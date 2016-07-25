Küçük balkonun büyük dönüşümü

Biz ülkece adeta bir oturma odası gibi döşeyebileceğimiz, halısıyıla, oturma grubuyla ve hatta televizyonuyla bütün bir yazı geçirebileceğimiz balkonları severiz. Ama artık yeni yapılan evlerde Avrupa'dakine benzer bir şekilde balkonlar küçülüyor. Ama bu demek değildir ki küçük bir balkonu da güzelleştirmek, şahane bir dinlenme alanına çevirmek mümkün olmasın. Bugünkü yazımızda sadece 2 metrekare gibi daracık bir alana sahip olan bakımsız bir balkonun nasıl inanılmaz bir dönüşümden geçip insanın hiç çıkmak istemeyeceği bir yer haline geldiğine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım, işte küçük ve bakımsız bir balkonun usta ellerin elinde geçirdiği inanılması güç dönüşüm!
Gördüğünüz gibi bu minicik balkon hem renksiz ve sade, hem de onu göz alıcı kılacak ekstralardan yoksun bir durumda. Balkonun bir başka dezavantajı da dımdızlak ortada olması ve evsahiplerine herhangi bir mahremiyet imkanı tanımaması. Yine bizdeki balkonlardan alışık olduğumuz bitkiler ya da en azından tavla koyacak bir sehpanın bile olmayışı da dikkat çekici. Ayrıca beton zeminin de çok çekici göründüğü söylenemez.
Balkon konusunda uzman olan bir firmanın üstlendiği büyük dönüşüm öncelikle zeminden başlıyor. O soğuk görünümlü beton zemin yerine, doğal renkleri ve insanın içini ısıtan ahşap malzemesiyle yepyeni bir zemin geliyor ve balkonun bütün havası birdenbire değişiyor. O küçücük mekan adeta bir tatil beldesinin küçük rıhtımına dönüşüyor. Bu laminant zeminin özelliği geçmeli olması sayesinde bu konuyu hiç bilmeyen birinin bile rahatlıkla döşeyebileceği bir sistem olması. Tek dikkat etmeniz gereken alttaki zeminin düz olması.
Yukarıda ilk resimde gördüğünüz balkonla bunun aynı mekan olduğuna inanabiliyor musunuz? Hem son derece işlevsel, hem mekânın büyüklüğüne uygun, hem de estetik açıdan kusursuz bir zevki yansıtan mobilya ve aksesuarlar sayesinde o depresif balkon adeta kimlik değiştirmiş durumda. Sadece rahat bir oturma alanı değil, bu balkonun artık minik bir mangalı bile var. Şahane değil mi?
Balkonun yeni halini yukarıdan çekilen bu fotoğrafta daha net bir şekilde görebiliyoruz. Balkonun kullanım alanı oldukça küçük olmasına rağmen işlevselliğin ön planda tutulduğu bir dekorasyon anlayışı sayesinde bu dar alandan maksimum verim alınabilmiş. Masanın köşeli değil yuvarlak olması az yer kaplamasını sağlarken, oturmak için sandalye yerine bank tercihi de alanı tasarruflu kullanmayı sağlıyor. Küçük balkonların dekorasyonunda bir başka önemli unsur da duvar ve parmaklıkları iyi kullanmak. Burada mangal, bitki ve küçük bir tablanın parmaklık üzerine monte edilmesi de bunun iyi bir örneği.
Küçük balkon aksesuarları da böyle bir mekânın vazgeçilmezleri oluyor elbette. Ama tabii ki bu örnekteki masa gibisini bulmak zor. Hem estetik açıdan balkonun geri kalanına uyum sağlayan hem de fonskiyonelliği ile göz kamaştıran bu basamaklı aksesuar, çok yer kaplamıyor olmasıyla da her türlü küçük balkonun ihtiyacı.
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