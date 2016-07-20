Dünyadan mimari harikası 10 ev

Yüksek binalar ve sıkışık apartman daireleri görmekten bunaldınız mı? Minimalist ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, müstakil ev ya da villaların yerini hiçbir apartman dairesinin tutamayacağını düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Dünyadan, farklı biçimlerde ve farklı stillerde inşa edilmiş, farklı yapı türlerine sahip 10 muhteşem evi, bu yazımızda topladık. Hepsi, birbirinden güzel bahçelere sahip, iç mekan tasarımlarıyla göz alan, doğanın bütün güzelliklerini evinizin kapısına getirecek tasarımlar. Modern mimarinin yarattığı bu göz alıcı evleri gördükçe şehirden kaçmak isteyeceksiniz.
Aklınızdaki ev daha çok bir dağ ya da çiftlik eviyse sizin için de önerilerimiz var. “Doğada tek başına: 10 mükemmel örnek” başlıklı yazımızda büyüleyici güzellikte ev modelleri bulabilirsiniz.
Yekpare ve küp şeklinde tasarlanan bu üç katlı binanın dış cephesinde ahşap kaplama kullanılmış. Cam, ahşap ve betonun başarılı bir kombinasyonu olan evin tek eğimli bir çatısı da var. Terasında keyifli vakit geçirebileceğiniz, bahçesiyle içinizi ferahlatan, konforlu ve lüks bir ev.
Dış cephesinde beton ve taş malzemenin kullanıldığı bu evin en büyük avantajı göz alıcı manzarası olabilir. Bu rüya gibi evin balkonundan görünen manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Evin değerini artıran en önemli özelliklerden biri de şüphesiz manzarasıdır zaten. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına bakmadan geçmeyin.
Mimaride modern ve geleneksel ögelerin bir arada kullanıldığı evler her zaman muhteşem sonuç veriyor. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Bu iki katlı evin bir kısmı kahverengi çatısı ve cam cephesiyle dikkat çekerken diğer kısmı bembeyaz çehresiyle farklı bir yapı ortaya koyuyor.
Lüks yapıların gösteriş ve konforundan vazgeçemeyenler için dudak uçuklatacak bir ev modeli bulduk. Çelik konstrüksiyon yapıda inşa edilen bu evin sağlamlığın ve dayanıklılığın yanı sıra birçok başka avantajı var. Muhteşem bir iç mekan tasarımı, kullanışlı alanları, havuzu, terası ve dekorasyonuyla rüya gibi bir ev. Eğer siz de evinizin bahçesinde şık bir yüzme havuzu istiyorsanız havuz inşasında uzmanlaşmış profesyonellerimize danışabilirsiniz.
Sıra dışı formları ile dikkat çeken yapılarla ilgileniyorsanız bu tarz örneklere göz atabilirsiniz. Dış cephesi, mimarisi, materyalleri ve iç mekanı ile bilinen bütün kalıpların dışına çıkan bu yenilikçi yapılar büyük beğeni topluyor. Betonarme yapıda olan kütlesi camekanlarla hafifletilen yapının başarılı bir renk dengesi ve göz alıcı bir tasarımı var.
Geleneksel mimarinin izlerini taşıyan formlar modern yapılarda oldukça ilgi görüyor. Bu ikiz çatısı ile dikkat çeken evin oldukça geniş bir terası var. Evin en önemli dinlenme alanının teras olduğunu düşünüyorsanız bu yapıları değerlendirebilirsiniz. Huzurlu bir yaşam ve keyifli vakitler için daha iyi bir yaşam alanı düşünülemezdi.
Dağ veya orman evi denince zihninizde ilk canlanan ev büyük ihtimalle böyle bir evdir. A tipi çatısı ve yalın mimarisi ile oldukça sevimli görünen bu evler genelde tatiller için alternatif olarak ilgi görüyorlar. Eğer siz de tatillerinizi böyle bir yazlık evde geçirmek istiyorsanız sahile yakın yerlerde küçük bir arsa bakmaya başlayabilirsiniz.
Teras veya damlarına çatı bahçesi kurulan ekolojik evler, belki de bütün yapılar arasında en çok sevilenler olabilir. Çatı bahçeleri sayesinde hem şehrin görüntüsünü güzelleştiren hem de değerini artıran bu evler hayran olunası modellerde tasarlanabiliyor. Tıpkı bu ev gibi. Doğal ve canlı görüntüsüyle bulunduğu yerde hemen dikkat çeken sürdürülebilir bir yapı.
Villanın mimarisi nasıl olursa olsun unutulmaması gereken en önemli detay ağaçlandırmadır. Bahçeli ve müstakil bir ev isteyen herkes kuşkusuz birbirinden güzel ağaç ve bitkiler de görmek isteyecektir. Bu evin örnek olacak güzellikte bir ağaçlandırma sistemi var. Hem bahçesinde ve girişte çok sayıda ağaç kullanılmış hem de her iki kattaki terasında da teras bahçesi mevcut.
Kalabalık aileler için ideal olan bu ev, son derece geniş bir yapıya ve özenle planlanmış bir mimariye sahip. Geniş ve bakımlı bahçesiyle gönülleri fetheden evin iç mekan tasarımına ve dekorasyonuna da bir göz atmadan geçmeyin.