Dünyadan mimari harikası 10 ev

Yüksek binalar ve sıkışık apartman daireleri görmekten bunaldınız mı? Minimalist ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, müstakil ev ya da villaların yerini hiçbir apartman dairesinin tutamayacağını düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Dünyadan, farklı biçimlerde ve farklı stillerde inşa edilmiş, farklı yapı türlerine sahip 10 muhteşem evi, bu yazımızda topladık. Hepsi, birbirinden güzel bahçelere sahip, iç mekan tasarımlarıyla göz alan, doğanın bütün güzelliklerini evinizin kapısına getirecek tasarımlar. Modern mimarinin yarattığı bu göz alıcı evleri gördükçe şehirden kaçmak isteyeceksiniz.

Aklınızdaki ev daha çok bir dağ ya da çiftlik eviyse sizin için de önerilerimiz var. “Doğada tek başına: 10 mükemmel örnek” başlıklı yazımızda büyüleyici güzellikte ev modelleri bulabilirsiniz.