Türkiye'den büyüleyici tadilat projeleri

Türkiye'den öncesi ve sonrası ile birçok farklı stilde tadilat projeyi sizlerle paylaştık. Bu yazımızda sizler için ülkemizden ilgi çeken tadilat projelerini derledik. Fonksiyonellik kazandırılan iç mekan dekorlarında, eski haline nazaran daha geniş ve ferah mekanlar bulacaksınız. Baştan aşağı yeniden yapılandırılan projeler, doku, renk ve malzeme farklı ile büyük değişimi öne çıkarıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Şimdi sizler için derlediğimiz tadilat projelerini öncesi ve sonrası ile incelemeye başlayabiliriz.
Baştan aşağı tüm dairenin yenilendiği projenin antresine konuk oluyoruz. Tadilat aşamasındaki antre görünümü henüz uygun yaşam şartları için hazır değil. Şık ve iç açıcı bir dizayn anlayışı ile ferah bir atmosfere dönüşebilir. İncelikli bir çalışma sonrası antre artık tanınmayacak hale geliyor ve iç açan, ferah bir mekana dönüşüyor.
Beyaz zemin rengi antre gibi diğer mekanlara göre daha küçük alana sahip mahallerde ferah bir görünüm kazandırır, derinlik katan unsurlar içerir. Siyah ve beyazın buluştuğu antre dekorasyonunda, yenilenmeyen hiçbir alan yok. Evin diğer alanlarında da olduğu gibi, yenileme sonrası şık ve göze hitap eden mekanlar oluşturuyor. Geleneksel izler barındıran döşeme zemininde kullanılan formlar, modern çizgide buluşuyor. Kontrast değerlerle tasarlanan capcanlı ve ferah bir antre.
Ev sahiplerinin beğenileri doğrultusunda, ihtiyacı muntazam karşılayan bir tadilat projesi daha. Eski haline bakıldığında, tesisat ve badana çalışmaları öncesi aşama gözle görülür şekilde. Burada salon ile mutfak arasında bölücü bir duvar bulunuyor. Mutfak ile salon arasındaki duvar tadilat aşamasında ortadan kaldırılıyor. Böylelikle şık ve fonksiyonel bir açık mutfak tasarlanabilecek.
Günümüzde hem fonksiyonelliği açısından, hem de iç mekanlara derinlik katan, alan kazandıran yaklaşımı ile açık mutfaklar tercih ediliyor. Tadilat sonrası ortadan kaldırılan bölücü duvar, mutfak ile salon ilişkisini doğrudan sağlıyor. Modern stil öğelerle döşenen, açık ve ferah bir mutfak dekorasyonu. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile göze hitap ediyor.
Dönemsel izler taşıyan bir mutfakla karşı karşıyayız. Artık modası geçen detayları ile küçük ve dar mutfak. Depolama sistemleri ile ilgili akılcı çözümlere ihtiyacı var. Öte yandan göz yoran karmaşadan kurtulmak, küçük bir alanda daha ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluşturmak için elden geçirilmesi gerek.
Dönüşüm sonrası adeta tamamen değişen şahane bir mutfak! Oldukça fonksiyonel detaylar içeren mutfak tasarımında modern şıklık ön planda. Lake mutfak dolapları ve parlak yüzeyler, özellikle küçük ve dar mekanlar için derinlik katan yansımaları ile tercih edilirler. Açık renk mutfak dolapları kaplamasının yanı sıra, mutfak atmosferine sıcaklık katan tonu ile döşeme zemini de ilgi çekiyor. Göz yoran karmaşadan, ferah, modern ve yalın bir çizgiye geçiş.
Tadilat öncesi kasvetli ve karanlık bir atmosfere sahip evin duvar kağıtlarından tavan zeminine bakıma ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı olan oturma odasının daha kullanışlı değerlendirilmesi ve estetik bir görünüm kazanmaya ihtiyacı var. Tadilat sonrası daha davetkar bir görünüme kavuşabilir.
Pencere sistemlerinden döşeme zeminine tadilat sonrası büyük değişim gerçekleşiyor. Gerek yalıtım açısından, gerekse fonksiyonellik açısından kolaylık sağlayan bir sonuç elde ediyor. Döşeme zemininde daha sıcak bir görünüm kazandıran ahşabın tercih edilmesi ise estetik açıdan oldukça göze hitap ediyor.
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