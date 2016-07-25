Küçük balkonun büyük dönüşümü

Küçük balkon aksesuarları da böyle bir mekânın vazgeçilmezleri oluyor elbette. Ama tabii ki bu örnekteki masa gibisini bulmak zor. Hem estetik açıdan balkonun geri kalanına uyum sağlayan hem de fonskiyonelliği ile göz kamaştıran bu basamaklı aksesuar, çok yer kaplamıyor olmasıyla da her türlü küçük balkonun ihtiyacı.

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