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Türkiye'den büyüleyici tadilat projeleri

Meral Eser Meral Eser
N & O A. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON MutfakMasa & Oturma Grupları
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Türkiye'den öncesi ve sonrası ile birçok farklı stilde tadilat projeyi sizlerle paylaştık. Bu yazımızda sizler için ülkemizden ilgi çeken tadilat projelerini derledik. Fonksiyonellik kazandırılan iç mekan dekorlarında, eski haline nazaran daha geniş ve ferah mekanlar bulacaksınız. Baştan aşağı yeniden yapılandırılan projeler, doku, renk ve malzeme farklı ile büyük değişimi öne çıkarıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Şimdi sizler için derlediğimiz tadilat projelerini öncesi ve sonrası ile incelemeye başlayabiliriz.

Dönüşüm öncesi antre

A'dan Z'ye mimari değişim, Ev Dekorasyonu Antalya Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

A'dan Z'ye mimari değişim

Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

Baştan aşağı tüm dairenin yenilendiği projenin antresine konuk oluyoruz. Tadilat aşamasındaki antre görünümü henüz uygun yaşam şartları için hazır değil. Şık ve iç açıcı bir dizayn anlayışı ile ferah bir atmosfere dönüşebilir. İncelikli bir çalışma sonrası antre artık tanınmayacak hale geliyor ve iç açan, ferah bir mekana dönüşüyor.

Kontrast renklerle gelen dinamizm

A'dan Z'ye mimari değişim, Ev Dekorasyonu Antalya Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

A'dan Z'ye mimari değişim

Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

Beyaz zemin rengi antre gibi diğer mekanlara göre daha küçük alana sahip mahallerde ferah bir görünüm kazandırır, derinlik katan unsurlar içerir. Siyah ve beyazın buluştuğu antre dekorasyonunda, yenilenmeyen hiçbir alan yok. Evin diğer alanlarında da olduğu gibi, yenileme sonrası şık ve göze hitap eden mekanlar oluşturuyor. Geleneksel izler barındıran döşeme zemininde kullanılan formlar, modern çizgide buluşuyor. Kontrast değerlerle tasarlanan capcanlı ve ferah bir antre.

Duvar kırılmadan önce

MUTFAK SALONA KAVUŞTU YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

MUTFAK SALONA KAVUŞTU

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Ev sahiplerinin beğenileri doğrultusunda, ihtiyacı muntazam karşılayan bir tadilat projesi daha. Eski haline bakıldığında, tesisat ve badana çalışmaları öncesi aşama gözle görülür şekilde. Burada salon ile mutfak arasında bölücü bir duvar bulunuyor. Mutfak ile salon arasındaki duvar tadilat aşamasında ortadan kaldırılıyor. Böylelikle şık ve fonksiyonel bir açık mutfak tasarlanabilecek.

Açık mutfak

MUTFAK YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON MutfakMasa & Oturma Grupları
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

MUTFAK

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Günümüzde hem fonksiyonelliği açısından, hem de iç mekanlara derinlik katan, alan kazandıran yaklaşımı ile açık mutfaklar tercih ediliyor. Tadilat sonrası ortadan kaldırılan bölücü duvar, mutfak ile salon ilişkisini doğrudan sağlıyor. Modern stil öğelerle döşenen, açık ve ferah bir mutfak dekorasyonu. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile göze hitap ediyor.

Eski bir mutfak

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Dönemsel izler taşıyan bir mutfakla karşı karşıyayız. Artık modası geçen detayları ile küçük ve dar mutfak. Depolama sistemleri ile ilgili akılcı çözümlere ihtiyacı var. Öte yandan göz yoran karmaşadan kurtulmak, küçük bir alanda daha ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluşturmak için elden geçirilmesi gerek.

Şık ve modern

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Mutfak
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Dönüşüm sonrası adeta tamamen değişen şahane bir mutfak! Oldukça fonksiyonel detaylar içeren mutfak tasarımında modern şıklık ön planda. Lake mutfak dolapları ve parlak yüzeyler, özellikle küçük ve dar mekanlar için derinlik katan yansımaları ile tercih edilirler. Açık renk mutfak dolapları kaplamasının yanı sıra, mutfak atmosferine sıcaklık katan tonu ile döşeme zemini de ilgi çekiyor. Göz yoran karmaşadan, ferah, modern ve yalın bir çizgiye geçiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Karanlık ve kasvetli

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Tadilat öncesi kasvetli ve karanlık bir atmosfere sahip evin duvar kağıtlarından tavan zeminine bakıma ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı olan oturma odasının daha kullanışlı değerlendirilmesi ve estetik bir görünüm kazanmaya ihtiyacı var. Tadilat sonrası daha davetkar bir görünüme kavuşabilir.

Ferah ve iç açıcı

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Oturma Odası
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Pencere sistemlerinden döşeme zeminine tadilat sonrası büyük değişim gerçekleşiyor. Gerek yalıtım açısından, gerekse fonksiyonellik açısından kolaylık sağlayan bir sonuç elde ediyor. Döşeme zemininde daha sıcak bir görünüm kazandıran ahşabın tercih edilmesi ise estetik açıdan oldukça göze hitap ediyor.

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