönüştürebilir, aklınızdaki tasarım fikrinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mobilya ürünü boyama

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

Eğer boş vaktiniz varsa, sahip olduğunuz ve artık eskimekte olan mobilya ürünlerini boyayabilir, yepyeni ve çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ekonomik açıdan hesaplı olan ikinci el eşyalarından yenisini almak zorunda olmadığınız mobilya ürünlerini edinebilir, boyayabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanmak

homify Rustik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Gerek iç dekorasyonda, gerekse yapı elemanlarında; birçok alanda kullanımına rastladığımız ahşap materyal bu iş için de vazgeçilmezlerden biri olabilir. İstenilen formlarda, doğal dokusu ile bile şahane bir görünüm kazandıracak ahşap mobilyalar, aradığınız kriterlere uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

El yapımı portatif sehpa

Soft table, Bubi collage Bubi collage Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

Meyve kasaları ve paletlerle imal edilen mobilya ürünleri oldukça revaçta değiştik. Farklı dokuları, renkleri bir araya getiren, cam materyal ve ahşabı bir araya getirebileceğiniz, dört tekerleği ile kolay taşınabilir portatif bir sehpa.

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El yapımı dekoratif raflar

Mensole in legno secolare, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti MutfakDolap & Raflar
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

Döşeme zemini alanından yer kazanmak için, kolları sıvayıp ahşap duvar rafları yapmayı düşündünüz mü hiç? Örnek görselde de görüldüğü gibi, basit ve yalın çizgilerle oldukça kullanışlı ve göze hitap eden dekoratif raflar imal edebilirsiniz.

Paletlerle yatak modelleri

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak karyolası modelleri arasında özgün ve göze hitap eden örnekler ilginizi çekiyorsa, paletlerle yapılan bu yatak modeli hoşunuza gidebilir. Yatak odası dekorasyonunun en özgün ve çarpıcı objesi olan yatak modeli, oldukça kullanış ve estetik unsurlarla dizayn edilmiş.

Ferforje yatak başlığı

Scandinavian Apt in Kiev, Biriukova Ievgeniia Biriukova Ievgeniia İskandinav Yatak Odası
Biriukova Ievgeniia

Biriukova Ievgeniia
Biriukova Ievgeniia
Biriukova Ievgeniia

Ferforje, materyal olarak kolay şekil alabilir bir başka alternatiftir. Özellikle klasik stil dekor fikirleri size cazip geliyorsa, daha detaycı çalışmalarda kullanmak istiyorsanız, ferforjenin şekil alabilirliğinden faydalanabilirsiniz. Gerektiğinde bir uzman yardımı alabilir, tasarım fikirlerini istediğiniz tarz ve stile uygun oluşturabilirsiniz. Göze hitap eden ferforje yatak başlığı ile modern ve klasik stil öğeleri bir araya getirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Düşük bütçe ile oturma odası nasıl dekore edilir?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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