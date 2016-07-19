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5 teras ve 5 küçük rüya

ümit atdağ ümit atdağ
White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
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Evimizin dinlenme bölgesi olarak tercih ettiğimiz ve açık hava ile buluşma noktalarımız olan teraslar  dekoratif görünümleri,  şık görünmeleri, konforlu ve doğal olmaları ile bizleri mutlu ederler.  Bu nedenle bir terasın hem dekoratif hem de rahat olmasını sağlamak için rüya gibi dizayn etmeli ve konforunun en üst düzeyde olmasını sağlamanız gerekir. Bu gün sizler için bir araya getirdiğimiz 5 farklı teras ve 5 rüya gibi teras dekorasyonu ile bir terasın dekorasyonu sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini görecek ve kusursuz bir terasın  her detayına şahit olacaksınız. Kusursuz güzellikte bir terasın,  rüyalarınızı süsleyen ve hayal ettiğiniz renkleri bir arada barındırması, konforunun üst düzeyde olması, dinlendiğinizde ruhunuzu deşarj etmesi ve  bu yaşam alanında huzur bulmanız  gereklidir. aksi durumlarda sadece oturup kalkacağınız bir alan olarak kullanmak durumunda kalırsınız. 5 rüya teras dekorasyonunu birlikte inceleyelim.

Akdeniz özellikleri

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

Taze havanın tadını çıkarmak isteyen biriyseniz ve açık havadan hoşlanıyorsanız rengarenk gelin duvaklarının sardığı  sazla örtülmüş resimdeki gibi bir teras dizayn edebilir ve açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Yeşil ve canlı bitkilerin  verdiği huzurun yanında tamamen doğal bir şekilde üstü kapatılmış olmasından dolayı  huzur bulacağınız ve ruhunuzu dinlendireceğiniz bir teras için çok ideal bir teras dekorasyonu resimde yer alıyor. Açık tonların doğal renklerle buluştuğu,  ferah ve havada bir terasta ailenizle mutlu anlar yaşamak sizin elinizde.

Modern ve renkli

Terrazza Gran Melià _Roma, studiomartino.5 studiomartino.5 Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
studiomartino.5

studiomartino.5
studiomartino.5
studiomartino.5

Açık alanlara yapacağınız teras uygulamaları için renkli teras mobilyaları tercih etmelisiniz. Açık havanın verdiği hoşluğu, rengarenk mobilyaların verdiği huzurla birleştirdiğinizde ortaya resimdeki gibi hem modern hem de renk cümbüşü içinde bir teras çıkacaktır.  Açık sarı mobilyalar kırmızı minderlerle tamamlanmış ve renkli bir teras oluşturularak huzurlu bir dekorasyon yapılmış.  Tamamen modern bir şekilde dekore edilmiş terası istediğiniz tarzda düzenleyebilir ve kişiliğinize uygun bir teras haline getirerek huzur bulduğunuz özel bir alan haline de getirebilirsiniz.

Minimalist tarz

Restyling villa residenziale lago di garda , ARTREADY ARTREADY Modern Balkon, Veranda & Teras
ARTREADY

ARTREADY
ARTREADY
ARTREADY

Bir terasın sade ve sesiz olmasını istiyorsanız minimalist düzeni tercih etmek zorundasınız. Minimalist düzene göre yapılacak teras dekorasyonu aynı zamanda daha geniş hareket alanı bırakacak ve  verimli bir yerleşime sahip olacaktır. Örnek dekorasyonda olduğu gibi  sade ve nezih mobilyalar minimalist  düzende yerleşim ile sade ama huzur veren bir teras ortaya çıkarılmış.

Deniz terası

White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Francesca Ignani Interiors

Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors

Evinizn deniz kenarında yer alıyor ve bir terasınız varsa bu terası deniz terası olarak dekore etmeli, akşam yemeklerinde aile toplantılarında veya özel günlerde bu terasın tadını dostlarınızla çıkarmalısınız. Ahşap zeminler ve açık tonlarda mobilyalar ile deniz esintisini terasınızda yaşatmalısınız.

Bahçe terası

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

evinizin bahçesi içinde bir teras yaparak hem orman havasını yaşayabilir hem de teras keyfi yaparak kendinizi mutlu edebilirsiniz. Örnek teras dekorasyonunda estetik ve işlevsel peyzaj yapılarak bir terasın kusursuz  doğallıkta olması ve canlı bitkiler sayesinde insanın dinlenerek huzur bulacağı bir teras oluşması sağlanmış. Puf minderler le tam bir dinlenme alanı olarak düzenlenen bu teras aynı zamanda görsel olarak da kusursuz olmuş.

Terk edilmiş bir binanın modern bir eve dönüşümü
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