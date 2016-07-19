5 teras ve 5 küçük rüya

Evimizin dinlenme bölgesi olarak tercih ettiğimiz ve açık hava ile buluşma noktalarımız olan teraslar dekoratif görünümleri, şık görünmeleri, konforlu ve doğal olmaları ile bizleri mutlu ederler. Bu nedenle bir terasın hem dekoratif hem de rahat olmasını sağlamak için rüya gibi dizayn etmeli ve konforunun en üst düzeyde olmasını sağlamanız gerekir. Bu gün sizler için bir araya getirdiğimiz 5 farklı teras ve 5 rüya gibi teras dekorasyonu ile bir terasın dekorasyonu sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini görecek ve kusursuz bir terasın her detayına şahit olacaksınız. Kusursuz güzellikte bir terasın, rüyalarınızı süsleyen ve hayal ettiğiniz renkleri bir arada barındırması, konforunun üst düzeyde olması, dinlendiğinizde ruhunuzu deşarj etmesi ve bu yaşam alanında huzur bulmanız gereklidir. aksi durumlarda sadece oturup kalkacağınız bir alan olarak kullanmak durumunda kalırsınız. 5 rüya teras dekorasyonunu birlikte inceleyelim.
Taze havanın tadını çıkarmak isteyen biriyseniz ve açık havadan hoşlanıyorsanız rengarenk gelin duvaklarının sardığı sazla örtülmüş resimdeki gibi bir teras dizayn edebilir ve açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Yeşil ve canlı bitkilerin verdiği huzurun yanında tamamen doğal bir şekilde üstü kapatılmış olmasından dolayı huzur bulacağınız ve ruhunuzu dinlendireceğiniz bir teras için çok ideal bir teras dekorasyonu resimde yer alıyor. Açık tonların doğal renklerle buluştuğu, ferah ve havada bir terasta ailenizle mutlu anlar yaşamak sizin elinizde.
Açık alanlara yapacağınız teras uygulamaları için renkli teras mobilyaları tercih etmelisiniz. Açık havanın verdiği hoşluğu, rengarenk mobilyaların verdiği huzurla birleştirdiğinizde ortaya resimdeki gibi hem modern hem de renk cümbüşü içinde bir teras çıkacaktır. Açık sarı mobilyalar kırmızı minderlerle tamamlanmış ve renkli bir teras oluşturularak huzurlu bir dekorasyon yapılmış. Tamamen modern bir şekilde dekore edilmiş terası istediğiniz tarzda düzenleyebilir ve kişiliğinize uygun bir teras haline getirerek huzur bulduğunuz özel bir alan haline de getirebilirsiniz.
Bir terasın sade ve sesiz olmasını istiyorsanız minimalist düzeni tercih etmek zorundasınız. Minimalist düzene göre yapılacak teras dekorasyonu aynı zamanda daha geniş hareket alanı bırakacak ve verimli bir yerleşime sahip olacaktır. Örnek dekorasyonda olduğu gibi sade ve nezih mobilyalar minimalist düzende yerleşim ile sade ama huzur veren bir teras ortaya çıkarılmış.
Evinizn deniz kenarında yer alıyor ve bir terasınız varsa bu terası deniz terası olarak dekore etmeli, akşam yemeklerinde aile toplantılarında veya özel günlerde bu terasın tadını dostlarınızla çıkarmalısınız. Ahşap zeminler ve açık tonlarda mobilyalar ile deniz esintisini terasınızda yaşatmalısınız.
evinizin bahçesi içinde bir teras yaparak hem orman havasını yaşayabilir hem de teras keyfi yaparak kendinizi mutlu edebilirsiniz. Örnek teras dekorasyonunda estetik ve işlevsel peyzaj yapılarak bir terasın kusursuz doğallıkta olması ve canlı bitkiler sayesinde insanın dinlenerek huzur bulacağı bir teras oluşması sağlanmış. Puf minderler le tam bir dinlenme alanı olarak düzenlenen bu teras aynı zamanda görsel olarak da kusursuz olmuş.