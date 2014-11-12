Denize nazır bir taş ev

Yaz geçti… Bazıları yazın sıcak anılarıyla sonbaharı ısıtmaya çalışıyor olabilir. Alın size sıcak yaz günlerini anımsatacak olağanüstü bir ev tasarımı. Belki sonbaharınızı ısıtmaya yardımcı olabilir. Bu ilham verici ev İtalya'nın Toskana bölgesindeki Monte Argentario Milli Park'ında bulunuyor. Monte Argantario Floransa'nın 150 km. güneyinde bulunan bir yarımada. Bu eve sahip olunca olağanüstü bir doğa harikasında yaşayacaksınız. Anakaraya üç yerden bağlı olan yarımadanın bu bağlantı noktaları iki tane harika lagun oluşturuyor.

Tasarımı Modostudio Mimarlık'a ait ev, Tiren Denizi'ne hakim bir tepede yer alıyor. Sizi masmavi gökyüzünün altında, pırıltılı sulara bakan bu sofistike evi keşfe davet ediyoruz. Bu evin ayrıntılarını görünce eminiz siz de benim de keşke böyle bir evim olsa diyeceksiniz. Gelin bu güzeller güzeli eve yakından bakalım.