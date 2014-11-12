Denize nazır bir taş ev

Yaz geçti… Bazıları yazın sıcak anılarıyla sonbaharı ısıtmaya çalışıyor olabilir. Alın size sıcak yaz günlerini anımsatacak olağanüstü bir ev tasarımı. Belki sonbaharınızı ısıtmaya yardımcı olabilir. Bu ilham verici ev İtalya'nın Toskana bölgesindeki Monte Argentario Milli Park'ında bulunuyor. Monte Argantario Floransa'nın 150 km. güneyinde bulunan bir yarımada. Bu eve sahip olunca olağanüstü bir doğa harikasında yaşayacaksınız. Anakaraya üç yerden bağlı olan yarımadanın bu bağlantı noktaları iki tane harika lagun oluşturuyor.
Tasarımı Modostudio Mimarlık'a ait ev, Tiren Denizi'ne hakim
bir tepede yer alıyor. Sizi masmavi gökyüzünün altında, pırıltılı sulara bakan
bu sofistike evi keşfe davet ediyoruz. Bu evin ayrıntılarını görünce eminiz siz
de
benim de keşke böyle bir evim olsa diyeceksiniz. Gelin bu
güzeller güzeli eve yakından bakalım.
Eve yakından bakınca basit ama şık bir geometriyle karşılaşıyoruz. Bina eski bir deponun olduğu alana yapılmış ve orjinal yapıya sadık kalınmış. Eski evlerden çıkarılan taşlarla, orjinal yapının şeklinde inşa edilmiş. Yani bu ev hem yerleşimi, hem de malzemesi itibariyle tarih kokuyor. Taşların rustik görüntüsü, binanın modern çizgileriyle birleşince hem klasik hem modern bir hava yaratmış. Bahçede bulunan taş barbekü ise lezzetli barbekü partilerine davetiye çıkartıyor. Böyle bir ortamda yemek yemenin keyfini anlatmak için kelimeler anlamsız kalırdı herhalde.
Tasarımcılar eski depoda küçük farklılıklar kullanmış. Bunların en önemlisi binanın her yerine koydukları pencereler. Böylece muhteşem manzara evin her yerinden görülebiliyor. Evin dışından bakıldığında pencereler duvarların kalınlığını gözler önüne seriyor. Bu da evin hem açık, hem de korunaklı olduğu duygusunu ortaya çıkarıyor. Elbette geniş pencereler güneşin olabildiğince içeri girmesine de yarıyor. Derler ya güneş giren eve doktor girmez diye… Eve davet edeceğiniz doktor arkadaşlarınız yoksa uzun süre doktor görmeyeceğinize dair bahse girebiliriz. Toskana'nın güneşi en önemli doktorunuz olacak.
Evin çatısı geleneksel bir yöntemin günümüze uydurulmasıyla yapılmış. Eski malzemelerin modern özelliklerle bir araya gelmesiyle inşa edilen evin çatısının da böyle bir yöntemle yapılması şaşırtıcı değil. Evin en modern yanı ısıtma sistemi. Tüm sistem güneş enerjisiyle çalışıyor. Çatının düz oluşu güneş ışınlarının toplanmasına yardımcı olurken, tepenin gölgelenmesine de engel oluyor. Güneşin pırıl pırıl parladığı bu bölgede ısınmanın zor olmayacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca müstakil taş evlerin normalden kışın sıcak, yazın serin olma özelliğine sahip olduğunu da belirtmekte yarar var.
Bu evin en göze çarpan özelliklerinden biri de bu kadar küçük bir alanda çok farklı malzemelerin bir arada kullanılmış olması. Evin yan tarafından bakıldığında, taş duvarlar, tuğla kenarlar, ahşap veranda ve pencere içlerinin beyazı bir bütünlük oluşturuyor. Bu farklı malzemeler birbirilerine galebe çalmak yerine, hem birbirleriyle hem de bahçenin yeşil çimenleriyle mükemmel bir uyum sergiliyorlar. Ahşap verandaya koyacağınız şezlonglarla hem Toskana'nın güneşine doyabilir, hem de mis gibi dağ havası alabilirsiniz. Çocuklarınız da yemyeşil çimenlerde oynarken vücutlarında biriken tüm negatif enerjiyi toprağa aktarabilirler.
Evin içi beyaz renge boyanmış. Beyaz içeriye parlaklık ve ferahlık katmış. Kapıdan görülen taş doku dışarının görüntüsünü unutmamamıza yararken, iddiasız zemin döşemesini de ortaya çıkarıyor. İç mekanın tarzı, binanın dışıyla kontrast oluşturuyor ancak minimalist dekor, dış cephenin çizgilerini içeriye de yansıtıyor. İçeride kullanılan petrol mavisi sandalyeler beyazla bir bütünlük oluşturup kompozisyonu tamamlıyor. Yine beyaz renkli çok bölmeli dolap da pek çok eşyayı saklayabileceğiniz türden. Böyle küçük bir evde yeterince depolama alanı olması da büyük bir avantaj.
Bu evle ilgili bir yazıda gece görüntüsü olmasaydı olmazdı. Mükemmel şekilde aydınlatılmış ev koyu gökyüzünün altında pırlanta gibi parlıyor. Geniş pencerelerden dışarı sızan ışık neredeyse ayrı bir bahçe aydınlatmasına gerek duyurmayacak kadar etkili.